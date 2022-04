Maitopurkin kokoinen turkulais­laite ammutaan avaruuteen Elon Muskin Space X -yrityksen raketin mukana – Tällainen on ”tappaja­elektroneja” väijyvä Pate

Pate-hiukkasteleskoopin on tarkoitus lähteä kesällä avaruuteen osana suomalaista nanosatelliittia.

Professori Rami Vainio ja tutkijatohtori Philipp Oleynik ovat osa työryhmää, joka on työskennellyt Pate-hiukkasteleskoopin parissa vuosien ajan.

Maitopurkin kokoinen turkulaislaite voi auttaa ratkaisemaan kiertoratoja vaivaavan avaruusromuongelman. Pate-hiukkasteleskooppi ammutaan kesäkuussa avaruuteen suomalaisen Foresail-1-satelliitin mukana.

Avaruudessa Pate kerää Maata ympäröivistä säteilyvyöhykkeistä tietoja, joiden avulla yritetään rakentaa kestävämpiä satelliitteja. Sisemmällä säteilyvyöhykkeellä on pääosin protonisäteilyä ja ulommalla elektronisäteilyä.

”Hiukkassäteily on läpitunkevaa. Muutokset sen voimakkuudessa voivat aiheuttaa haittaa radalla oleville satelliiteille”, Turun yliopiston avaruusfysiikan professori Rami Vainio kertoo.

Hän on työryhmineen suunnitellut ja rakentanut Paten. Urakka kesti yli neljä vuotta.

Fakta Foresail-1 Kuvassa on Foresail-1-satelliitin lentomalli, joka on osittain sinisen testauslaatikon sisällä. Etualalla näkyvät kaksi isoa pyöreää aukkoa ovat osa satelliittiin laitettua Pate-hiukkasteleskooppia. Pate-hiukkasteleskooppi on osa Foresail-1-satelliittia. Kyseessä on Maan napa-alueiden yli kulkevalle polaariradalle lähetettävä nanosatelliitti.

Foresail-1 on Kestävän avaruustieteen ja -tekniikan huippuyksikön ensimmäinen satelliitti. Yksikköä johtaa Helsingin yliopisto, ja mukana ovat Aalto-yliopisto, Turun yliopisto ja Ilmatieteen laitos.

Huippuyksikkö tutkii avaruuden olosuhteita ja kehittää aiempaa kestävämpiä satelliitteja, jotka eivät muutu avaruusromuksi kiertoradoille.

Foresail-1-satelliitilla on kaksi hyötykuormaa: Turun yliopiston tekemä Pate-hiukkasteleskooppi ja Ilmatieteen laitoksen tekemä plasmajarru. Pate on satelliitin päähyötykuorma.

Päähyötykuorma tarkoittaa tieteellisen tuloksen kannalta ratkaisevaa laitetta.

Satelliitti painaa reilut neljä kiloa.

Foresail-1-projekti alkoi vuonna 2018.

Patessa on kaksi hiukkasteleskooppiputkea, joiden sisällä on säteilyä mittaavia antureita. Kokonaisuutta on valmistettu Turun yliopiston mikroelektroniikan laboratorion puhdashuoneessa. Sinne ei pääse ilman suojavarusteita. Tarkoituksena on estää epäpuhtauksien siirtyminen ihmisistä ja normaalista huoneilmasta laitteisiin.

Työ on tarkkaa.

”Kyllä tässä on harmaita hiuksia tullut, kun jokin asia ei ole toiminutkaan halutulla tavalla. Avaruuteen ei voi lähettää korjausmiehistöä, joten kaikki pitää valmistaa viimeisen päälle”, kertoo fysiikan tohtori Risto Punkkinen.

Hän on osaltaan vastannut muun muassa Paten antureista ja niiden liimaamisesta piirikortille. Ohuen ohuita antureita on sahattu yksi kerrallaan irti piikiekoilta ja nostettu talteen imupinseteillä.

”Antureiden liimaus on erikoistoimenpide. Liiman pitää olla avaruusliimaa, ja erikoistavarat ovat yleensä kalliita. Pieni liima-annos maksoi 500–600 euroa. Sitä tarvittiin kaikkiaan puoli lusikallista”, Punkkinen kertoo.

Paten rakentamisessa on pitänyt miettiä myös painoa.

”Esimerkiksi hiukkasteleskooppiputken runko-osa on koneistettua alumiinia, koska se on kevyttä ja riittävän vahvaa. Kilojen lähettäminen avaruuteen on kallista, sanoo laitteeseen mekaniikkasuunnittelua tehnyt projektityöntekijä Pasi Virtanen.

Fakta Pate-hiukkasteleskooppi Tosiasiassa Patessa on yhden sijaan kaksi hiukkasteleskooppia.

Ne on asemoitu siten, että toinen teleskooppiputki osoittaa aina kohti Aurinkoa ja toinen eri suuntiin sen mukaan, miten Foresail-1-satelliitti pyörii oman akselinsa ympäri.

Paten avulla tutkitaan Maan ympärillä olevia säteilyvyöhykkeitä ja hiukkassäteilyä.

Pate painaa 1,2 kiloa.

Työryhmä toivoo, että Pate kestää toimivana avaruudessa noin viiden vuoden ajan ja arvokasta dataa saadaan alas Maahan.

Paten nimi tulee englannin kielen hiukkasteleskooppia tarkoittavista sanoista particle telescope.

Paten valmistamiseen ovat osallistuneet Turun yliopiston tietotekniikan laitos sekä fysiikan ja tähtitieteen laitos.

Yhdessä Paten teleskooppiputkessa on viisi erilaista anturia. Ne havaitsevat hiukkassäteilyä avaruudessa. Kuvassa näkyvä anturi on versio Pateen lopullisesti päätyneestä anturista. Hopeanvärisen alueen reunoista kohti keskustaa lähtee neljä ohutta bondauslankaa. Ne ovat paksuudeltaan noin puolet ihmisen hiuksesta. Tieto teleskooppiputkeen osuneesta hiukkasesta välittyy antureista piirikorteille bondauslankojen kautta.

Tutkimusavustaja Tatu Peltola esittelee laitetta, jonka avulla on testattu antureiden bondauslankojen vetolujuutta. Laitekokonaisuus on työryhmän itse tekemä. Vaaka on haettu asekaupasta, koska tarpeeksi pientä, sadasosagrammoja näyttävää vaakaa ei ollut juuri silloin saatavissa muualta.

Ennen avaruuteen lähtöä Patea on testattu hiukkaskiihdyttimissä, pidetty tyhjiökammiossa ja pommitettu syöpähoitolaitteen elektronitykillä. Erilaisilla testeillä on haluttu varmistaa, että laite kestää laukaisun rasituksen ja toimii avaruudessa. Vuosien varrella hiukkasteleskoopista ja sen osista on tehty useita versioita – jokaisesta aina vähän parempi.

Parhain Pate-versio on nyt kiinni Foresail-1-satelliitissa, jota pidetään Aalto-yliopiston tiloissa, kunnes se lähtee Saksan kautta Yhdysvaltoihin laukaisua varten. Satelliitti viedään avaruuteen monimiljardööri Elon Muskin perustaman Space X -yrityksen Falcon-9-raketilla. Samalla raketilla avaruuteen lähtee muitakin piensatelliitteja.

”Nanosatelliitit painavat 1–10 kiloa. Niitä voidaan laukaista avaruuteen yhden raketin kyydissä useampia”, Vainio sanoo.

Tällainen kimppakyyti pienentää satelliitin laukaisun hintaa. Foresail-1:n kaltaisen, noin kolmen litran vetoisen nanosatelliitin laukaisu maksaa Vainion mukaan runsaat 100 000 euroa.

”Parikymmentä vuotta sitten satelliitin kiertoradalle saaminen maksoi vähintään 10 miljoonaa euroa", Vainio havainnollistaa kuluerän muutosta.

Laukaisun hinta ei ole sama asia kuin satelliitin hinta. Vainio arvioi, että pelkästään Pate on tullut maksamaan yli miljoona euroa. Foresail-1:n kokonaishintalappu on siis sitäkin suurempi.

Projektityöntekijä Arttu Punkkinen pitää käsissään versiota Paten teleskooppiputkesta. Pöydällä näkyy toinen putki. Ne ovat periaatteessa identtiset niiden putkien kanssa, jotka lähtevät kesällä avaruuteen.

Tutkijoita kiinnostaa etenkin Maan ulompi säteilyvyöhyke sekä se, miten nopeasti säteilyvyöhykkeet toipuvat avaruusmyrskyistä. Nämä asiat vaikuttavat siihen, kuinka hyvin satelliitit kestävät avaruuden ankarissa säteilyolosuhteissa.

Protonisäteily menee satelliiteista läpi ja vanhentaa komponentteja. Professori Vainion mukaan tälle ei juuri voi mitään, ja tilanne pitää ottaa huomioon satelliittien rakentamisvaiheessa. Lisäksi protonisäteily voi aiheuttaa muutoksia satelliitin muistipiireihin tallennetuissa tiedoissa ja ohjelmistoissa.

”Elektronisäteily taas on arvaamatonta. Elektronit tunkeutuvat satelliitin syviin osiin ja aiheuttavat varautumista. Tästä voi syntyä sähköpurkauksia, jotka vahingoittavat satelliittia. Ulomman säteilyvyöhykkeen elektroneja kutsutaan toisinaan tappajaelektroneiksi. Ne ovat satelliittioperaattoreiden mielestä inhottavin tekijä avaruuden säteilyssä”, Vainio kertoo.

Kun hiukkassäteilystä saadaan lisää tutkimustietoa, on avaruussäätä ja elektronivyöhykkeen toimintaa toivottavasti helpompi ennustaa ja satelliittien kestävyyttä mahdollista parantaa.

”Jos kiertoradalle syntyy paljon pientä romua, satelliittien elinikä voi tulla niin lyhyeksi, ettei niitä kannata lähettää, kun ne kuitenkin hajoavat romuun törmätessään. Kyseessä on todellinen ongelma. Avaruusromu aiheuttaa pahimmillaan sen, että kiertoradoista tulee käyttökelvottomia", Vainio sanoo.

Foresail-1 ja Pate eivät jää romuksi kiertoradalle, vaan tuhoutuvat lopulta ilmakehässä.

”Rata on aluksi 530 kilometrin korkeudessa, mistä sitä tuodaan plasmajarrulla hieman alaspäin. Satelliitti tulee lopulta itsestään alas vuosien kuluessa ilmakehän kitkan vaikutuksesta ja palaa poroksi”, Vainio sanoo.

Tekniikan tohtori Tero Säntti (oik) kertoo tekemästään FPGA-piiristä. Käytännössä kyse on Paten aivoista, joiden kautta hoituu esimerkiksi Paten kommunikaatio pääsatelliitin kanssa. Säntin mukaan Patea voi kuvailla älykkääksi, mutta laite ei sisällä modernia koneoppimista.

Kun Pate on avaruudessa, sen keräämä tieto pitää saada alas Maahan.

Turun yliopiston katolle on rakennettu uudenlainen maa-aseman prototyyppi, jonka on tarkoitus vastaanottaa Paten keräämää dataa. Kyseessä on kokeilu. Dataa vastaanottaa myös Espoon Otaniemessä sijaitseva varsinainen maa-asema, josta Foresail-1-satelliittia komennetaan.

Turun kattojen yllä kohoavan antennirakennelman on tehnyt tutkijatohtori Philipp Oleynik. Hän uskoo, että tällainen asema ilman liikkuvia osia kestää paremmin Suomen talviolosuhteita kuin tyypillinen maa-asema. Vielä on testattava, miten hyvin asema toimii.

”Otaniemen maa-asema on talvella toisinaan pois käytöstä, kun jotain menee rikki. Nollan molemmin puolin sahaava lämpötila ei tee hyvää millekään mekaaniselle laitteelle, joten käyttökatkoilta ei voi välttyä”, Oleynik sanoo.

Foresail-1 kiertää Maan ympäri suurin piirtein 95 minuutissa. Yhteys satelliittiin saadaan pari kertaa vuorokaudessa, noin 5–10 minuutiksi kerrallaan. Syynä on se, että satelliitin pitää olla maa-asemaan nähden horisontin yläpuolella. Maan oman pyörimisliikkeen takia tällainen tilanne ei tapahdu satelliitin jokaisella kierroksella.

”Kun Pate on päällä avaruudessa, se kerää dataa, mikä säilötään satelliitin massamuistiin. Aina kun satelliittiin on yhteys, tietoa saadaan alas”, Vainio tiivistää.

Professori Rami Vainio ja tutkijatohtori Philipp Oleynik esittelevät prototyypin laitteistoa. Oleynik on tehnyt Pateen liittyen myös väitöskirjan hiukkasinstrumenttien simulaatiosta.

Philipp Oleynikin tekemässä maa-asemassa on 16 antennia. Niitä ei tarvitse suunnata kohti satelliittia, vaan ne osoittavat koko ajan suoraan ylös taivaalle. Oleynik arvelee, että asema pystyy vastaanottamaan dataa, kunhan satelliitti on vähintään 15 astetta horisontin yläpuolella.

Koko työryhmän vuosien puurtaminen voi saada ikävän lopun, jos raketti räjähtää tai Pate ei toimikaan avaruudessa.

”Jos jotain hajoaa laukaisussa, se pitää päätellä signaalin perusteella. Ei ole mitään kameraa, minkä avulla voisi katsoa, onko anturi ehjä vai ei”, kertoo projektityöntekijä Arttu Punkkinen.

Paten pääsignaalipolku on pitkälti hänen tekemänsä. Sen avulla hiukkasen osuminen anturiin muutetaan digitaaliseksi dataksi, jota voidaan analysoida.

”Testauksissa on tullut tehtyä erilaisia Pelle Peloton -viritelmiä,” Punkkinen kertoo.

Testatakseen, kestääkö tietty osa raketin laukaisemisen aiheuttaman melun, Punkkinen hankki joukon kaiuttimia ja tuotti raketin sisälle kantautuvaa laukaisuääntä vastaavan ”infernaalisen mökän”.

”Kokeilin tapaa luoda laukaisuympäristöä vastaavan äänenpaineen. Muistaakseni se oli 131 desibeliä, eli samaa luokkaa kuin seisoisi suht lähellä käynnissä olevaa suihkumoottoria”, Punkkinen sanoo.

Projektityöntekijä Arttu Punkkisella on kädessään Pate-hiukkasteleskoopin ”aivot”. Kyseessä on laite, johon kytketään hiukkasteleskooppiputket. Vieressä on Arttu Punkkisen isä, tohtori Risto Punkkinen. Isä ja poika työskentelevät eri laitoksilla: Arttu fysiikan ja tähtitieteen, Risto tietotekniikan.

Miltä tuntuu, että laukaisussa vuosien työ voi tuhoutua sekunneissa?

”Onhan se suuri harmi, jos niin käy, mutta kukaan ei kuole”, Punkkinen sanoo.

Samoilla linjoilla on tutkimusavustaja Tatu Peltola.

”Ei voi muuta kuin pitää peukut pystyssä, että Pate pääsisi ehjänä perille ja toimisi siellä avaruudessa”, Peltola sanoo.