Alakouluikäisen yrittäjän hyväntekeväisyystempaus kerää kiitosta Turussa. Ruissaloon voidaan odottaa asiakasryntäystä, kun viikonloppukahvila avautuu seuraavan kerran.

Turkulaisen Tomas Tunturin, 11, hyväntekeväisyystempaus Ukrainan sodan uhrien auttamiseksi herättää ihastusta somessa. Sunnuntaina otettu kuva nuoren yrittäjän pop up -kahvilasta on kerännyt jo 3 500 tykkäystä Facebookin Turun puskaradio -ryhmässä. Kuvassa Tomas seisoo tiskinsä takana edessään kyltti, joka lupaa puolet kahvilan tuotoista lahjoitettavaksi Unicefin kautta Ukrainaan.

Sunnuntain aikana katukahvilan myynti tuotti hyväntekeväisyyteen 52 euroa, Tomas kertoo Helsingin Sanomille.

”Ihmiset kehuivat, että oli hieno idea. Ja että kahvi ja pullat olivat hyviä”, hän kertaa saamaansa asiakaspalautetta.

Itse asiassa Tomas oli aloittanut hyväntekeväisyyshankkeensa jo viikkoa aikaisemmin. Halu auttaa ajoi nuoren filantroopin töihin, vaikka normaalisti pihakioski on auki keskimäärin kerran kuukaudessa.

Tomas on pitänyt kahvilaa Turun Ruissalossa seitsemänvuotiaasta saakka.

Ruissalossa asuva Tomas on ikäänsä nähden jo pitkän linjan yrittäjä. Isä Turkka Tunturi kertoo, että poika on pyörittänyt omaa kahvilaansa rantapromenadilla perheen kotitalon edustalla jo seitsemänvuotiaasta lähtien. Idean hän oli saanut eräällä päiväretkellä Rymättylässä, jossa paikalliset lapset myivät maatilatuotteita.

Kahvila on auki säännöllisen epäsäännöllisesti, lähinnä viikonloppuisin ja kesäaikaan: silloin kun huvittaa, tai kuten nyt, kun on hyvä syy. Valikoimiin kuuluu kahvia, teetä, korvapuusteja ja pillimehua. Vanhemmat auttavat leipomisessa ja paperitöissä.

”Taisi olla vuonna 2018, kun hän tämän idean sai. Haimme heti alkuun kaikki tarvittavat luvat. Kaupparekisteristä löytyy Y-tunnus ja Tomas on merkitty myös ennakkoperintärekisteriin. Lisäksi on tehty kunnalle ilmoitus elintarvikkeiden tilapäisestä myynnistä”, isä nauraa.

Ajatus ukrainalaisten tukemisesta syntyi nuoren miehen omasta auttamisenhalusta.

”Olin lukenut paljon uutisia Ukrainasta ja nähnyt juttuja erilaisista keräyksistä. Päätin, että teen jotain itsekin”, Tomas selittää.

Isä kertoo, että perheessä on seurattu yhdessä Ukrainan kriisiin liittyviä uutisia ja keskusteltu sodan aiheuttamasta avuntarpeesta. Kahvila oli auttamistapana luonnollinen, koska se on kulkenut Tomasin harrastuksena jo pitkään. Nuorimies itse kertoo, että pitkän aikavälin tavoitteena on kehittää yrittäjyydestä ammatti. Hän nimeää esikuvikseen muun muassa turkulaisen Hesburger-ketjun perustajan Heikki Salmelan.

”Ajattelin isona perustaa ravintolan. Ja ehkä montakin”, Tomas väläyttää.