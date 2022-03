Jo ainakin kymmenen autoa on törmännyt yhteen ja samaan Volkswageniin Turun keskustassa – ”Harmi, etteivät autot osaa puhua”

Turun kaupunginteatterin viereen jätetty harmaa Volkswagen on koitunut ainakin liki kymmenen autoilijan kohtaloksi. Samalla se on saattanut estää useamman ketjukolarin.

”Hei! Automme liukui parkissa autoanne vasten, hinauspalvelun mukaan 5–6 autoa on valunut samalla tavalla ennen meitä.”

Viestissä pahoitellaan vahinkoa. Kirjoittaja on jättänyt yhteystietonsa ja vakuuttaa, että onnettomuudesta ja sitä seuranneesta hinausoperaatiosta on otettu asianmukaiset kuva- ja videotodisteet.

Kirjekuoren kanteen raapustettu viesti on jätetty harmaan Volkswagen Beetlen tuulilasiin Turun virastotalon edustalla Paavo Nurmen puistotiellä. Viestin vieressä on toinen samanlainen, Post it -lapulle kirjoitettu. Ja sen vieressä kolmas.

Kaikissa on sama sanoma: Pysäköity naapuriauto on liukunut liukkaassa mäessä Beetlen kylkeen ja jouduttu hinaamaan pois. Vahingoista on aiheutunut korkeintaan kevyitä naarmuja, mutta omistajat ovat silti halunneet jättää tunnustuksensa ja yhteystietonsa. Onnettomuudet näyttävät sattuneen tämän ja viime viikon aikana.

Turkulainen Arttu Hannukoski kolhi Beetleä tiistaina. Hän yritti etsiä auton omistajaa Facebookin kautta, mutta omistajan sijaan hän löysi lukuisia kohtalontovereita.

”Vaikuttaa siltä, että se Beetle on toiminut stopparina aika monille autoille. Nehän olisivat muuten voineet valua koko mäen alas jokirantaan saakka”, Hannukoski nauraa.

Hän kertoo, että halusi olla rehellinen ja ilmoittaa omistajalle aiheuttamastaan vahingosta, vaikka kumpikaan auto ei edes naarmuuntunut.

”Useinhan Facebookissa näkee ilmoituksia juuri toisin päin, eli etsitään kolhijaa. Minä ajattelin, että tehdään nyt toisin päin.”

Hannukoski kertoo käyttävänsä kaupunginteatterin ja Väinö Aaltosen museon naapurissa olevia kadunvieren parkkipaikkoja usein keskustassa käydessään. Tiistaina hän piipahti asioilla ja jätti autonsa Beetlen viereen, jossa oli yksi harvoista vapaista paikoista tuolloin.

”Mäkihän oli ihan jäässä. Kun palasin keskustasta, huomasin ensin rivin alapäässä kahden auton valuneen toisiaan vasten. Sitten tajusin, että omalle autolleni oli käynyt ihan samoin. Se oli luisunut Beetleen kiinni ja toisella puolella ollut Volvo oli valunut melkein minun autooni.”

Hinausauto sai autot irti toisistaan ilman vahinkoa.

Vielä samana iltana Hannukoski etsi omistajan tiedot rekisterinumeron perusteella ja lähetti tekstiviestin kaikille Turusta löytämilleen sen nimisille henkilöille. Toistaiseksi vastausta ei ole kuulunut.

Myöskään HS ei onnistunut torstain aikana tavoittamaan Beetlen omistajaksi rekisteröityä naista. Auton haltijaksi on merkitty erinimisen henkilön kuolinpesä.

Virastotalon viertä kulkeva kadunpätkä on suosittu pysäköintipaikka Turussa. Se on yksi harvoista maksuttomista ja vailla aikarajoituksia olevista parkkipaikoista keskustan alueella.

Juuri rajoitusten puuttumisen vuoksi Beetle on saattanut maata sijoillaan vaikka koko talven. Rekisteritietojen perusteella auto on poistettu liikenteestä. Se ei kuitenkaan vielä tarkoita, että kaupunki voisi hinata sitä mihinkään, kertoo Turun kaupungin katutarkastaja Maarit Ohls.

”Laissa ei sanota, etteikö autoa saisi pitää parkissa samassa paikassa vaikka koko talvea. Ja niin monet keskusta-asukkaat tekevätkin”, Ohls sanoo.

Hänen mukaansa pysäköinninvalvonta on tällaisissa tilanteissa melko avuton. Kaupunki voi hinata pois auton, jos se on hylätty tai ”ei tosiasiallisesti liikennekäytössä”.

”Mutta miten luokitellaan auto hylätyksi? Harmi, että autot eivät osaa itse puhua”, Ohls nauraa.

Hän kertoo, että käytännössä virkamiehet joutuvat arvioimaan auton rekisteritietojen ja kunnon perusteella voiko sillä ajaa ja onko se edelleen käytössä. Esimerkiksi kovan onnen Beetle on päällisin puolin siistissä kunnossa. Renkaissa on ilmaa eivätkä helmat kuki. Penkeillä lojuu tyhjiä maskipakkauksia, mutta mikään ei viittaa siihen, etteikö autolla voisi koska tahansa huristella tiehensä.

”Usein käy niin, että jätämme autoon siirtokehotuksen ja sitten omistaja soittaa ja sanoo, että ei tarvitse autoaan vielä puoleen vuoteen ja on sen vuoksi jättänyt esimerkiksi katsastuksen välistä. Sitten se on niin. Meiltä käytännössä putoaa pohja pois siinä vaiheessa.”

”Ihmiset ovat kyllä valveutuneita ja ottavat helposti yhteyttä, jos jossain lojuu auto vähänkin pidempään.”

Ohls valittaa, että nykyinen tieliikennelaki on monessa suhteessa erittäin tulkinnanvarainen. Katualueen omistajana kaupunki voi antaa siirtokehotuksia, vaikka laki ei sellaisia tunnekaan.

Tästä huolimatta Turku hinaa vuosittain noin 200 hylätyksi tulkittua autoa varikolleen.

”Osa niistä haetaan pois, osa päätyy romuksi”, Ohls sanoo.

Siirtokehotuksien käyttö on viime vuosina lisääntynyt. Jos omistaja ei siirrä autoaan, kaupunki hinaa sen lähistölle sopivaan paikkaan ja perii kulut jälkikäteen. Viime vuonna Turussa siirrettiin noin 800 autoa.

Niin sanottujen lähisiirtojen määrä on Ohlsin mukaan noussut monien eri tekijöiden summana. Siirtokehotuksia käytetään raivaamaan katualueita esimerkiksi rakennustöiden tieltä ja lumenaurausta varten.