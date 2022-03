Poliisi kertoo tutkivansa mittavaa pankkikorttivarkauksien sarjaa.

Tekotapa on ollut poikkeuksellisen ovela. Tekijät ovat ensin urkkineet uhrin pankkikortin pin-koodin pankkiautomaatilla ja sitten vaihtaneet uhrin pankkikortin toiseen hänen huomaamattaan.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kirsi Alaspää kertoo, että uhreja on hämätty pienellä setelillä.

”On esitetty ystävällisesti, että hei, sinulta putosi rahaa”, Alaspää kertoo.

Kun tekijöillä on ollut hallussaan pankkikortti pin-koodeineen, he ovat voineet nostaa uhrin tililtä rahaa.

Pankkikortteja on vaihdettu muilta uhreilta samalla tavalla anastettuihin kortteihin. Suurin summa, joka yksittäiseltä henkilöltä on viety, on ollut yli 10 000 euroa.

Uhreina on ollut etenkin ikäihmisiä.

”Iso osa on ollut hyvinkin iäkkäitä, tai ilmoittaneet olevansa eläkeläisiä. Toki joitakin poikkeuksiakin on – ihan kaikki eivät ole iäkkäitä, mutta lähes kaikki”, Alaspää kertoo.

Ainakin osalla uhreista on ollut liikkumisvaikeuksia.

Poliisin tiedotteessa kerrotaan, että tällä hetkellä rikossarjaan epäillään liittyvän yhteensä yli 60 tekoa ja rikoksista saatu hyöty on ollut noin 170 000 euroa. Rikoksia on tehty jo vuodesta 2016 asti.

Tapauksia tutkitaan muun muassa törkeinä varkauksina ja maksuvälinepetoksina.

Epäiltyinä on kaksi 35–40-vuotiasta miestä, heidät otettiin kiinni Hyvinkäällä maaliskuun alussa ja he ovat nyt vangittuina. Epäillyt saatiin kiinni omien tutkintatoimenpiteiden sekä eri poliisilaitosten välisen yhteystyön avulla.

Rikoksia on tehty poliisin mukaan useilla paikkakunnilla eri puolella Suomea, mutta tutkinta on keskitetty Lounais-Suomen poliisilaitokselle. Alaspään mukaan Turun lähistöllä on tehty rikoksia esimerkiksi Turussa, Maskussa, Kaarinassa, Mynämäellä, Loimaalla ja Salossa.

Uutista päivitetty tutkinnanjohtajan kommenteilla 24.3.2022 kello 16.25.