Yhteen ja samaan Volkswageniin on törmätty jo ainakin kymmenen kertaa Turun keskustassa – Auton omistava kätilöopiskelija kertoo, mistä on kyse

Jo tovin turkulaisella parkkipaikalla seissyt harmaa Volkswagen on joutunut useiden autojen kolhimaksi. Auton omistajalla ei ollut tapahtumista tietoakaan.

HS kertoi torstaina harmaasta Volkswagen Beetlestä, johon on törmännyt jo ainakin kymmenen autoa Turun virastotalon edustalla Paavo Nurmen puistotiellä.

Kyseinen Beetle on seissyt parkissa, ja muita autoja on liukunut sen kylkeen liukkaassa mäessä.

Lue lisää: Jo ainakin kymmenen autoa on törmännyt yhteen ja samaan Volkswageniin Turun keskustassa

Nyt mysteeriauton omistaja on löytynyt. Kyseessä oleva parkkipaikka on maksuton ja vailla aikarajoituksia, ja sen takia Beetle on sinne päätynyt.

”Opiskelen Turussa kätilöksi ja täällä on aika kallista, parkkipaikat ovat kalliita taloyhtiöillä. Siksi on tullut etsittyä kaikki mahdolliset ilmaiset parkkipaikat, mitä täällä on”, auton omistaja Elina Lehto kertoo.

Ilmaisista parkkipaikoista tämä on lähimpänä hänen kotiaan. Lehdolla ei ollut mitään tietoa parkkipaikalla sattuneista onnettomuuksista vielä hetki sitten.

”Minulle tuli 13.3. eräältä vakuutusyhtiöltä tekstiviesti. Se on ainoa viesti, minkä olen saanut vakuutusyhtiöltä mistään näistä tapahtumista”, Lehto sanoo.

Lehto kävi silloin tutkimassa auton, mutta naarmuja tai vikoja ei ollut, ja hän unohti koko asian. Tämän jälkeen hän ei käynyt autollaan ennen kuin vasta tällä viikolla.

Torstaina Lehdolta alettiin nimittäin kysellä, onko HS:n jutussa esiintyvä auto hänen.

”Kävin tietenkin illalla katsomassa, että mikä tilanne, ja keräsin sieltä fanipostini”, Lehto sanoo naureskellen.

Fanipostilla hän viittaa kolmeen auton tuulilasiin jätettyyn lappuun, joissa muut autoilijat tunnustivat parkkipaikalla tapahtuneita törmäyksiä.

Kun Lehto kävi katsomassa autoa, oli jo pimeää.

”Siinä etukulmassa vasemmalla puolella oli semmoista pientä naarmun näköistä, mutta kun pyyhin sitä, se lähti. Ei siinä ollut mitään”, Lehto sanoo.

Auto on ollut Lehdolla jo pitkään, hän osti sen autokaupasta käytettynä. Hän on yrittänyt myydä autoaan jo pariin kertaan, koska opiskelijana auton pitäminen keskustassa ”ei ole kauhean järkevää”.

”Mutta ei ole mennyt kaupaksi”, hän sanoo.

Lehto laittoi Beetlen muutamia päiviä sitten seisontaan, koska bensan hinnat ovat olleet niin korkeat viime aikoina.

”Olen päätynyt siihen, että käytän sitä aina välillä, ja minulla on se seisonnassa aina kuukauden pari kerrallaan, kun en käytä.”

Yksi Volkswagenia kolhineista autoista kuuluu turkulaiselle Arttu Hannukoskelle, joka yritti tavoittaa auton omistajaa Facebookin avulla. Sitä kautta ei kuitenkaan onnistanut.

Hannukoski etsi omistajan tiedot auton rekisterinumeron perusteella ja lähestyi viestein neljää turkulaista samannimistä henkilöä. Perjantaiaamuna vihdoin tärppäsi, kun Lehto otti Hannukoskeen yhteyttä.

”Olen hemmetin tyytyväinen, että sain mielenrauhan. Nyt hän tietää, että vahinko on sattunut”, Hannukoski sanoo.

Hannukosken auto ei selvinnyt törmäyksestä naarmuitta. Hän ihmettelee, miten Lehdon autossa ei näy jälkiä, ”jos siihen on niin paljon osuttu”.

”Kuinka se voi olla semmoinen panssarivaunu tämä New Beetle?" hän sanoo.