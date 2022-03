Koulun rehtorin mukaan alkuvuoden tilanne on ollut poikkeuksellinen ja väkivaltaa on ollut enemmän kuin oikeastaan koskaan aiemmin.

Kotimäen koulu on Kaarinassa sijaitseva yhtenäiskoulu. Oppilaita on noin 650.

Kaarinalaisessa Kotimäen koulussa on tullut ilmi vakavaa väkivaltaa ja arvokenkien varkauksia. Tilanteesta uutisoi ensin Kaarina-lehti.

Poliisin käsityksen mukaan tekijät ja uhrit ovat koulun oppilaita, ja tilanteet ovat tapahtuneet tämän vuoden aikana, kertoo Lounais-Suomen poliisin ennalta estävän toiminnan yksikön ryhmänjohtaja, ylikonstaapeli Matti Pippola.

Hänen mukaansa tekijöitä ja uhreja on muutamia. Tarkkaa lukumäärää hän ei kerro. Tapauksiin liittyy sekä ala- että yläkoululaisia. Epäillyt ovat alaikäisiä, alle 17-vuotiaita nuoria.

Koulussa tapahtuneista uhkauksista ja pahoinpitelyistä on tehty Pippolan mukaan muutamia rikosilmoituksia. Lisäksi poliisille on kerrottu kuudesta varastetusta kenkäparista, ja ainakin kahdesta on tehty rikosilmoitus. Kyseiset kaksi kenkäparia ovat ilmoituksen mukaan Nike Jordan -merkkisiä.

”Oppilasta on käsketty varastamaan koulusta tietyn tyyppisiä Niken lenkkareita koulupäivän aikana”, Pippola sanoo.

Poliisi tutkii tapauksia varkauksina sekä lievinä ja normaalimuotoisina pahoinpitelyinä.

Väkivaltasarjan yhdeksi uhriksi joutuneen kaarinalaispojan äiti kertoo, että yksi ja sama nuori kävi hänen poikansa kimppuun Kotimäen koulussa, koulumatkalla ja vapaa-ajalla. Kaikki kolme tapausta sattuivat lyhyen ajan sisällä toisistaan. Niihin ei äidin mukaan liittynyt kenkävarkauksia, vaan kyse oli väkivallasta ja rahan vaatimisesta.

Äiti esiintyy tässä jutussa nimettömänä suojellakseen poikansa yksityisyyttä.

Ainakin yksi väkivallanteko tallentui videolle. Ei kuitenkaan nöyryytystarkoituksessa. Äidin mukaan hänen poikansa ystävät olivat kuvanneet tilanteen ja näyttäneet sen myöhemmin rehtorille todisteena tapahtuneesta.

Hän on itsekin nähnyt videon, ja koulun rehtori on ollut häneen yhteydessä.

”Näin videolta, miten poikani tuupertui maahan, kun häntä lyötiin alavatsaan”, äiti kuvailee näkemäänsä.

Hänen mukaansa väkivalta on ollut lyömistä, potkimista ja uhkailua.

”Poikani ohimolla on myös pidetty ilotulitetta ja uhattu räjäyttää se hänen kasvoilleen. Myöhemmin raketti ammuttiin käsittääkseni poikani perään, mutta se ei osunut”, äiti kertoo.

Äidin mukaan pojalta on myös yritetty saada rahaa.

”Poikani olisi kuulemma pitänyt maksaa 200 euroa siitä, ettei tämä toinen poika hakkaa häntä päivittäin", äiti kertoo.

Väkivallasta on tehty rikosilmoitus. Äidin mukaan tekijä on alle 15-vuotias, eikä ole suostunut sovitteluun.

Äidin käsityksen mukaan tekijällä on yhteyksiä Turun Hansakorttelissa liikkuviin nuoriin.

”Näitä hansanuoria tuli etsimään poikaani, ja poikani sai sosiaalisessa median kautta aika vakaviakin uhkauksia”, äiti kertoo.

Hän arvelee, että uhkaukset liittyivät perheen tekemään rikosilmoitukseen.

”Vanhempana tämä kaikki tuntuu aivan hirveältä. Ei kenenkään lapsen pitäisi joutua kokemaan tällaista. Kun miettii sitä kipua, kärsimystä ja pelkoa, niin onhan se ihan kamalaa”, äiti kertoo.

Nyt tilanne on hänen mukaansa tyyntynyt ja hänen poikansa on saanut olla rauhassa.

”Käsittääkseni siinä alkoivat muut koululaiset vähän liittoutua tätä tekijää vastaan”, äiti kertoo.

Kotimäen koulun rehtori Katariina Kavantola kuvailee alkuvuoden tilanteen olleen koulussa poikkeuksellinen.

”Väkivaltaa on ollut enemmän kuin oikeastaan koskaan aiemmin. Tilanteet ovat olleet ikäviä. Kaikkiin tietoomme tulleisiin tapauksiin on puututtu lain sallimin ja vaatimin keinoin ja poliisin kanssa on tehty yhteistyötä”, Kavantola kertoo.

Hänen mukaansa tilanne koskee pientä joukkoa oppilaita.

”Tilanteet ovat olleet yllättäviä, ja esimerkiksi varkaudet sattumanvaraisia”, Kavantola sanoo.

Kavantolan mukaan koulu käyttää perusopetuslain mukaisia kurinpitokeinoja, mutta niiden prosessi on pitkä ja osa asioista on edelleen vireillä.

Ylikonstaapeli Pippolan mukaan Kotimäen koulun tilanne heijastelee laajempaa valtakunnallista ilmiötä, missä nuoret käyttävät väkivaltaa ja varastavat merkkivaatteita.

Pippolan tietoon ei ole tullut, että Kotimäen koulun tapauksilla olisi yhteyttä Hansakorttelissa aikaa viettäviin nuoriin.

Pippolalle tämä on ensimmäinen kerta, kun Kotimäen koulun oppilaiden kohdalla tulee vastaan näin huolestuttavaa rikollista toimintaa.

”Ongelmat keskittyvät käsittääkseni muutamaan nuoreen, joilla on ongelmia kulkea yhteiskunnan sääntöjen mukaisesti. Ei ole mitään isoa vyyhtiä, mutta tämä on aika rankka tapa hankkia lenkkareita.”

Pippola on itse kaarinalainen, ja hän on tehnyt uransa aikana paljon yhteistyötä koulujen kanssa. Kaarinan koulujen rehtoreita hän kiittelee selkärankaisuudesta.

”Kun rikoksesta on kysymys, niin koulun mainetta ei yritetä suojella. Koulujen maine tulee pikemminkin siitä, että niissä on ryhdikkäät rehtorit, jotka ilmoittavat asioista poliisille”, Pippola sanoo.

Hän arvelee, että poliisilla saattaa olla tarve kevään aikana käydä valistusmielessä puhumassa koko Kotimäen kouluyhteisölle, kunhan tapausten tutkinta saadaan päätökseen. Tällä hetkellä tutkinta on vielä osittain kesken.