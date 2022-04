Turun keskustan paraatipaikalla sijaitsevan Hämähäkkitontin vuosikymmeniä kestänyt epäonni ei ota loppuakseen. Edes leikkipuiston rakentaminen ei onnistu.

Kaupungin piti avata tontilla leikkipuisto ensi kesänä, mutta viime viikolla kallioleikkauksesta alkoi pudota kivenlohkareita. Nyt näyttää siltä, että toivottua leikkipuistoa ei rakenneta tänä vuonna eikä myöhemminkään.

Tämä on vain uusin käänne historiallisen huono-onniselle tontille, jolle on vuosien saatossa suunniteltu toinen toistaan kunnianhimoisempia hankkeita. Mikään niistä ei ole onnistunut. On puhuttu jopa kirotusta tontista, jossa kaikki hankkeet on tuomittu epäonnistumaan.