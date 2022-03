Kirveen tilan historia ulottuu vähintään 1500-luvulle.

Länsirannikon suurin kiinteistöyhtiö haluaa purkaa historiallisen rakennuksen Turusta. TVT Asunnot, jonka Turun kaupunki omistaa, suunnittelee rakentavansa Kirveen kylä -nimiselle Kaerlan kaupunginosassa sijaitsevalle tontille kaksi asuinkerrostaloa.

Kaerlan kylässä on ollut asutusta jo myöhäisrautakaudelta asti, ja Kirveen kantatilasta löytyy merkintä maakirjasta vuodelta 1540. Nykyään tontilla seisoo enää 1800-luvun puolivälissä valmistunut päärakennus. Vanha navettarakennus purettiin 1990-luvulla.

Tontin nykyinen omistaja TVT-Asunnot osti tontin kaksi vuotta sitten. Tontin päärakennus on ainoa jäljellä oleva Kaerlan kylän kantatilojen rakennus.

Turun kaupungin rakennuslupalautakunta järjesti tiistaina katselmuksen tontille. Purkulupa oli käsittelyssä jo lautakunnan viime kokouksessa, mutta se jätettiin pöydälle. Päätöksen sijaan lautakunta järjesti katselmuksen, johon kutsuttiin myös kaavoituslautakunta.

TVT Asuntojen mukaan päärakennus ei sovellu enää asuinkäyttöön. Yhtiö on teettänyt kohteessa tutkimuksia, joiden mukaan rakennuksessa on laajoja mikrobivaurioita välipohjassa sekä ensimmäisen kerroksen ulko- ja väliseinissä. Rakennuksessa on myös suuria määriä asumisturvallisuuteen vaikuttavia haitta-aineita kuten asbestia.

”Edes laajalla peruskorjauksella rakennus ei täytä asumisterveellisyyden vaatimuksia”, kehittämispäällikkö Johannes Malmi TVT Asunnoista sanoo.

Malmin mukaan TVT Asunnot suunnittelee tontin rakennuskäyttöön. Yhtiön suunnitelman mukaan tontille nousisi kaksi kerrostaloa, joissa olisi kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja jopa 80 kappaletta.

”Tontin sijainti on erinomainen eli palvelut ja kulkuyhteydet ovat lähellä”, Malmi korostaa.

TVT Asunnot pitää rakennusta korjauskelvottomana.

Rakennus- ja lupalautakunta päättää asiasta ensi viikon torstaina. Lautakunnan puheenjohtaja Riina Lumme (vihr.) katsoo, että purkulupaa ei pidä myöntää. Ensisijainen syy liittyy lakiin.

Purettavaksi haettu rakennus on merkitty suojelukohteeksi yleiskaavassa vuodelta 2001. Kaupunki on valmistelemassa uutta yleiskaavaa, jossa rakennuksella on myös suojelumerkintä.

”Lain mukaan lupaa ei voi myöntää, jos se estää kaavoituksen toteutumisen”, Lumme kertoo.

Kaupunki suhtautuu muutenkin kielteisesti oman kiinteistöyhtiönsä suunnitelmaan. Niin Turun Museokeskus kuin kaupungin kaavoitusosasto tyrmäsivät purkusuunnitelman lausunnoissaan.

Museokeskuksen mukaan Kirveen tilan päärakennus on arkkitehtonisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennetun ympäristön kohde. Rakennuksen ominaispiirteet pitää säilyttää.

Arkkitehtuurin historian ja restauroinnin apulaisprofessori Panu Savolainen Aalto-yliopistosta lähetti kaupungille asiasta tiistaina kirjelmän. Hän suosittelee kaupunkia hylkäämän purkulupahakemuksen, jota hän kutsui Facebook- päivityksessään törkeäksi.

”Kirveen tilan päärakennus on poikkeuksellisen vanha, monin tavoin ainutlaatuinen ja arvokas osa nykyisellä Turun kaupunkialueella sijainneiden kylien rakennusperintöä”, Savolainen painottaa.

TVT Asunnot kyseenalaistaa jatkolausunnossaan rakennuksen kulttuuriperinnön. Lausunnon mukaan päärakennus on ainoa näkyvä jäänne väitetystä kulttuuriperinnöstä muiden rakennusten ja rakennelmien tultua hävitetyksi ja aiemmin.

” Väitetty kyläkuvallinen arvo on siten kiistattomasti menetetty jo huomattavasti aiemmin”, lausunnossa kirjoitetaan.

Rakennus- ja lupalautakunnan puheenjohtajan mukaan rakennuksen historiallinen arvo on kiistaton.

”Se on ehdottomasti merkittävä kohde. Ymmärrän, että TVT Asunnot tarvitsee tonttitilaa omin tarpeisiinsa, mutta se, että yhtiö on hankkinut tämän kaltaisen tontin, ei voi olla peruste arvokkaan rakennuksen purkamiselle”, Riina Lumme sanoo.

Lumme toivoo, että TVT Asunnot löytäisi sopivan tontin tarpeisiinsa muualta.

”Tämä tontti rakennuksineen voitaisiin myydä sellaiselle taholle, joka on sen valmis kunnostamaan”, Lumme toteaa.