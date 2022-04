Hoitajalakko alkoi perjantaina aamulla kello kuudelta. HS kävi katsomassa, miltä ensimmäinen lakkoaamu näytti Turun yliopistollisen keskussairaalan edessä.

AAMUKUUDELTA alkanut hoitajalakko ei näkynyt ensimmäisinä minuutteinaan lainkaan Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) rakennusten edessä.

T-sairaalan pääsisäänkäynti oli hiljainen, myös parkkipaikat olivat tyhjää täynnä.

Aamukuuden jälkeen lakko oli jo alkanut, mutta Tyksin T-sairaalan pääsisäänkäynnin edessä oli hiljaista ja pimeää.

Kun pakkasyön pimeys alkoi taittua aamuhämärään hieman ennen puolta seitsemää aamulla, ensimmäiset lakkovahdit ilmestyivät katukuvaan.

Superin lakkovahteina toimineet kipuklinikan osastosihteerit Maisa Virtanen ja Pia Suvitie ottivat valokuvia toisistansa sinisissä lakkoliiveissään sairaalan edessä.

”Emme ole ennen olleet lakossa, vaikka meillä on molemmilla työuraa takana nelisenkymmentä vuotta. Oli ilmiselvää, että emme jääneet tänään kotiin vaan tulimme tänne”, kaksikko sanoi.

Tyksissä lakkovahdit päivystävät 1,5 tuntia kerrallaan, kolme kertaa päivässä, aina työvuorojen vaihtojen aikaan.

Maisa Virtanen (vas.) ja Pia Suvitie ovat Superin lakkovahteja ja päivystivät jalankulkukäytävällä esitteiden kanssa jo hieman ennen puolta seitsemää.

PUOLI seitsemältä myös sairaalan pääsisäänkäynnin edessä alkaa tapahtua.

Tehyn lakkovahdit Nana Kautto, Leena Kivi-Tuominen ja Tehyn osalta lakkoa Tyksissä organisoiva kätilö Päivi Pietari ovat varautuneet lämpimin vaattein kymmenen asteen pakkasessa seisoskeluun.

”Meillä on tässä nyt kolme lakkovahtia, mutta kirurgisessa sairaalassa vahteja on viisi, Turunmaan sairaalassa kolme, A-sairaalassa kaksi ja Majakkasairaalan ja Akuutin välillä päivystää neljä vahtia. Ihmiset lähtivät innokkaasti mukaan, meille on ilmoittautunut jo yli 80 lakkovahtia”, Pietari kertoo.

Pääluottamusmies Jussi Rantanen, Tehyn osalta lakkoa Tyksissä organisoiva kätilö Päivi Pietari (edessä) sekä lakkovahdit Leena Kivi-Tuominen ja Nana Kautto päivystivät Tyksin T-sairaalan pääsisäänkäynnin edessä.

Lakko koskee Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä (Vsshp) pääluottamusmies Jussi Rantasen mukaan Tyksin Turun yksiköiden lisäksi myös Loimaan, Salon ja Uudessakaupungissa sijaitsevan Vakka-Suomen lähisairaaloita. Myös niissä on omat lakkovahtinsa.

ULKOILUVAATTEISIIN pukeutunut Minna Louni pyyhältää ohi ja käy taputtamassa nopeat tsemppi-iskut lakkovahtien olkapäille. Perheohjaajana sosiaalipäivystyksessä työskentelevä Louni ei osallistu ammattiliitto Talentian jäsenenä tähän lakkoon, mutta sanoo olevansa pöyristynyt viime aikaisesta lakkokeskustelusta.

”Herranjestas, nämä ihmiset ovat pitäneet kansan hengissä viimeiset kaksi vuotta! Heillä on niin surkea palkka, voisivatko herrat ylitohtorit keventää vaikka omia palkkojaan.”

Minna Louni työskentelee perheohjaajana eikä kuulu lakon piiriin. Hän kuitenkin tsemppaa lakkovahteja töihin mennessään.

Lakkovahtien mielestä kaikkein kummallisinta viime aikaisessa keskustelussa on ollut se, että kukaan ei huomioi sitä, että potilasturvallisuus on jo pitkään vaarantunut päivittäin, osastoja on suljettu ja supistettu ja työtä on tehty koko ajan yhä pienemmällä miehityksellä.

”Yhtäkkiä sitten tänään muka kaikki kuolevat”, Kautto pukahtaa.

RANTANEN sanoo, että suojelutyöhön on annettu nyt minimimäärä henkilöitä. Tarkempaa lukua hän ei suostu kertomaan.

”Minimillä mennään. Minun ei tarvitse ottaa kantaa työturvallisuuteen, se on työnantajan asia ja työnantajalla on ollut aikaa valmistautua tähän.”

Pietari sen sijaan suostuu avaamaan suojelutyöhön annettujen Tehyn hoitajien määrää Tyksissä.

”Päivystykseen on annettu 17 hoitajaa per vuoro, teho-osastolle 18 hoitajaa per vuoro, synnytyksiin kahdeksan hoitajaa per vuoro. Nämä ovat ne kriittisimmät.”

Lisäksi monilla osastoilla on suojelutyössä kolmesta neljään hoitajaa ja esimerkiksi sädehoidossa ja vastasyntyneiden teho-osastolla suojelutyötä tekeviä Tehyn hoitajia on Pietarin mukaan kummassakin kahdeksan.

Pietarin mukaan henkilökuntaa on vähemmän kuin normaalisti, mutta hän ei ehtinyt avata aamutuimaan tarkkoja lukuja siitä, mikä on eri osastojen henkilökuntamäärä normaalitilanteessa.

KELLO on jo yli seitsemän ja sairaalan työvuoronvaihto on ohi. Pääovista on kulkenut harvakseltaan ihmisiä, osa heistä potilaita, osa hoitajia.

”Osa henkilökunnasta menee suojelutyöhön. Osa taas ei ole järjestäytyneitä ja menevät siksi töihin. Emme ole täällä estämässä ketään”, Pietari toteaa.

Estämisen sijaan lakkovahdit antavat sisään menijöille karamellin ja toivottavat hyvää työpäivää. Moraalinen paine voi olla kova.

Oikaisu 1.4.2022 kello 9.34: Minna Lounin nimi oli kirjoitettu väärin yhdessä kuvatekstissä.