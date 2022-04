Hoitajalakon ensimmäinen päivä käynnistyi aamukuudelta. HS kävi katsomassa, miltä lakko näyttää sairaalan seinien sisäpuolella.

KESKI-IKÄINEN, rytminsiirrosta toipuva mies makaa Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) päivystyksessä ja heräilee hiljalleen humautusnukutuksessa tapahtuneen rytminsiirron jäljiltä.

Mies on saapunut hoidettavaksi Tyksin päivystykseen perjantaina aamulla puoli kuudelta, vain puoli tuntia ennen hoitajalakon alkamista. Onnekkaan ajoituksen vuoksi häneltä ehdittiin ottaa kaikki tarpeelliset verikokeet.

Akuuttilääketieteeseen erikoistuva lääkäri Sam Kaitaniemi sanoi perjantaina puoliltapäivin, että koska laboratoriossa ja kuvantamisessa ei juuri ole henkilökuntaa, ei laboratorion toimesta myöskään oteta päivystyksessä lainkaan verinäytteitä paitsi trauma- ja aivoverenkiertohäiriöhälytyksissä. Suppea näytteidenotto hoituu muun henkilökunnan voimin.

SAIRAALAN käytävillä oli perjantaina päivällä tyhjää.

Odotusaulojen penkit, hoitohuoneet, poliklinikkojen yleiset tilat ovat autioita ja hiljaisia. Kiireettömien potilaiden vastaanottoaikoja on peruttu ja osastoja on yhdistetty lakkoa varten.

Tyksin päälaboratorion odotushuone on tyhjillään, sillä lakon takia laboratorionäytteitä otetaan vain akuuteissa hätätilanteissa.

Tyksin vt. sairaalajohtaja Sirkku Jyrkkiö sanoo, että tilanne näyttää huolestuttavalta. Vaikka tilanteesta neuvotellaan jatkuvasti, perjantaipäivän tilanne oli karua kuultavaa.

Jyrkkiön mukaan munuaispotilaita voi kuolla dialyysin puutteeseen, syöpäpotilaita ei pystytä hoitamaan kuin muutamia, raskauksien seurantaan ei ole henkilökuntaa, viidestäkymmenestä leikkaussalista toimii vain kolme, akuutteja sydäninfarkteja ei pystytä hoitamaan kunnolla, laboratorion henkilökunnasta valtaosa on lakossa.

”Laboratoriossa on yleensä noin 150 henkeä töissä. Pyysimme suojelutyöhön 50 henkeä, mutta saimme vain viisi. En halua syyllistää työntekijöitä, he ovat todella tunnollisia ja ammattitaitoisia ja minulla riittää heille sympatiaa, mutta nyt ammutaan kyllä tosi kovilla.”

AVATAAN Jyrkkiön kertomaa hieman tarkemmin. Hänen mukaansa kaikkia dialyyseja munuaisten vajaatoiminnasta kärsiville potilaille ei saada hoidettua.

”Jos dialyysia ei tehdä, ihmisen elektrolyyttiarvot ja aineenvaihdunta menevät sekaisin ja se johtaa hyvin nopeasti kuolemaan.”

Noin viidestäkymmenestä Tyksin leikkaussalista on avoinna vain kolme. Yksi niistä on osoitettu sektioihin.

”Tällaisessa isossa sairaalassa voi joskus olla kaksi tai kolmekin sektiota yhtä aikaa, nyt on ihan tuurista kiinni, miten käy.”

Yksi avoinna olevista leikkaussaleista on tarkoitettu traumapotilaille. Perjantaina päivällä leikkausvuoroaan odotti Jyrkkiön mukaan kaksitoista potilasta.

”Jos ajatellaan, että yksittäinen leikkaus kestää tunnin tai enemmän, niin nyt odotellaan helposti kaksi tai kolmekin vuorokautta jonon hännillä. Riski on, että koko ajan tulee kiireisempiä traumapotilaita sisään, joten jonotusajat voivat entisestään kasvaa.”

Kolmas leikkaussali on varattu päivystysleikkauksiin esimerkiksi akuuteille vatsakipupotilaille.

”Sen sijaan esimerkiksi silmäleikkaussali ei ole lainkaan auki. Emme pysty hoitamaan silmätraumapotilaita nyt.”

Raskaudenseurantaan Tyksissä ei ole tällä hetkellä lainkaan henkilökuntaa.

”Synnytykset toimivat, mutta raskaana olevien seurantaan tai heidän akuuttien ongelmiensa hoitoon resursseja ei ole ollenkaan.”

Jyrkkiö kertoo, että myös sydänvalvonta on suljettu.

”Esimerkiksi akuutit sydäninfarktit eivät tule hoidettua riittävästi. Se voi vaarantaa ihmishenkiä.”

KÄYTÄVÄLLÄ vastaan kävelee joukko lääkäreitä.

Ylilääkäri Ilkka Koskivuo, syöpäklinikan vastuualuejohtaja Annika Ålgars ja ylihoitaja Ritva Kosklin pysähtyvät raportoimaan Jyrkkiölle tuoreimmat tunnelmat.

Pikainen tilannekatsaus. Tyksin vt. sairaalajohtaja Sirkku Jyrkkiö (vas.), ylilääkäri Ilkka Koskivuo, syöpäklinikan vastuualuejohtaja Annika Ålgars ja ylihoitaja Ritva Kosklin (oik.) käyvät läpi huoliaan, joista erityisesti esiin nousi laboratoriotoiminnan puute.

Nelikko pitää tilannetta erittäin huolestuttavana erityisesti syöpäpotilaiden kannalta, joiden parissa he kaikki tekevät työtä.

”Emme pysty antamaan sädehoitoa kaikille tarvitsijoille vaan joudumme priorisoimaan. Henkilökuntaa ei ole”, Ålgars sanoo.

Jyrkkiöllä on tuoreet tiedot sädehoitopotilaiden hoidosta myös muista sairaaloista. Tiedot osoittavat, että suojelutyötä ja rajoituksia sovelletaan hoitajalakon aikana hyvin eri tavoin eri sairaaloissa.

”Tiedän, että tänään maanantaina Kuopion Kys hoitaa kaikki alueensa sädehoitopotilaat. Oulussa taas sädehoito-osasto on kokonaan kiinni. Tampereella hoidetaan kaikki potilaat, Turussa vain noin puolet. Jos emme saa labroja kuntoon, emme voi hoitaa yhtään syöpälääkehoitoa tarvitsevaa potilasta maanantaina.”

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) hallintoylilääkäri Veli-Matti Ulander kertoi perjantaina Helsingin Sanomissa, että Husissa pystyään järjestämään kaikki syöpiin liittyvän lääkkeelliset hoidot ja sädehoidot.

Lue lisää: Lakko ruuhkautti Husin heti

SYÖPÄPOLIKLINIKAN ovet avautuvat tyhjyyteen.

Tiloissa ei näy muita ihmisiä kuin osastonsihteeri Maija-Liisa Kesäläinen, joka istuu yksin infotiskin lasiseinän takana puhelin korvallaan.

”Puhelin on soinut tänään kymmeniä kertoja. Potilaat soittavat todella huolestuneita puheluja siitä, miten heidän hoitonsa jatkuvat. Voin ainoastaan kertoa heille, että lääkärit katsovat päivittäin, keillä on akuutein hoidon tarve.”

Tyksin syöpäpoliklinikka on tyhjä.

Syöpäpoliklinikan osastonsihteeri Maija-Liisa Kesäläinen oli ehtinyt muutaman tunnin aikana puhua jo kymmenien hoidostaan huolestuneiden potilaiden kanssa.

Pienen matkan päässä on iso hoitosali, jossa syöpäpotilaita hoidetaan suoraan suoneen tiputettavilla lääkkeillä. Normaalisti täällä hoidetaan nelisenkymmentä potilasta päivässä, nyt paikalla on vain muutamia. Enempää ei ehditä hoitaa, sillä viisitoista hoitajaa on vaihtunut lakon ajaksi kahteen hoitajaan.

SAIRAANHOITAJA Satu Helminen on töissä suojelutyön varjolla.

”Jokainen on tässä vuorollaan. Maanantaina en näillä näkymin tule, silloin on jonkun muun vuoro. Ymmärrän tämän tilanteen, mutta samalla minulla on iso huoli potilaista.”

Sairaanhoitaja Satu Helminen hoitaa syöpäpotilaita ja valmistautuu laittamaan kanylointivälineitä kuntoon.

Apulaisosastonhoitaja Paula Halonen puolestaan ei saanut yöllä nukuttua, koska jännitti ensimmäistä lakkopäivää niin paljon.

”Pahinta oli eilen, kun emme tienneet suojelutyön määrää. Ymmärrän lakkoa, sillä tällä alalla palkkaus on huono. Monet hoitajat ovat tyytymättömiä ja tekevät kahta työtä samaan aikaan.”

Apulaisosastonhoitaja Paula Halonen vaihtaa syöpäpotilaan sytostaattiannosta. Halonen sanoo jännittäneensä ensimmäistä lakkotyöpäivää niin paljon, ettei saanut yöllä nukuttua.

MENNÄÄN käymään päivystyksessä.

Kun päivystykseen hakeutuva potilas ennen lakkoa astui Tyks Akuutin pääovista sisään, hän tapasi ensin aulahoitajan, joka otti potilaan nimen ylös. Tämän jälkeen potilas on ohjattu sairaanhoitajan tekemään hoidonarviointiin, josta hänet ohjataan edelleen oikeaan odotusaulaan.

Ensimmäisenä lakkopäivänä pääsisäänkäynnin tuntumissa ei ole aulahoitajaa vaan lääkäri ja hoitaja, jotka tekevät välittömästi tulijalle nopean hoidontarpeen arvioinnin.

Tässä kohdassa osa potilaista joudutaan käännyttämään pois ja ohjaamaan esimerkiksi omaan terveyskeskukseen. Tällaisia potilaita voivat olla esimerkiksi erilaisista kiputiloista tai kroonisen sairauden pahenemisvaiheesta kärsivät potilaat.

PÄIVYSTYSPALVELUIDEN ylilääkäri Juha Peltonen sanoo, että normaalisti päivystyksessä työskentelee yhdessä vuorossa 29 ihmistä. Nyt suojelutyöhön määrättyjä hoitajia on 17.

Määrä tuntuu lukuaan pienemmältä, sillä samaan aikaan Tyksin lähisairaaloiden päivystykset Salossa, Uudessakaupungissa ja Loimaalla ovat kiinni. Maakunnan ainoa ympärivuorokautinen päivystys toimii Tyksin Turun yksikössä, vajaalla miehityksellä.

”Meidän seitsemästä hoitoyksiköstä neljä on kiinni. Hoitajat on keskitetty kolmeen yksikköön. Nyt lakko ei näy pahasti, mutta tulee konkretisoitumaan vielä niin, että potilaita joudutaan pitämään käytävillä, hoitoajat pitkittyvät ja perushoidosta joudutaan tinkimään.”

Myös Peltonen pitää laboratoriopalvelujen puuttumista erityisen ongelmallisena.

”Potilaista ei saa normaaleja tutkimuksia ja se tulee vaikuttamaan potilasturvallisuuteen.”

PELTONEN johdattaa vielä lopuksi läpi päivystyksen tyhjien yksiköiden.

Toinen sisätautien hoitoyksikkö on kokonaan suljettu, samoin käveleville potilaille tarkoitettu aulatila. Päivystysröntgen toimii vajaamiehityksellä niin, että esimerkiksi magneettikuvia otetaan vain todelliseen tarpeeseen.

Ylilääkäri Juha Peltonen johdattaa läpi sairaalan tyhjien päivystystilojen.

Päivystyksen sisätautien kahdesta hoitoyksiköstä toinen on lakon vuoksi kokonaan suljettu, kertoo ylilääkäri Juha Peltonen.

Akuuttihoitohuoneessa on parhaillaan potilas ja kolme hoitajaa. Vaikka se on sama määrä hoitajia kuin yleensäkin, Peltonen ei ole huojentunut.

”Jos tulee monipotilastilanne, niin yleensä olemme tottuneet hälyttämään lisää hoitajia. Nyt joudumme pärjäämään kolmella. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi liikennekolari, jossa on useampi potilas.”

HOITAJALAKOSSA tilanteet muuttuvat koko ajan, sillä neuvotteluja käydään jatkuvasti. Esimerkiksi suojelutyöpaikkojen määrä voi muuttua nopeasti, samoin painotukset.

Perjantaina päivällä sairaalan sisälle kuuluu helikopterin säksätystä. Kopteri lähestyy päivystyssairaalaa ja laskeutuu pian kopterialustalle. Lakosta huolimatta hoitoon tuodaan jälleen uutta potilasta, jonka tarinaa emme tunne.