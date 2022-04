Hoitajat tuskastuivat Tyksin sairaalajohtajan perjantaisiin lausuntoihin siitä, miten puutteellinen hoito rampauttaa potilasturvallisuutta. Hoitajat syyttävät sairaalajohtaja Sirkku Jyrkkiötä dramatisoinnista, Jyrkkiö taas sanoo seisovansa edelleen sanojensa takana.

TURUN yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) sairaalajohtaja Sirkku Jyrkkiön perjantaina lausumat kommentit lakon vaikutuksista Tyksin sairaaloissa ja eri osastoilla ehtivät viikonloppuna herättää runsaasti vastalauseita erityisesti sosiaalisessa mediassa.

Osa hoitajista koki, että Jyrkkiö joko suoranaisesti valehteli tai ainakin vääristeli totuutta. Näin sanoo myös Tyksin pääluottamusmies Jussi Rantanen.

”Sairaalan johto dramatisoi asiaa. Tämä tilanne vastaa sitä totuutta, jolla varsinaissuomalaiset on hoidettu jo viimeisen kymmenen vuoden ajan.”

TYKSIN synnytysosastolla kätilönä työskentelevä Minna Bergman oli yksi asiaa viikonloppuna Facebookissa kommentoineista.

Bergmanin julkaisua oli maanantaina jaettu yli 2 000 kertaa. Julkaisussaan Bergman kommentoi erityisesti Jyrkkiön väitettä, että Tyksin noin viidestäkymmenestä leikkaussalista oli perjantaina avoinna vain kolme, joista yksi oli osoitettu sektioille eli keisarinleikkauksille.

”Tällaisessa isossa sairaalassa voi joskus olla kaksi tai kolmekin sektiota yhtä aikaa, nyt on ihan tuurista kiinni, miten käy”, Jyrkkiö totesi tuolloin.

Bergman sanoo, että väite on virheellinen. Kolmea yhtä aikaista sektiota ei ole mahdollista tehdä missään tilanteessa.

”Kolmeen leikkaukseen ei ole koskaan mahdollisuutta, ei nyt eikä normaalitilanteessa. Kaksikymmentä vuotta talossa työskennelleet kollegani eivät ole koskaan olleet tilanteessa, jossa olisi ollut kolme sektiota yhtä aikaa.”

BERGMANIN mukaan synnytysosastolla on kaksi leikkaussalia, joissa tehdään sektioita. Tavoite on aina, että toinen sali on tyhjä mahdollista hätätilannetta varten.

”Nyt lakon aikana olosuhteet ovat täsmälleen samat kuin normaalistikin päivystysaikaan.”

Päivystysaikoina sairaalassa päivystää normaalisti gynekologi, anestesiologi ja hoitajien muodostama leikkaustiimi. Tällä kokoonpanolla hoituu yksi sektio kerrallaan.

Jos tällöin tulee tarvetta tulee toiselle, yhtäaikaiselle sektiolle, niin paikalle kutsutaan normaalisti kotipäivystäjät. Sairaalassa on saatavilla myös gynekologin ja anestesiologin muodostama lisätyöpari. Jos kotipäivystäjät eivät ehdi paikalle ennen kuin toinen sektio pitää aloittaa, sairaalassa jo oleva tiimi jakautuu ja kätilöt auttavat.

”Koska kotipäivystystiimiä ei lakon vuoksi voi olla, on sairaalan leikkaustiimissä käytännössä yksi henkilö enemmän kuin normaalisti päivystysaikaan.”

Bergman sanoo tekevänsä työtä synnytyspelkoisten odottajien kanssa ja olevansa erityisen huolissaan siitä, että mediassa olleista kommenteista voi saada todellisuutta dramaattisemman kuvan.

”Lakon aikana sairaala ei toimi kuten yleensä, se on selvää. Mutta synnyttäjille haluan välittää viestin, että olkaa rauhassa, teidät hoidetaan lakon aikanakin normaalisti.”

SOSIAALISESSA mediassa kiersi viikonloppuna myös toinen, paljon huomiota saanut päivitys, joka keskittyi dialyysihoitoihin.

Jyrkkiö kertoi Helsingin Sanomille ja muulle medialle perjantaina, että kaikkien munuaisten vajaatoiminnasta kärsivien potilaiden dialyyseja ei saada hoidettua.

”Jos dialyysia ei tehdä, ihmisen elektrolyyttiarvot ja aineenvaihdunta menevät sekaisin ja se johtaa hyvin nopeasti kuolemaan”, hän kommentoi tuolloin.

Sosiaalisen median päivityksessään Tyksissä dialyysihoitoja tekevät hoitajat painottivat, että Jyrkkiön lausumien vastaisesti kaikki dialyysihoitoja tarvitsevat potilaat saatiin hoidettua ensimmäisenä lakkopäivänä asianmukaisesti.

Jyrkkiö sanoi Helsingin Sanomille maanantaina, että haastattelun tekohetkellä eli perjantaina päivällä näytti siltä, että luvatulla suojelutyömäärällä kaikkia dialyysejä ei olisi millään pystytty tekemään.

”Olemme vielä perjantain iltapäiväkokouksessamme keskustelleet dialyysiongelmista, vasta sen jälkeen on suojelutyön määrä saatu sellaiseksi, että hoidot viikonlopun yli onnistuivat.”

JYRKKIÖ sanoo, että yksittäinen työntekijä ei välttämättä hahmota kokonaisuutta ja tiedä esimerkiksi sitä, mitä lähisairaalassa tapahtuu.

Näin on esimerkiksi Tyksin dialyysihoidoissa.

”Suojelutyön määrä jäi lisäyksen jälkeenkin lähisairaaloissa riittämättömäksi. Dialyysipotilaat on pystytty hoitamaan lähisairaaloissa vain lakon ulkopuolisen työvoiman turvin. Tätä ei saatu järjestymään työntekijäjärjestöjen kanssa vaan järjestämme hoidon hätätyönä. Potilailla ei ole nyt hengenvaaraa.”

Tyksin lähisairaalat toimivat Salossa, Loimaalla ja Uudessakaupungissa.

Jyrkkiön mukaan hätätyöhön on jouduttu turvautumaan myös muissa sairaalan toiminnoissa.

Tyksin päälaboratorio oli perjantaina hiljainen. Sekä pääluottamusmies Jussi Rantasen että sairaalajohtaja Sirkku Jyrkkiön mukaan laboratorioon on nyt lisätty työvoimaa.

SAIRAALAJOHTAJA alleviivaa, että hän seisoo edelleen kaikkien perjantaina sanomiensa lausuntojen takana.

”Kansalaisilla on oikeus tietää asiat siten, kuin ne ovat. Arvostan hoitotyön tekijöitä ja katson heidän roolinsa välttämättömänä osana potilaiden hoitoa. En siis halua syyttää ketään valehtelusta, mutta sairaalajohtajana tiedän, mitä täällä tapahtuu.”

ONKO Tyksissä ollut viikonloppuna lakon aiheuttamia läheltä piti -tilanteita, millaisia?

”Valitettavasti on ollut. Niitä on ollut monenlaisia, mutta on selvää, että jos ollaan menty perjantai ja viikonloppu vajaalla miehityksellä, niin totta kai se tuntuu ja silloin sählätään enemmän, sitä on turha kieltää.”

Lakko on myös vaikuttanut potilaiden hoitoon.

”Kyllä minun on se sairaalajohtajana todettava. Pelkästään jo se, että viime torstaina ja perjantaina on jäänyt 16 syöpäleikkausta tekemättä ja tänään saadaan leikattua ehkä puolet normaalista, vaikuttaa. On pelleilyä väittää, että tämä ei olisi potilasturvallisuuden vaarantamista.”

Jyrkkiön tietojen mukaan yksikään potilas Tyksissä ei ole kuitenkaan kuollut lakon aiheuttamien hoitovajeiden vuoksi.