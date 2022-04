Mediatutkimuksen professorin mukaan eettisesti tehdyssä pornossa olennaista on esimerkiksi se, että esiintyjillä on paljon autonomiaa.

VuonnA 2016 Pris Juno istuskeli turkulaisessa taidegalleriassa ystäviensä kanssa. Eräs seurueen jäsenistä kertoi saaneensa idean eroottissävytteiseen elokuvaan, joka voisi käsitellä suomalaista mystiikkaa.

”Siinä vaiheessa emme kutsuneet sitä pornoksi tai mitään”, hän kertoo.

Samoihin aikoihin ystävykset saivat tietää mahdollisuudesta tehdä pornoelokuvia Erika Lustille. Lust on Barcelonassa asuva ruotsalainen elokuvantekijä, jonka yritys tekee eettistä pornoa. He päättivät tarjota elokuvaa tälle.

”Lustin porukka oli aika innoissaan ideasta. Olimme ihan, että wau, joku oikeasti haluaa näitä meidän juttujamme”, Pris Juno muistelee.

Näin ystävysten aiemmista työryhmistä muotoutui nykyisenkaltainen Kutu-kollektiivi, joka tekee suomalaista eettistä pornoa kansainväliseen levitykseen.

Seksityössä on vakiintunut käytäntö esiintyä taiteilijanimillä, ja oman turvallisuutensa vuoksi kollektiivin jäsenet esiintyvät tässä jutussa ainoastaan niillä.

Ennen Kutu-kollektiivin syntyä Lynx Ymir ja Pris Juno olivat osa Uusi aalto porno -kollektiivia. Ryhmä ei tehnyt pornoa julkiseen levitykseen, ja sittemmin se on muuttunut tutkimusryhmäksi, joka on muun muassa saanut rahoitusta Koneen säätiöltä.

Eettisen pornon määrittely ei ole aivan yksinkertaista. Yksi asia on siitä huolimatta varmaa: tuotannon eettisyyttä ei pysty päättelemään pelkästään pornoa katselemalla.

”Joku retuutushomma voi olla täysin eettisesti tehtyä. Ja sitten taas voi olla aika karmeasta parisuhdekuviosta kyse, kun söpöt nuoret ihmiset kujeilevat keskenään”, sanoo 20 vuotta nettipornoa tutkinut mediatutkimuksen professori Susanna Paasonen.

Paasosen mukaan on olennaista, ettei pornoa mieti omana saarekkeenaan vaan pohtii sitä, mikä ylipäätään voisi olla eettistä. Kuten monilla muilla aloilla, keskiöön nousevat turvalliset työolosuhteet ja reilu palkkaus.

Eettisesti tehdyssä pornossa olennaista on myös se, että elokuvissa esiintyvillä on paljon autonomiaa. Kutu-kollektiiville tämä tarkoittaa sitä, että esiintyjille ikään kuin annetaan kehys, jonka sisällä toimia. Muuten he saavat toteuttaa itseään vapaasti ja seurata nautintoaan kuvaustilanteessa.

Fakta Eettinen porno Eettinen porno on käsitteenä melko epämääräinen ja hankala, koska termi antaa ymmärtää, että se on vastakohta epäeettiselle pornolle. Pornon tuotantoa on tutkittu hyvin vähän, joten sen eettisyydestä on hankala sanoa mitään kovin tarkkaa.

Yleisesti eettisyydellä voidaan esimerkiksi viitata työolosuhteisiin, palkkaukseen tai sisältöön.

Eettiseen pornoon liitetään usein monia muita käsitteitä, kuten feministinen porno, naisten tekemä porno tai naisille suunnattu porno.

Feministisessä pornossa on ajatuksena, että tekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti, heidän ajatuksiaan kuullaan ja palkkiot ovat reiluja. Feministiseen pornoon liitetään myös moninainen ihmiskuva ja stereotypioiden välttäminen.

Naisten tekemä porno nostetaan usein esille, koska pornoa on pitkään hallinnut niin kutsuttu ”male gaze” eli miehinen katse. Naisten tekemä porno ei automaattisesti ole vastuullisempaa, mutta erilaiset tekijät tuovat tekemiseen erilaisia näkökulmia.

Naisille suunnatussa pornossa pyritään erityisesti huomioimaan naisen nautinto. Lähde: Mediatutkimuksen professori Susanna Paasonen ja Ina Mikkolan Runkkarin käsikirja

1970- ja 1980-luvun suomalainen porno oli hyvin erilaista nykypäivään verrattuna.

”Meillähän oli valtava lehtiteollisuus”, sanoo Paasonen.

Vuosituhannen alussa Suomessa oli muutamia tuotantoyhtiöitä. Tuolloin dvd-pornoa markkinoitiin luomuna ja eettisenä lähituotantona. Huomattavaa on, että monia yhtiöitä pyörittivät naiset, sanoo Paasonen.

Ulkomailla iso osa aikuisviihteestä tuli pornostudioista, ja esimerkiksi Yhdysvalloissa näyttelijöillä oli pitkiä sopimuksia studioiden kanssa.

Sitten digitalisaatio saavutti pornoteollisuuden ja muutti koko alan.

Mediatutkimuksen professori Susanna Paasonen tutkii pornoa.

”Dvd:t ymmärrettävästi eivät myy. Tällainen tallennemyynti on kuollut, ja netissä kukaan ei oikein halua maksaa mistään.”

Tämä hankaloitti studioiden toimintaa, ja nykyisin jokaiseen tuotantoon palkataan erikseen tuottajat, ohjaajat ja näyttelijät, sanoo Paasonen. Se on heikentänyt palkkionmaksuperusteiden läpinäkyvyyttä.

”Tavallaan jopa ihmiset, jotka ovat olleet alalla kymmenen vuotta, eivät ole ihan varmoja siitä, että menikö tämä nyt ihan oikein tämän palkkauksen kanssa.”

Lisäksi kanadalaisomisteinen pornoalan yritys Mindgeek on vallannut ison osan markkinoista. Mindgeek omistaa muun muassa pornosivusto Pornhubin. Paasosen mukaan yhtiöllä on käytännössä monopoliasema.

”Sehän ei avoimuuden ja kilpailun myötä ole hirveän hyvä asia.”

Pornon tuotantoa on tutkittu hyvin vähän, joten vastuullisuuden toteutumisesta alalla on Paasosen mukaan hankala sanoa mitään. Siksi eettisyyttäkään ei pystytä yleispätevästi määrittämään.

”Määrittelyissä minusta olennaisinta on, mitä tekijät niillä tarkoittavat – eli mihin he hakevat etäisyyttä tai sitten taas ilmaisevat kuuluvansa.”

Vastuu eettisyyden toteutumisesta jää siis tekijälle.

Kutu-kollektiivin jäsen Lynx Ymir kertoo, että ryhmän toimintaa määrittää antirasistinen ja queer-feministinen etiikka. Hänelle on tärkeää tuoda politiikka pornoon ja rikkoa perinteisiä valtarakenteita.

”Se voi näkyä vaikka sillä tavalla tekemisessä, että on vähemmistön edustajia produktiossa. Sehän on tosi kirjavaa esittää vaihtoehtoisia näkökulmia niin, ettei tee vaikkapa heteronormatiivista sisältöä.”

Myös inklusiivisuus eli erilaisten ihmisten huomioon ottaminen on ryhmälle tärkeää. Se näkyy esimerkiksi siinä, että äänimaailmoja mietitään tarkasti.

Taidekollektiivi Kutun jäsenet Lynx Ymir (vas.) ja Pris Juno haluavat haastaa vakiintuneita käsityksiä pornosta. He kokeilevat usein erilaisia työmenetelmiä, jotka voivat lisätä taiteen saavutettavuutta.

Kutu-kollektiivin tuotannoissa on mukana intiimikoordinaattori, joka toimii esiintyjien ja muun työryhmän välisenä linkkinä. Myös muussa elokuvatuotannossa yleistynyt tapa palkata intiimikoordinaattori varmistaa, että esiintyjällä on kaikki hyvin.

Lynx Ymir painottaa, että eettisyys on eräänlainen pyrkimys, ei niinkään lupaus.

”Ainahan on riski, että jotain tapahtuu. Kukaan ei voi luvata sitä, ettei joku satuta itseään tai ettei jollekin tule paha mieli. Mutta se on se pyrkimys, että otetaan huomioon ja kuunnellaan.”

Jos jotain ikävää tapahtuu, eettisesti toimiva pornontekijä ottaa tapahtuneesta vastuun ja korjaa tilanteen.

Lynx Ymirin mukaan on erilaisia keinoja, joilla pornotuotannon eettisyyttä voi avata yleisölle. Dokumentaatio on yksi niistä.

”Että tulee aina julki materiaalia, jossa nähdään ja kuullaan, kun asioita tehdään.”

Kutu-kollektiivi on esimerkiksi jakanut sosiaalisessa mediassa erilaisia kuvia ja videoita tuotannon etenemisestä ja kuvauspäiviltä. Eettisyyden kannalta on tärkeää, että elokuvien tekeminen on läpinäkyvää, sanoo Lynx Ymir.

Sekä Pris Junolle että Lynx Ymirille pornon tekeminen on eräänlainen kanava ilmaista itseään mutta myös keino saada tuloja. Molemmilla on lisäksi muita taiteellisia projekteja kollektiivin ulkopuolella.

Tähän mennessä kollektiivi on tehnyt Lustille neljä elokuvaa, joista kustakin kollektiivi on saanut korkeintaan 25 000 euroa.

Juno Pris kertoo, että varsinaisen tuotannon aikana työntekijöille pyritään maksamaan 40 euron tuntipalkkaa. Esiintyjille maksetaan 750 euroa työpäivästä, joita on yleensä yksi tai kaksi. Yhden elokuvan tekeminen kestää noin 3–4 kuukautta.

Susanna Paasonen toivoo, että tulevaisuudessa eettinen porno olisi kuluttajan näkökulmasta nykyistä helpommin löydettävissä ja katsojat maksaisivat sisällöstä. Näin eettisyyttä pystyttäisiin parantamaan.

”Aika harva siitä pornostaan yhtään mitään maksaa – vieläkään. Sehän siinä on vähän ongelmana. Jos miettii eettisyyttä, niin eiväthän esiintyjät voi saada palkkiota, jos kuluttajat eivät maksa.”