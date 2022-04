WWF:n luontolive tulee tällä kertaa Saaristomereltä, jossa kamera kuvaa itämerennorppien puuhia.

Norppien vuodenkierrossa on meneillään keväinen karvanvaihto. Turkin pitää olla kuiva ja ihon lämmin, jotta vanha karva irtoaa ja turkki uusiutuu. Siksi norpat kelliskelevät maalla kuivattelemassa.

Karvanvaihtoa pääsee seurailemaan kolme päivää HS:fissä, kun HS näyttää etusivullaan ympäristöjärjestö WWF:n norppaliveä.

Moni tietää Itämerellä elelevän harmaahylkeitä eli halleja, mutta itämerennorppa on sekä harvinaisempi että vähemmän tunnettu. Itämerennorppa on tanakka ja pienikokoinen, mutta parhaiten sen erottaa hallista pään muodon avulla.

Itämerennorppa on saimaannorpan lähisukulainen. Siinä missä saimaannorppa makoilee yksittäisillä kivillä, Saaristomeren norppalivessä saattaa nähdä pötköttelemässä jopa kymmenen itämerennorpan porukoita

Itämerennorppa on arktinen laji, joka on pesinnässään riippuvainen lumesta ja jäästä. Laji kärsiikin ilmastonmuutoksesta. Aikaisemmin sen kantaa ovat kutistaneet myös pyynti ja Itämeren ympäristömyrkyt.

Itämerennorppia elelee runsaasti etenkin Perämerellä, mutta WWF:n kamera kuvaa yhtä eteläisistä osakannoista eli Saaristomerellä elelevää norppaa. Saaristomerellä itämerennorppia on vain muutama sata, eli siellä kanta on pieni ja ja sitä voi kuvailla uhanalaiseksi. Kokonaisuutena laji on Suomessa määritelty ”silmälläpidettäväksi”.

Saaristomeren norppalive on osa WWF:n Luontoliveä.

Norppaliven on WWF:n mukaan tarkoitus tarjota luontoelämyksiä, lisätä tietoisuutta itämerennorpan tilanteesta sekä auttaa tutkimusta.

Norppalive toteutetaankin yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun tutkijoiden kanssa. Kameran avulla tutkijat saavat tunnistusmateriaalia projektiin, jossa he selvittävät muun muassa Saaristomeren norppakannan kokoa ja norppien elintapoja. Tarkoituksena on esimerkiksi selvittää, voisiko norppia auttaa pesäkatoksia rakentamalla.