Tanskalaisella Rekom Groupilla on Turussa jo kolme ravintolaa. Ensi kesän aikana kaupunkiin aukeaa vielä kaksi lisää.

Iltaravintoloihin erikoistunut tanskalainen Rekom Group on napannut itselleen useita paraatipaikalla olevia ravintolatiloja Turun keskustasta.

Nyt Rekom Group on ostanut ravintola Fontin sekä yökerho Aallon Kauppatorin kupeesta Kauppiaskadulta. Asiasta uutisoi ensin Turun Sanomat.

Rekomilla on jo entuudestaan kolme ravintolaa Turussa: Heidi’s Bier Bar, Rabalder Bar sekä vähän aikaa sitten avautunut Proud Mary. Kaikki niistä sijaitsevat aivan kaupungin ytimessä.

Rekom Groupin Suomen maajohtaja Mikki Lahtisen mukaan yritys hakee tarkoituksella keskeisiä liikepaikkoja.

”Turussa on kyllä onnistuttu siinä kohtuullisen hyvin.”

Turun Heidi’s Bier Bar sijaitsee Aurakadulla. Baari aukesi vuonna 2019.

Heidi’s Bier Bar, Rabalder ja Proud Mary ovat ketjuravintoloita.

Kun Rekom Group tulee uuteen kaupunkiin, ensimmäisenä avataan yleensä Heidi’s Bier Bar, joka on yrityksen lippulaivakonsepti. Kyseisiä ravintoloita on Tanskassa, Norjassa, Suomessa ja Britanniassa, yhteensä yli 20 kappaletta.

Kun kaupungissa on Heidi’s, perässä saattaa seurata muita Rekomin ravintolabrändejä.

”Esimerkiksi Suomessa välimatkat ovat kohtuullisen pitkiä. Jos on yksi toimipaikka siellä ja toinen täällä, niin niiden johtaminen ja pyörittäminen on vaikeampaa”, Lahtinen toteaa.

Jos samalla paikkakunnalla on monta ravintolaa, ”saadaan synergiaetuja ja toiminta on tehokkaampaa”. Rekom Group haluaa keskittyä isoihin kaupunkeihin. Suomessa yrityksellä on ravintoloita Helsingissä, Turussa, Tampereella, Porissa, Jyväskylässä ja Oulussa.

Rekomilla on kaiken kaikkiaan yli 200 ravintolaa, joista suunnilleen puolet on Tanskassa. Yritys operoi myös Norjassa ja Britanniassa.

Yhteensä yrityksellä on noin sata erilaista ravintolabrändiä, mutta kaikki niistä eivät ole vielä levinneet yli maarajojen. Suuresta joukosta valitaan toimivimmat konseptit, joilla lähdetään valloittamaan uusia markkinoita. Toistaiseksi yrityksellä on kansainvälisiä brändejä seitsemän. Tällä hetkellä niistä viisi on levittäytynyt Suomeen.

Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi ei halua kommentoida mitenkään Rekom Groupin toimintaa, mutta hän avaa ketjuravintoloiden etuja yleisellä tasolla.

Hänen mukaansa ketjumalli, jossa useat ravintolat ovat keskenään samanlaisia, ei ole ravintola-alalla mitenkään tavaton, esimerkiksi kaikki pikaruoka- ja kahvilaketjut toimivat samalla tavalla.

Lappi sanoo, että Suomessa on tapahtunut paljon ravintola-alan yritysten kasvua viimeisen kymmenen viidentoista vuoden aikana.

”Yksittäisten yrittäjien kasvaminen – että he pyörittävät useita ravintoloita – on yleistynyt ihan selvästi. Ja varmasti suunta jatkuu edelleenkin”, Lappi toteaa.

Yrityksellä voi olla vain yksi liikeidea, jota he kehittävät.

”Tai sitten yrityksellä on laaja portfolio erilaisia ravintoloita: voi olla seurusteluravintoloita, pubeja, ruokaravintoloita ja niin edelleen”, hän sanoo.

Ketju voi omistaa itse kaikki ravintolat, tai sitten osa toimipisteistä voi olla franchising-yrittäjien pyörittämiä.

Lappi sanoo, että keskeinen etu liittyy hankintoihin.

”Ravintola-alalla elintarvikkeiden hankintakustannukset ovat suuret, ja mitä isompi ostaja on, sitä enemmän säästetään elintarvike- ja alkoholiostoksissa.”

Useat ravintolat toimivat ”tukijalkoina”.

”Hajautettu ravintolaportfolio kestää eri tavalla myöskin kriisejä.”

Lapin mukaan etuja on myös henkilöstöön liittyen. Yhdessä ravintolassa saattaa olla tarjolla vain osa-aikaista työtä. Jos yrityksellä on monta ravintolaa, yksi työntekijä voi työskennellä useissa saman yrityksen ravintoloissa, ja näin voidaan saada kokoaikaisia työpaikkoja.

”Tällainen skaalaetu siinä on, minkä yrittäjätkin ovat havainneet. Siksi Suomessa on nykyisin tavallista, että yksittäisellä yrittäjällä tai perheellä on useita ravintoloita.”

Rekomilla on Suomessa entuudestaan viisi erilaista ravintolabrändiä: Heidi's Bier Bar, Butchers, Lola Club, Rabalder Bar ja Proud Mary Pub. Heidi’s Bier Bareja on Suomessa kuusi, muita vain yksi.

Heidi’s Bier Bar on after ski -baarin ja yökerhon yhdistelmä, Proud Mary pubin ja yökerhon. Butchers on cocktailbaarin ja yökerhon hybridi. Rabalder Bar on pubi, Lola puhtaasti yökerho. Isoimmat erot ovat kohderyhmissä – esimerkiksi Heidi’s on suunnattu nuoremmalle väelle kuin Proud Mary.

Yliopistonkadulla sijaitseva Rabalder Bar avattiin viime kesänä.

Mikki Lahtinen paljastaa, että Turkuun Fontin tiloihin tulee skandinaavinen olutravintola ja Aallon tiloihin yökerho. Uudet ravintolat aukeavat kesän aikana. Molemmat ravintolabrändit ovat uusia Suomessa.

Kun uusi tila löytyy, miten konsepti valitaan?

”Kyllä se sijainnista ja ympäristöstä tietysti lähtee. Missä se sijaitsee, mitä lähellä on, ja minkälainen tila itsessään on”, Lahtinen sanoo.

Fontin ja Aallon tuntumassa on useita hotelleja. Se, että lähistöllä liikkuu turisteja, on vaikuttanut valintaan.

”Pitää ottaa huomioon se, että ympäristössä on paljon satunnaisia kulkijoita, ja räätälöidä konsepti sen mukaan. Että pystytään palvelemaan mahdollisimman laajaa joukkoa.”