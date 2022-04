HS tekee uuden avauksen paikallisjournalismin kentällä ja alkaa tarjota lukijoilleen aiempaa enemmän taustoittavaa journalismia Turusta ja Varsinais-Suomesta.

Helsingin Sanomien sivuilla nähdään jatkossa yhä enemmän taustoittavaa paikallisuutisointia Varsinais-Suomesta, kun HS avaa uuden toimituksen Turkuun.

HS Turku -toimitus tekee paikallisia, taustoittavia ja syventäviä uutisia pääosin verkkoon. Maaliskuussa aloittaneen toimituksen juttuja paikallisista ilmiöistä, tapahtumista ja ihmisistä on voinut jo huomata HS:n nettisivuilta.

Toimituksen kuusihenkisen tiimin jäsenillä on kaikilla jo ennestään yhteys kaupunkiin. Joukkoon mahtuu monenlaista osaamista ja kiinnostuksen kohteita.

”Olemme palkanneet todella ammattitaitoisen tiimin, jossa on kovaa journalistista osaamista ja visuaalista ammattilaisuutta. Tällainen iskuryhmä pystyy tarttumaan tapahtumauutisointiin ja kiinnostaviin paikallisilmiöihin sekä tekemään syventävää ja tutkivaa journalismia. HS Turku peilaa Hesarin toimitusta pienoiskoossa”, Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Kaius Niemi sanoo.

Juttuja HS Turkuun tekevät Rami Nieminen, Jonna Rönkä, Milja Virtanen, Linda Laine ja Toni Lehtinen. Toimituksen kuvaajana työskentelee Ville-Veikko Kaakinen.

Linda Laine, 30, on kiinnostunut erityisesti uutisten takana olevista ilmiöistä ja siitä, miten esiin nousseita ongelmia ratkotaan. Hän uskoo, että HS Turku on hyvä lisä varsinaissuomalaiseen mediamaisemaan ja nostaa osaltaan alueen asioita valtakunnalliseen keskusteluun.

”Turussa erityisen kiinnostavaa on muutos. Se vaikuttaa niin kaupunkikuvaan kuin ihmisten arkeen. Turku ja sen lähialueet tuntuvat olevan jatkuvasti jonkinlaisten muutosten tai uudistusten keskellä, ja niistä löytyy paljon kerrottavaa.”

Rami Nieminen, 40, on seurannut pitkään turkulaista elämää uutistoimittajana ja uutispäällikkönä. Itseään yleistoimittajaksi tituleeraava Nieminen uskoo, että toimitus voi löytää turkulaisten nähtäväksi uusia puolia kaupungista.

”Paikallisuus on maailmanlaajuinen megatrendi, ja se sai minut kiinnostumaan Hesarin Turku-projektista. Näin heti mahdollisuuden tehdä jotain ihan uutta ja ennennäkemätöntä”

Porukan HS-veteraani Toni Lehtinen, 46, on työskennellyt Turun-aluetoimittajana Helsingin Sanomissa yhdeksän vuotta. Hän on seurannut paikallisia asioita jo pitkään laajalla skaalalla paikallisesta päätöksenteosta rikoksiin, alueen tapahtumiin ja ihmisiin. Lehtinen iloitsee siitä, että saa ympärilleen työyhteisön.

”Sen lisäksi, että pääsemme kirjoittamaan mielenkiintoisista paikallisuutisista ja ilmiöistä, aiomme kaivautua paikalliseen päätöksentekoon”, Lehtinen lupaa

Jonna Rönkä, 49, on HS Turun toimittaja-valokuvaaja, jolla on pitkän linjan uutistausta. Hän tuntee Turun saariston kuin omat taskunsa ja tulee kirjoittamaan saaristosta myös Helsingin Sanomiin.

”HS Turku -projektissa iloitsen erityisesti siitä, että saan muun tekemisen ohella kertoa saariston ja saaristolaisten ympärivuotisesta elämästä ja biologisesti huikean monimuotoisesta luonnosta myös valtakunnan laajuisesti lukijoille.”

Milja Virtanen, 27, seuraa erityisesti Turun kaupunki- ja ruokakulttuuria. Hän on kiinnostunut paikallisista ilmiöistä ja ihmisten tarinoista.

”Turku on minulle tärkeä paikka, olen asunut täällä jo monta vuotta. Turussa riittää paljon ammennettavaa journalistille, ja Turku on myös ruoan ystävän näkökulmasta mielenkiintoinen ja monipuolinen kaupunki.”

Ville-Veikko Kaakinen, 32, on toimituksen kuvaaja ja kiinnostunut henkilökuvista, yksilöä suuremmista teemoista ja luonnosta.

”Kiinnitän huomiota varsinkin tarinankerronnan keinoihin dokumenteissa ja elokuvissa, ja ammennan niistä töihini. Alkuperäisenä pääkaupunkina Turussa on erityisen kiinnostavaa historian ja nykyisyyden suhde. Kaupunki kätkee sisäänsä vielä näkemättömiä tarinoita, joista kuullaan ja nähdään kohta lisää.”

HS on jo panostanut viime vuosina paikallisjournalismiin pääkaupunkiseudulla. Niemi kertoo, että HS Turku on uusi avaus tällä paikallisjournalismin saralla, joka elää digitaalisessa ajassa uutta kultakauttaan.

”Digitaalinen aika on tuonut paikallisen journalismin paremmin näkyville. Sellaiset jutut, jotka aiemmin olisivat jääneet paikallisiksi, saattavat saavuttaa valtakunnallisen näkyvyyden. Olemme nykyään halutessamme entistä paremmin perillä eri paikkakunnilla tapahtuvista asioista.”

HS Turun myötä Helsingin Sanomien aihekirjo myös laajenee, ja jo nyt valtakunnallisen lehden palvelutaso paranee pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvan lukijan näkökulmasta.

”Olemme havainneet, että erityisesti uusista digitilaajista noin puolet tulee pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Sen takia Hesari on hyvinkin valtakunnallinen lehti, vaikka monesti sitä luullaan vain pääkaupunkiseudun omaksi lehdeksi. On kiinnostavaa parantaa sisältökattausta palvelemaan paremmin yleisöjä eri puolilla Suomea”, Niemi sanoo.

Niemen mukaan HS Turku ei ole kilpailemassa kaupungissa jo toimivien paikallisten toimitusten kanssa. Suuren kaupungin markkinassa on tilaa erilaisille mediatoimijoille: ”Tarkoituksena ei ole tulla henkseleitä paukutellen Turkuun vaan pikemminkin kunnioittaa moniäänisyyttä.”

Lehdellä on jo nyt paljon lukijoita kaupungissa, ja Helsingin Sanomat on ollut läsnä turkulaisten elämässä kymmeniä vuosia. Vielä vuosituhannen alussa Turussa toimi nelihenkinen aluetoimitus, joka muistetaan rohkeasta paikallisjournalismista. Aluetoimitus teki esimerkiksi valtakunnallisesti tunnetuksi Turun tauti -termin, jolla viitataan vanhojen rakennusten purkamisvimmaan.

Toimituksen vahvuus on vaihdellut, mutta viime vuosina Helsingin Sanomilla on ollut kaupungissa vain yksi aluetoimittaja. Viiden journalistin palkkaaminen on merkittävä investointi, jonka myötä Turun-toimituksesta tulee vahvempi kuin koskaan ennen.