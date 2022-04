”Tervetuloa vaan Turkuun oikein voimalla” – Tätä on HS Turku

HS on perustanut uuden kuuden journalistin yksikön Turkuun. Julkaisutoiminta alkaa toden teolla nyt.

”Tervetuloa Turkuun vaan oikein voimalla!”

Näin sanoo päälle 40-vuotias mies. Sukunsa on asunut Turun seudulla niin monta polvea, ”ettei sitä voi edes tietää”. Miehelle on juuri esitelty uusi HS Turku -konsepti ja reaktio on innostunut.

Helsingin Sanomien uusi sisältökokonaisuus HS Turku alkaa ilmestyä toden teolla tällä viikolla. Turun seudulle sijoittuvia juttuja on näkynyt HS.fissä ja painetussa lehdessä enemmän jo pitkin kevättä, mutta nyt on aika tuoda koko kokonaisuus julki.

Mikä on HS Turku?

HS on perustanut Turkuun kuuden huippujournalistin yksikön. Uusi HS Turku kirjoittaa artikkeleita kaikkialta Turun seudulta.

Taustalla ovat HS:n menestyksekkäät panostukset paikallisjournalismiin Helsingin seudulla ja toisaalta se, että iso osa uusista tilaajista tulee digiaikana HS:n perinteisen levikkialueen ulkopuolelta. Turussakin on jo nyt merkittävä määrä Hesarin lukijoita. Heitä haluamme palvella entistä paremmin.

Mitä HS Turku tekee?

HS Turku ei ole perinteinen paikallislehti. Sen sijaan se tekee perusuutisista erottuvia ilmiö- ja reportaasijuttuja. Kirjoitamme myös nopearytmisiä uutisia ja ilmiöjuttuja, mutta lukumääräisesti artikkeleita ei julkaista niin paljon kuin paikallislehdiltä on totuttu.

HS Turku ei pyri kronikoimaan vaan taustoittamaan ja ymmärtämään. Sen tarkoitus on auttaa löytämään Turun seudusta uusia näkökulmia.

Uuden kunnianhimoisen toimituksen henki on kokeileva. Erilaisilla juttumuodoilla kokeillaan, mikä toimii ja mikä ei. Tarkoitus on löytää asioita, jotka toimivat ja ovat aidosti hyödyllisiä ja merkityksellisiä.

Oman lisänsä tuovat tutkivan journalismin keinoja käyttävät artikkelit sekä digitaalista kerrontaa hyödyntävät näyttävät erikoistaitot.

Aiheita ammennetaan ilmeisten uutisten lisäksi muun muassa ympäristöteemoista, kaupunkielämästä, matkailusta ja kaupunkihistoriasta. Yliopistoja unohtamatta.

Aiheet ovat paikallisia, mutta aika ajoin turkulaiset teemat nousevat valtakunnallisiksi puheenaiheiksi, kuten on jo tänä keväänä nähty esimerkiksi Hansakorttelin jengien ja hoitajalakon Tyks-kiistojen kohdalla.

HS ei tietenkään lähtenyt isosti Turkuun tutkimatta ja varmistamatta maaperää etukäteen. Lukijatutkimusten perusteella tiedämme, että Turun seudulla Helsingin Sanomia odottaa utelias ja innostunut yleisö.

Nyt on meidän vuoromme lunastaa nämä odotukset.

Kirjoittaja on HS:n kotimaantoimituksen esihenkilö