”Ei yhtään yhteydenottoa” – Naantalissa on myyty iäisyys 200 neliön kelotaloa, joka saattaa olla ”liiankin persoonallinen”

Talon nikkaroinut ex-muusikko on rakentanut kelotalon lisäksi kaikki sen huonekalutkin paksusta puusta. Erikoislaatuista kelorakennusta on myyty jo vuodesta 2020, matkalla sen hinta on puolittunut.

Kelotalon kaikki yksityiskohdat on tehty kelohongasta, hirrestä tai puusta. Ruokasalin pöytä ja tuolit, lattian puupölkyt ja valaisimet ovat kaikki kohteen isännän käsistä syntyneitä.

Naantalin Rymättylän Kirkkojärven rannalla piileksii ulkoapäin kohtuullisen vaatimattoman näköinen kelomökki, jonka sisätilat kuitenkin yllättävät. Sen lisäksi, että kelotalon sisäpinnat ovat paksuja kelohirsiä, ovat talon kaikki huonekalutkin pääosin keloista nikkaroituja. Kyseessä onkin todellinen kelofanien unelmakoti. Kelotalo tuli myyntiin jo vuonna 2020, jolloin sitä kaupattiin 1,75 miljoonan euron hintaan. Asuinpinta-ala on 218 neliömetriä. Kauppoja ei kuitenkaan tuolla hinnalla syntynyt. Nyttemmin talon hinta on romahtanut ja sitä myydään tällä hetkellä esimerkiksi Oikotiellä jo noin puolella alkuperäisestä hintapyynnöstä eli 895 000 eurolla. Rymättylän kelotalo ei paljasta salaisuuksiaan vielä ulkopuolelta. Kohdetta myyvän Bo LKV:n kiinteistövälittäjä Daniele Rogazione sanoo, että kohde on ollut Bo:lla myynnissä nyt noin kymmenen kuukautta, mutta alennettu hintakaan ei ole houkuttanut todellisia ostajia. ”Yhtään yhteydenottoa ei ole tullut koko kymmenen kuukauden aikana.” Nihkeä kiinnostus viestii välittäjän mukaan siitä, että talo koetaan jopa liian persoonalliseksi. Lisäksi se sijaitsee järven, ei meren rannalla. Vuonna 2016 valmistunut kelopirtti kätkee sisäänsä 500 kiintokuution verran pohjoisvenäläisiä kelohirsiä. Venäjältä hirret ovat matkanneet Suomeen Kemijärvelle, jossa ne on veistetty käsin. Sen jälkeen ne on kuljetettu seitsemän täysperävaunullisen rekan voimin Naantaliin. Talon rakentaneen suomalaisen eläkeläispariskunnan mies ei ole tyytynyt pelkkään kelohonkaiseen ulkokuoreen, vaan hän on nikkaroinut kelosta ja puusta myös kaikki talon kalusteet ruokapöydästä ja -tuoleista sänkyyn, kirjoituspöytään, keittiön- ja vessankaappeihin, valaisimiin ja sohviin. Esimerkiksi ruokapöydän kahdeksan jykevää tuolia on tehty halkaistusta kelohirrestä. Makuuhuoneen sänky, kirjoituspöytä, tuoli ja lattiat ovat sinnikkään nikkaroinnin tulosta. Kiinteistövälittäjä Daniele Rogazione kertoo, että massiiviset kelohongat on tuotu Venäjältä, koska Suomesta näin isoja ei ole helposti saatavilla. Talon esittelykuvien mukaan talossa ei ole ensimmäistäkään huonekalua, joka olisi ostettu tavanomaisesta huonekaluliikkeestä. Välittäjä kertoo, että talon rakentanut mies on eläkkeellä oleva muusikko, joka on ideoinut talon alusta loppuun. ”Hän on askartelija ja visionäärimies, joka ideoi todella spesiaaleja juttuja. Kaikki talon sisällä olevat asiat ovat hänen suunnittelemiaan.” Talon rakentanut pariskunta kertoo itse Villa-Marmaksi nimeämänsä talon nettisivuilla, että paljon käsityötä vaatineen talon eteen on tehty noin 16 000 tuntia työtä. Pelkän hirsikehikon pystyttäminen vei viideltä mieheltä kolme kuukautta. ”Talo on myytävänä kuvien mukaisin varustein ja kalustein. Ikean tyyli ei taitaisi sopia, eikä valkoiset verhot”, he kirjoittavat nettisivulla. Kylpyhuone sijaitsee kelohonkien keskellä. Myös kodinhoitohuoneessa on puista tunnelmaa. Pariskunta luonnehtii samassa kirjoituksessa, että rakennus ei ole perheasunto vaan paremminkin aikuispariskunnan ylellinen huvila. Välittäjä uskoo, että kohteeseen tehtävä 100 000 euron sisäremontti tekisi siitä hulppean kohteen kenelle tahansa. ”Talon runko on todella upea. Sinne pitäisi vielä rakentaa kunnollinen kylpyhuone ja mahdollisesti tehdä muutakin, esimerkiksi lisätä huoneiden määrää rakentamalla täyskorkea parvi.” Kelohonkainen keittiö on saanut puiset astiakaapit ja tasot. Rogazione toivoo kohteen saavan tuulta alleen nyt, kun samoilla suunnilla Naantalissa järjestetään tämän vuoden Asuntomessut. Kelotalon tarina sai alkunsa vuonna 2008, kun myyjät etsivät lehti-ilmoituksella tonttia, johon rakentaa jotain sellaista, jota aiemmin ei ole nähty. Sellainen löytyikin ja perustuksia tontilla päästiin tekemään keväällä 2010. Talo lopputarkastettiin vuonna 2016. Kelotalo on välittäjän mukaan ollut sitä myyvän pariskunnan pitkäaikainen unelma, joka nyt on tullut päätökseen. ”Kun yksi unelma täyttyy, mennään seuraavaa kohti. Nyt heillä on aika luopua vanhasta ja keksiä uusia unelmia.” Tilaa HS Turun uutiskirje täältä. Kelotalon terassilla pääsee ottamaan vastaan tulevaa kesää jykevillä, isännän nikkaroimilla terassikalusteilla.