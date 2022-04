Tapausta on tutkittu epäiltynä törkeänä rahanpesuna.

Keskusrikospoliisin mukaan venäläisomisteiseen Airiston Helmi -yhtiöön liittyvien rahanpesuepäilyjen tutkinta on päättymässä. Poliisi kertoo, ettei sillä ole perusteita jatkaa epäillyn rahanpesurikoksen selvittämistä ja takavarikoitu omaisuus tullaan palauttamaan.

Poliisi ei ole saanut esitutkinnassa näyttöä mahdollisesta alkurikoksesta, josta saatuja rikollisia rahoja olisi pesty.

Poliisi kertoo odottaneensa esitutkinnan kannalta keskeistä oikeusapuvastausta ulkomailta. Se saapui aiemmin keväällä, mutta vastauksen perusteella poliisilla ei ole enää syytä jatkaa rahanpesututkintaa.

”Saamamme oikeusapuvastauksen perusteella asia ei ole johtanut toisessa maassa esitutkintaan”, sanoo keskusrikospoliisin rikostarkastaja Tomi Taskila.

Tapausta on tutkittu epäiltynä törkeänä rahanpesuna. Poliisi aikoo esittää syyttäjälle esitutkinnan päättämistä rajoittamalla.

Airiston Helmeen liittyvät rikosepäilyt tulivat yleisön tietoon syyskuussa 2018, kun poliisi teki yhdessä muiden viranomaisten kanssa paljon huomiota herättäneen kotietsinnän Turun saaristossa ja mantereella.

”Esitutkinta on ollut poikkeuksellisen pitkäkestoinen ja kansainvälisesti laaja. Tutkinnan kestoon on vaikuttanut mittavat datatakavarikot sekä oikeus- ja virka-apupyynnöt, joita on tehty yli 20 maahan. Esitutkinnassa on tehty laajaa yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten viranomaisten kanssa tapahtumien selvittämiseksi”, Taskila sanoo.

Poliisi on esittänyt, että yhtiöön liittyvät takavarikot puretaan rahanpesuepäilyjen osalta. Epäillyssä rahanpesuvyyhdissä on takavarikoitu 3,5 miljoonan euron edestä käteistä rahaa.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on keskiviikkona purkanut takavarikon yhden henkilön osalta. Kahden muun henkilön osalta asian käsittely on kesken.

Rikostarkastaja Taskilan mukaan Ukrainan sota ja rikosoikeudellisen yhteistyön katkeaminen Venäjän kanssa eivät olleet syynä esitutkinnan raukeamiseen. Esitutkinnan päättymisen kannalta keskeinen oikeusapuvastaus oli lähetetty keskusrikospoliisille helmikuussa ennen Venäjän hyökkäystä.

Sen sijaan osa muusta Airiston Helmeen liittyvästä esitutkintakokonaisuudesta on valmistunut jo aiemmin ja siirtynyt syyteharkintaan.

Syyteharkinnassa olevassa veropetoshaarassa epäillään rikoksista kahtatoista ihmistä. Yhtiön epäillään käyttäneen pimeää työvoimaa ja välttäneen siten veroja ja työeläkevakuutusmaksuja yhteensä noin 2,85 miljoonaa euroa.

Poliisi tutki asiaa törkeänä veropetoksena, törkeänä työeläkevakuutusmaksupetoksena ja törkeänä kirjanpitorikoksena.