Hesburger avaa uuden tuotekehitysravintolan Turun keskustaan. Siellä voi nähdä huippukokkeja, osallistua Hesburgerin tuotekehitykseen ja juoda alkoholia.

Hesburger avaa uuden katuruokaravintolan Turun keskustaan.

Se ei ole mikä tahansa Hese, vaan H Burger Lab, tuotekehitysravintola.

”Tämä on täysin uudenlainen konsepti”, sanoo Hesburgerin tuotekehityspäällikkö Eeva Mäki.

Uudessa ravintolassa on vierailevia huippukokkeja, ateriasta pitää pulittaa lähemmäs 20 euroa ja ruokien kyytipoikana tarjotaan viiniäkin.

Ravintola on pistetty pystyyn hyvin nopeasti. Hesburgerin omistama El Nam, joka tiloissa ennen oli, lopetti kaksi viikkoa sitten.

Tuotekehitysravintolassa voidaan testata helposti uusia tuotteita ja aineksia. Aiemmin tuotekehitystä on tehty piilossa katseilta, Puutorin Hesburgerin kellarikerroksessa, mutta nyt tavalliset asiakkaat pääsevät antamaan palautetta.

”Jos meille tulee uusi majoneesi tai sämpylä, mistä haluamme asiakkailta palautetta, voimme ottaa tuotteen sinne testiin nopeallakin aikataululla”, Mäki kertoo.

Ensimmäisenä testataan juustokastikkeita.

Miten testaus toimii?

”Asiakkailta kysytään, haluatteko osallistua pieneen ilmaiseen testiin”, sanoo konseptin suunnittelussa mukana olleen Foody Allenin yrittäjä Aki Wahlman.

Sitten tuotetta maistetaan ja palaute kerätään mobiilisovelluksen avulla. Pidetyimmät tuotteet saattavat päätyä Hesburgerin valikoimiin.

Tuotekehitysravintolan annoksista saatetaan ottaa ideoita Hesburgerin ruokiin. H Burger Labin ruoat toimivat luultavasti vain inspiraationa.

”Ideat, mitä siellä kehitetään, eivät ole ihan suoraan sovellettavissa Hesburgeriin. Jokainen pitää vielä erikseen räätälöidä, että se toimii varmasti koko ketjussa”, Mäki sanoo.

Mäen mukaan tuotekehitystä rajoittavat sellaiset tekijät kuin säilyvyys ja välineet. Hesburgerin ainesten pitää säilyä useita päiviä eikä siellä esimerkiksi pystytä tekemään yhtä paksuja pihvejä kuin H Burger Labissa.

Mäestä uusi tuotekehitysravintola tulee kuitenkin helpottamaan tuotekehitystä.

”Meidän ei tarvitse tehdä sitä enää niin raskaasti.”

Aiemmin uudet tuotteet on tuotu kaikkiin Suomen Hesburger-ravintoloihin, joita on 280 kappaletta. Tuotekehitysprosessissa on voinut mennä puoli vuotta tai jopa vuosikin.

Keittiömestari Teemu Laurell suunnitteli H Burger Labiin neljän annoksen menun. Kuvassa näkyy friteerattua kanaa gochujang-kastikeella, sienimajoneesilla, paahdetulla seesamilla ja kevätsipulilla.

Eroja löytyy, kun verrataan H Burger Labia ja Hesburgeria.

”Pääsääntöisesti tuotteet ovat ihan eri tasoisia, hintatasokin on eri kuin Hesellä. Annokset ovat selkeästi kalliimpia, ja ravintolassa pyritään käyttämään myös esimerkiksi paikallisia tuoreita sämpylöitä, joita emme taas Hesellä voi käyttää”, Mäki sanoo.

Esimerkiksi burgeri maksaa 13 euroa, ”tuunatut ranskalaiset” seitsemän euroa. Ruokalistalla on muutakin kuin hampurilaisia, esimerkiksi tacoja ja dipin kanssa tarjottavaa tempurakukkakaalia.

Osa H Burger Labin aineksista tulee Hesburgerilta.

”Olen nostanut listalle esimerkiksi Hesburgerin valmistaman soijatikun”, keittiömestari Eemeli Harinen kertoo.

Hesburgerin tortilloista tutut soijatikut pääsevät nyt teriyakikastikkeella glaseeratun höyrysämpylän sisään piparjuurimajoneesin ja seesamimarinoitujen kurkkujen kanssa. Myös ranskalaiset ovat samoja, mitä Hesburger käyttää.

H Burger Labin burgerissa on käytetty paikallisia aineksia: liha tulee Turun kauppahallin lihakauppiaalta ja perunasämpylä on turkulaisen leipomon tekemä.

Uudessa ravintolassa käy vierailevia kokkeja.

”Haluamme, että vierailijat tulevat jostain muualta, jotta turkulaiset saavat uusia kokemuksia”, Wahlman sanoo.

Tulevaisuudessa keittiössä nähdään ehkä ulkomaalaisiakin kokkeja.

Ensimmäisenä vierailijana on kokkiohjelmistakin tuttu Teemu Laurell, joka tehnyt oman menunsa H Burger Labin perusruokalistan oheen.

Laurell kiinnostui pikaruokapuolesta jo vuosia sitten.

”Hyvä ruoka voi olla minkälaista vaan”, Laurell sanoo.

Nyt hänellä onkin Helsingissä premium-kebabia myyvä ravintola Holy Døner.

Laurellin annoksissa on Holy Dønerista tuttuja elementtejä. Näitä ovat esimerkiksi avotulella grillaaminen, mikä antaa ruokaa erityisen maun, sekä tietyt ainekset, kuten tulum-juusto.

Laurell kertoo saaneensa vapaat kädet annosten suunnitteluun. Muuten hän ei olisi projektiin lähtenytkään.

”Kukaan ei sanonut, että pitää käyttää tiettyjä Hesen tuotteita.”

Niitäkin hän on käyttänyt, sillä Laurellin possuwrapissa on Hesburgerin tortillalettu. Tosin eri tavalla kuin se on totuttu näkemään: ensin lettu grillataan avotulella ja sitten se sivellään ruskistetulla voilla.

Laurell on ensi viikon paikan päällä ja tulee sen jälkeen piipahtamaan aina silloin tällöin.

Käykö Laurell itse Hesburgissa?

”Syön liian paljon roskaruokaa. Kyllä Hesessäkin käyn, mutta tykkään Mäkkäristä enemmän”, Laurell paljastaa.

Seuraavaksi vierailevaksi kokiksi saapuu elokuussa Linnea Vihonen, joka on ollut helsinkiläisen Yes Yes Yes -kasvisruokaravintolan keittiömestari.

Vihosen jälkeen vierailijaksi tulee Anni Peräkylä, joka tunnetaan siitä, että hän osallistui Bocuse d’Or -kokkikilpailuun Suomen edustajan Mikko Kaukosen assistenttina.

Ravintolassa kuvattiin materiaalia yrityksen omaan käyttöön perjantaina.

Uutuusravintola eroaa tutuista Hesburgereista myös juomalistansa vuoksi. H Burger Labissa ruokajuomaksi voi ottaa vaikka viiniä. Cocktailejakin on tarjolla.

”Kohderyhmä voi olla hiukan erilainen kuin Hesburgerilla. Hese mielletään ehkä enemmän perheravintolaksi”, Mäki sanoo.

Hesburgerilla on ollut erilaisia kokeiluja aiemminkin. Hesburgerin nimissä on tarjoiltu niin kebabia, pastaa kuin wokkiakin. Hese-kebabia saa vielä, pastaa ja wokkia ei.

Turun ammatti-instituutti ja H Burger Lab ovat sopineet yhteistyöstä, jossa opiskelijat tulevat ravintolaan hankkimaan osaamista ja suorittamaan tutkinnon osia koulutussopimuksella. Kun opiskellaan koulutussopimuksella, opiskelijalle ei makseta palkkaa, Hesburgerilta kerrotaan.

Ravintolan salin puolella tulee luultavasti olemaan kerrallaan yksi harjoittelija, keittiössä kaksi. Ravintolassa on yhteensä kymmenen vakituista työntekijää.

