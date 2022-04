Omaishoitajien lomat ovat vaarassa, sillä Turku sulkee kolme neljästä tilapäishoidon paikasta kesäksi.

”Tämä on valtakunnallinen ongelma”, kuvailee Turun vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualuejohtaja Sari Ahonen.

Turun kaupunki lähetti perjantai-iltapäivällä hälyttävän tiedotteen. Maaliskuussa vanhusten asumispalveluissa oli täyttämättä noin 400 sijaisuutta. Lisäksi kotihoidosta puuttuu joka päivä yli 120 työntekijää. Kevään aikana on käynyt ilmi, että kaupunki ei ole onnistunut haalimaan likimainkaan tarpeeksi kesätyöntekijöitä, jotta riittävästä vanhustenhoidosta pystyttäisiin pitämään kiinni.

”Tämä tilanne on valjennut meille kesätyöhakujen päätyttyä. Toki edelleenkin otamme töihin heti, jos vain jostain joku saadaan”, Ahonen sanoo.

Turku aikoo sulkea kesän ajaksi kaksi tilapäishoitoa tarjoavaa vanhuspalvelujen yksikköä. Se tarkoittaa, että sadasta hoitopaikasta leikataan kolme neljäsosaa. Käytännössä tämä panee ahtaalle sadat Turussa toimivat omaishoitajat, joiden hoidettaville ei kesällä löydy sijoituspaikkaa.

Lain mukaan omaishoitajan kuuluu saada kuukaudessa kaksi tai useimmiten kolme vapaapäivää. Näiden järjestyminen voi nykymenolla olla vaarassa.

”Kyllä niitä käydään asiakaskohtaisesti läpi sitten kun asiasta on päätös. Lakisääteisten omaishoitajien vapaiden järjestäminen on priorisoitu, mutta pidempiä tilapäishoidon jaksoja ja vuorohoitoa joudumme uudelleen järjestämään”, Ahonen sanoo.

Turun sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee tilapäishoidon kesäajan sulkua ensi keskiviikkona. Samalla lautakunnalle esitetään kotihoidon palvelujen myöntämiskriteerien tiukentamista. Ahosen mukaan järjestelyillä pyritään siihen, että pitkäaikaisen hoidon järjestäminen saataisiin hoitumaan kesän yli.

”Pyrimme siihen, että omaishoitajien lakisääteiset vapaat pystyttäisiin turvaamaan. Toki yksiköiden alasajo tarkoittaa sitä, että kaikki suunnitellut toimenpiteet eivät toteudu suunnitellusti”, Ahonen pyörittelee.

Hänen mukaansa tilanne on vaikea monissa suurissa kaupungeissa. Hoitohenkilökunnasta on huutava pula kaikkialla. Turussa on keskusteltu hoitohenkilökunnan palkoista, sillä kaupungin palkkataso on matalampi kuin lähikunnissa.

Viime vuoden lopulla Turku paransi tiettyjen tehtävien palkkoja. Korotusten kokonaispotti oli noin 1,1 miljoonaa vuodessa. Viime vuonna Turku teki noin 39 miljoonaa euroa ylijäämää.

Nyt Ahonen kertoo, että Turku ei pysty joka päivä noudattamaan edes nykyistä 0,6 hengen hoitajamitoitusta.

”Olemme tilanteessa, että päivittäin joutuu pohtimaan mitä lakia rikkoo”, Ahonen sanoo.

Ensi vuoden huhtikuussa vanhuspalveluiden hoitajamitoitus nousee 0,7 hoitajaan yhtä vanhusta kohden. Ahosen mukaan siihen pääseminen ei ole Turussa realismia.

”Tilanne on mielestäni niin vakava, että se vaatisi valtakunnallisia toimenpiteitä.”

