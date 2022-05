Turun kupeessa Kaarinan Piikkiössä on ollut myynnissä jo vuodesta 2016 alkaen massiivinen, 17 asuinhuoneen kartano.

Kaarinan kaupunki yritti ensin kaupata Salvelan kartanoa ja sen maa-aluetta noin miljoonalla eurolla. Nyt kartanon hintapyyntönä on 710 000 euroa. Kaupungin suunnitelmana on laskea kohteen hintapyyntöä vielä entisestään.

”Meidän pitää nyt pohtia kohteen hinnoittelua. Hintapyyntöä on tarkoitus laskea, mutta valmistelussa oleva asia vaatii vielä kaupunginhallituksen päätöksen”, maankäyttöinsinööri Henna Correia Noca kertoo.

Vuonna 1919 rakennettu Salvelan kartano on aiemmin toiminut Piikkiön kunnantalona. Kun Piikkiön kunta liitettiin Kaarinan kaupunkiin vuonna 2009, rakennus jäi ensin toimettomaksi. Vuoteen 2019 asti rakennuksessa toimi yksityinen päiväkoti.

Päärakennuksen portaikko on säilynyt alkuperäisessä asussaan.

Valkoiseksi rapattu, mansardikattoinen rakennus on ollut tyhjillään kolmisen vuotta, mikä aiheuttaa kuluja kaupungille. Yksistään 800-neliöisen rakennuksen lämmityskustannukset ovat vuosittain noin 20 000 euroa.

Kartano on herättänyt vuosien varrella paljon kiinnostusta. Correia Noca kertoo, että se on ollut yksi kaupungin katsotuimpia myyntikohteita, ja kartanoon on järjestetty paljon näyttöjä.

Tähän mennessä kartanolle ei ole kuitenkaan löytynyt uutta omistajaa. Kaupunginhallituksen jäsen Hannu Rautanen (vihr.) tietää syyn.

”Kartanon korjauskustannukset ovat niin merkittävät, että sitä ei ole saatu vielä kaupaksi”, Rautanen sanoo.

Kartanon asuinhuoneissa näkyy vieläkin jälkiä päiväkotitoiminnasta.

Kaupungin aiemman arvion mukaan peruskorjausten kustannusarvio olisi noin 700 000 euroa. Korkea kustannusarvio liittyy kartanon aiempaan käyttöön.

”Rakennus toimi pitkään kunnanvirastona. 1970–80-luvuilla kaikki korjattiin, hitto vieköön, väärin. Lastulevyä asennettiin sinne tänne ja lattioita poistettiin. Silloin ei osattu arvostaa vanhaa osaamista. Onneksi rakennus on ulkoa ihan kunnossa”, Rautanen sanoo.

Hän muistuttaa, että Kaarinan kaupunki myi omistamaansa Rauhalinnan kartanoa neljä vuotta ennen kuin sille löytyi uudet omistajat. Nyt 500-neliöinen Rauhalinna on yksityisomistuksessa kotina.

Myös Salvelan kartano on todennäköisesti mahdollista muuttaa yksityiskodiksi. Maankäyttöinsinööri Correia Noca kertoo, että alueelle on tarkoitus tehdä uusi kaava. Kartanon ostajan on esitettävä kaupungille suunnitelma alueen jatkokäytöstä.

”Kaavaa ei ole viety eteenpäin, sillä tarkoituksena on odottaa tulevan ostajan suunnittelemaa käyttötarkoitusta”, Correia Noca sanoo.

Päärakennuksen sisätilat vaativat pintaremontin.

Kartano sijaitsee Huttalanmäellä, josta on löydetty merkkejä asutuksesta jopa kahden tuhannen vuoden ajalta. Tilan asukkaista on tietoa keskiajalta 1300-luvun loppupuolelta asti. Nykyinen päärakennus valmistui vuonna 1919 sen jälkeen, kun edellinen päärakennus oli tuhoutunut tulipalossa.

”Toivottavasti kartanolle löytyy ostaja, sillä kohteen kunnostaminen on merkittävä kulttuuriteko”, Rautanen sanoo.

Oikaisu 3.5. klo 9.25. Tekstissä väitettiin virheellisesti, että kartanoa myy Turun kaupunki.