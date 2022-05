Luonnonvarakeskuksen tutkimuksessa selvitetään, minkä puiden kukkia pölyttäjät suosivat ravinnonlähteenä.

Kupittaanpuiston lintulammikolla nököttävään vihreään mehiläispesään lentää kuusijalkainen ja pienen pienten karvojen peitossa oleva pörriäinen. Pesän lentoaukolla otus pinnistää läpi metallisessa liuskassa olevasta reiästä. Kyseessä on siitepölykeräin ja käynnissä on Luonnonvarakeskuksen (Luke) pölyttäjätutkimus.

”Mehiläiselle ei käy kuinkaan”, vakuuttaa pörriäisen menoa katsova tutkimushankkeen johtaja Sakari Raiskio.

Tarkoituksena on selvittää, minkä kasvien siitepölyä ja mettä pölyttäjät suosivat ravintona kaupunkiympäristössä. Tutkijat ovat kiinnostuneita etenkin puista, sillä niiden kukat ovat tärkeä ravinnonlähde kimalaisille, mehiläisille ja muille pölyttäjille varsinkin keväisin, jolloin muut kasvit kukkivat vielä harvakseltaan.

Puut pitävät siis osaltaan pölyttäjiä hengissä betoniviidakossa.

Tutkimustuloksia pystytään käyttämään pihojen, puistojen ja katujen puusuunnittelussa, jotta pölyttäjät pärjäisivät nykyistä paremmin ihmisten valtaamissa ympäristöissä.

Vastaavaa tutkimusta ei tiettävästi ole tehty aiemmin.

Kupittaanpuistossa mehiläispesä on lintulammikon aitojen sisäpuolella. Muidenkin tutkimuspesien ympäriltä löytyy aita, etteivät lapset tai lemmikit eksy liian lähelle pesää. Kuvassa Sakari Raiskio asentaa paikoilleen siitepölykeräimen osaa, jonka rei’istä mehiläisten on kuljettava päästäkseen pesään.

Neljään turkulaiseen puistoon on tuotu kesäksi mehiläispesät, joista kerätään ajoittain talteen siitepölypalluroita. Näytteistä tutkitaan, minkä kasvien siitepölyä mehiläiset ovat keränneet. Samalla saadaan tietoa puiden siitepölyn suosiosta.

Palluroiden väri vaihtelee hennon vaaleista sävyistä tummansiniseen ja helakan punaiseen.

”Maalikaupan värikartta auki ja sävyjä arvioimaan”, Raiskio luonnehtii.

Tutkimuksessa käytettävät pesät ja niiden asukit ovat Raiskion omia. Hän työskentelee tutkijan työnsä ohella mehiläistarhurina. Kupittaanpuiston lisäksi Raiskion mehiläispesiä on Majakkarannassa, Urheilupuistossa ja Puolalanpuistossa.

Pesään palaamassa oleva mehiläinen kantoi toukokuussa takajaloissaan kellertävää siitepölyä. Ritilän alapuolella näkyy mehiläisten jaloista pudonneita siitepölypalloja.

Pesän lentoaukon kohdalle laitettava siitepölykeräin on simppeli laite. Kun mehiläiset ahtautuvat läpi levyssä olevista rei’istä, niiden takajaloissa olevat siitepölypallot putoavat keräysastiaan ja päätyvät tutkimuskäyttöön.

”Kun mehiläinen käy kukassa, siitepöly jää kiinni sen karvoihin. Mehiläisen takajaloissa on eräänlaiset kammat, joilla se sukii turkkiaan. Näin siitepöly kerääntyy palloiksi mehiläisen jalkoihin.”

Näytteitä tutkitaan myöhemmin mikroskoopilla. Yksittäisen siitepölyhiukkasen mallista ja koosta voidaan päätellä, millaisesta kasvista se on peräisin. Lisäksi tietoa saadaan dna-tutkimuksen avulla. Toukokuussa talteen on saatu ainakin sinisiä, kellertäviä ja oransseja siitepölypalluroita.

Vielä ei tiedetä varmuudella, minkä kasvien siitepölystä on kyse.

Tällainen oli erään toukokuisen keräyspäivän anti Kupittaalla.

Pölyttäjien ruokasuosikkeja etsitään puulajien joukosta myös silmämääräisesti. Arboristit nousevat henkilönostimella puiden latvuksiin laskemaan, montako pölyttäjää puiden kukissa näkyy.

”Laskemme otantana puiden kukissa olevat mehiläiset, kimalaiset, ampiaiset, perhoset ja kukkakärpäset. Tarkkoja lajeja emme pyri tunnistamaan”, kertoo Luken erikoistutkija ja arboristi Eeva-Maria Tuhkanen.

Kupittaalla laskentavuorossa on tällä kertaa viisi metsävaahteraa. Sama laskenta toistetaan muillakin Turun tutkimusalueilla.

Paikat on valittu sen perusteella, että ne ovat keskenään erilaisia.

”Keskusta on tiiviin rakentamisen aluetta. Kupittaanpuisto puolestaan on vanha puisto, josta löytyy paljon toimintoja pelikentistä maauimalaan. Urheilupuiston ja Paavo Nurmen stadionin ympäristön halusimme mukaan, koska siellä on paljon luontaisesti syntynyttä puustoa. 1980-luvulla rakennettu Majakkaranta puolestaan edustaa hieman uudempaa asuinaluetta”, Tuhkanen selventää.

Pölyttäjiä lasketaan vaahteroiden lisäksi esimerkiksi hopeasalavista, metsälehmuksista ja pilvikirsikoista. Nämä puut ovat hyönteispölytteisiä. Pölyttäjät voivat kuitenkin ruokailla myös tuulipölytteisissä kasveissa. Tämän takia tutkimukseen on otettu mukaan myös tammia ja jalavia.

Puista lasketaan pölyttäjiä usealta korkeudelta. HS seurasi laskentaa viileänä ja tuulisena toukokuun aamuna Kupittaanpuistossa. Laskentapuissa ei juurikaan ollut pölyttäjiä liikkeellä.

Laskennassa kirjataan ylös havaittujen pölyttäjien määriä, sääolosuhteita sekä puun mittoja. Tämän vaahteran iän arvioidaan olevan yli sata vuotta.

Pölyttäjien määrä on vähentynyt maailmanlaajuisesti.

Mehiläiset, kimalaiset, ampiaiset ja kukkakärpäset ovat korvaamattomia ruoantuotannolle, sillä noin 75 prosenttia maailman viljelykasveista tarvitsee hyönteispölytystä ja pölyttäjien ahdinkoa pidetään isona uhkana ruoantuotannolle.

”Arvellaan, että pölyttäjät eivät löydä tarpeeksi ravintoa ja kasvinsuojeluaineet vähentävät niiden määrää”, Tuhkanen sanoo.

Pölyttäjät ovat kuitenkin elintärkeitä hyönteispölytteisten kasvien lisääntymiselle ja sitä kautta esimerkiksi ruuantuotannolle sekä luonnon monimuotoisuuden säilymiselle. Tuhkanen korostaa, että pölyttäjiä ei pidä auttaa vain ihmisten omien tarpeiden takia. Monimuotoisuutta pitää edistää myös sen itsensä vuoksi.

”Haluamme tutkia, pystytäänkö puistojen ja pihojen puilla helpottamaan pölyttäjien ahdinkoa. Voisimmeko suosia rakennetussa ympäristössä puulajeja, joista pölyttäjät saavat ravintoa”, Tuhkanen sanoo.

Rakennettu ympäristö tarkoittaa niin kaupunkien keskustoja, lähiöiden kadunvarsia kuin pieniä kylänraitteja. Tutkimus on tärkeää, sillä yhden puun tuottama kukkamäärä voi ruokkia suuren määrän mehiläisiä, perhosia ja muita pölyttäjiä.

Luonnonvarakeskuksen tutkijat Sakari Raiskio ja Eeva-Maria Tuhkanen suunnittelevat Kupittaanpuiston vaahteroista tehtävää pölyttäjälaskentaa.

Tutkimuksen muita osioita varten mehiläispesiä on viety myös pelto- ja metsäympäristöön Raiskion kotikunnassa Jokioisilla. Pölyttäjien ravinnonlähteitä halutaan tarkastella myös näissä ympäristöissä.

Peltoympäristössä olevien pesien hunajasta tutkitaan pölyttäjien altistumista torjunta-aineille. Raiskion mukaan on olemassa viitteitä siitä, että torjunta-aineita päätyy hunajaan asti.

”Kyllä se on mahdollista. Sen takia tutkimusta tehdään myös peltopuolella, missä kemikaaleja käytetään.”

Yksi helppo vinkki Raiskiolla on kaikille, jotka haluavat juuri nyt auttaa mehiläisiä omalla pihallaan.

”Säästäkää voikukat ja oikokaa mutkia ruohonleikkuussa. Pihalle voi jättää luonnonmukaisia kaistoja ja kulmia. Ravinnon lisäksi ne tarjoavat myös pesäpaikkoja monille pölyttäjille.”

Mehiläiset ovat pääosin rauhallisia pörriäisiä. Ne pistävät vain pakon edessä, koska teko johtaa kuolemaan. Mehiläisiin usein sekoitettavat ampiaiset sen sijaan voivat pistää useita kertoja. Kuvassa Raiskio auttaa väsähtäneen mehiläisen pesän luo.

Kevätaamun viileydessä pesän ympäristössä oli hiljaista, mutta iltapäivällä Raiskio käytti suojavälineitä poistaessaan siitepölykeräintä.

