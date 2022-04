Turku siirtää kiitosta saaneen kesäkadun paikkaa, jotta yksityisautoilu keskustassa ei kärsisi.

Turussa on pitkin kevättä kinasteltu noin korttelin mittaisesta kesäkadusta, joka on määrä pyhittää ensi kesäksi kaupunkilaisten oleskeluun keskustassa. Ensi tiistaina kokoontuva kaupunkiympäristölautakunta saa eteensä esityksen, jossa kesäkatu on kutistunut noin puolen korttelin pituiseksi ja siirretty syrjemmäs liikekeskustan alueelta. Suunnitelma on kirvoittanut runsaasti happamia kommentteja asukkailta.

Viime vuonna Turku toteutti kesäkatukokeilun ensimmäistä kertaa. Eerikinkadun ja Linnankadun välinen Kristiinankadun pätkä suljettiin autoilta ja valjastettiin tapahtumille ja katukahviloille. Järjestely sai kiitosta sekä kadunvarren yrittäjiltä että kaupunkilaisilta.

Siitä huolimatta keskustan yrittäjiä edustava Turun Ydinkeskustayhdistys jätti hankkeesta kielteisen lausunnon kaupungille. Yrittäjäyhdistys on pitkään kantanut huolta keskustan elinvoimaisuuden kehittämisestä, joten tapahtumakadun vastustaminen vaikutti ristiriitaiselta. Yhdistyksen riveistä myös ehdotettiin kesäkadun siirtämistä tänä vuonna syrjempään, minkä kaupunki on nyt myös toteuttamassa.

Kesäkatualue pysyy edelleen Kristiinankadulla, mutta tällä kertaa autoilta suljetaan lyhyt jokirannan läheinen pätkä, jossa ei juuri ole liiketiloja. Lisäksi katua ei olla sulkemassa koko leveydeltään, vaan autoiluun varataan kaistan verran tilaa.

Ydinkeskustayhdistyksen toiminnanjohtaja Heli Järvelä myöntää, että yhdistys oli viime vuonna hankalassa välikädessä. Vaikka monet pienyrittäjät pitivät kesäkatuideasta, hallitus myötäili vastustuksessaan suurten yritysten kantoja. Esimerkiksi uuden ruokakaupan Kristiinankadulle avannut Kesko ei pitänyt hankkeesta, joka haittasi autolla liikkuvien asiakkaiden kulkua.

”Totta kai kesäkadulla oli paljon hyviä asioita tapahtumamattoineen ja niin edelleen. Ainoastaan sijainti oli sellainen, mistä annettiin kielteinen palaute”, Järvelä sanoo.

Hän uskoo, että kesäkatu voi uudellakin paikallaan houkutella asiakkaita ydinkeskustan liikkeisiin. Samalla hän huomauttaa, että kesäkatupolemiikin myötä on unohdettu, että Turussa on myös pysyvä kävelykatu, Yliopistonkadulla.

”Miksei jo olemassaolevalle kävelykadulle suunnitella enemmän tapahtumia?” hän kysyy.

Järvelä sanoo, että keskustan yrittäjät kantoivat viime vuonna huolta siitä, että autoilua keskustassa on vaikeutettu jo riittämiin.

”Keskusta on ollut täynnä remontteja ja erilaisia ajojärjestelyjä ja siihen päälle tuli tämä kesäkatukin. Kokeilun ajankohta oli ehkä vähän hankala.”

Ensi kesän kesäkatuhanketta vastustaa kaksi Kristiinankadun taloyhtiötä. Kaupungille kirjelmöineet asukkaat sanovat pelkäävänsä meteliä ja sitä, että autoilu vaikeutuu. Toinen taloyhtiöistä ehdotti, että kesäkadun olisi voinut jättää viimevuotiselle paikalleen.

