Vuokralaiset ovat surullisia joutuessaan muuttamaan pois TVT Asunnot Oy:n puutaloasunnoista.

Turun kaupungin omistama kiinteistöyhtiö TVT Asunnot myy Itäisellä Pitkäkadulla sijaitsevat puutaloasunnot, joissa asuu vuokralaisia. Asiasta uutisoi aiemmin Turun Sanomat.

Kaikki 1920-luvulla rakennetussa pihapiirissä olevat 14 asuntoa ollaan myymässä. Kymmenessä asutaan, neljä on tyhjillään.

93-vuotias Eila Talonpoika on asunut samassa asunnossa yli 30 vuotta. Hän avaa oven ja tulee rappuset alas tomerasti.

Kävelemme pihan poikki, ja Talonpoika istahtaa pihassa olevan pöydän ääreen.

”En lähtisi kirveelläkään”, Talonpoika sanoo ympärilleen katsellen.

Eila Talonpoika muutti Itäiselle Pitkäkadulle 1980-luvulla.

TVT kertoi asukkaille asuntojen myymisestä ja vuokrasopimusten irtisanomisesta tiedotustilaisuudessa maaliskuussa. Asukkaille annettiin siellä asiaa koskeva tiedote paperisena.

”Luopumisen syynä on kohteen vaatima laaja remontti, jonka arvioimme maksavan noin kaksi miljoonaa. Remontin jälkeen asuntojen vuokrataso nousisi niin korkeaksi, että enää emme voisi tarjota sinulle kohtuuhintaista vuokra-asumista”, tiedotteessa kerrotaan.

HS Turku tapasi Talonpojan lisäksi kolme muuta vuokralaista.

Asukkaiden mukaan heille ei ole kerrottu, mihin arvio kaksi miljoonaa maksavasta remontista perustuu. Kaikki neljä sanovat, ettei heidän vuokra-asuntojaan ole käyty katsomassa sisältä arvion tekemistä varten. Yhden vuokralaisen kotiin on tosin tehty remontti joitakin vuosia sitten. Asukkaista tuntuu, että kahden miljoonan kustannukset on "vedetty hatusta”.

Helsingin Sanomat ei tavoittanut tällä viikolla yhtiön kehittämispäällikköä kommentoimaan tilannetta.

Tiedotteessa mainitaan perusteluiksi muun muassa, että kyse on vanhoista suojelluista rakennuksista, joiden korjaamisessa voi tulla eteen yllätyksiä.

”Erityisesti kohteissa, joissa rakennus on suojeltu, korjaaminen on huomattavasti tavanomaista kalliimpaa”, tiedotteessa sanotaan.

Kohde on merkitty kaavaan rakennussuojelumerkinnällä. Suojelu kohdistuu talojen julkisivuihin.

Tiedotteessa mainitaan myös esteettömyys.

”Esteettömyys on tavoitteena uudis- ja peruskorjauskohteissa.”

Tiedotteen mukaan kaupunki aikoo rakentaa 220 uutta asuntoa, joihin tästäkin kohteesta saatavat myyntitulot aiotaan käyttää.

Riikka Oksanen (vas.), Johanna Nieminen ja Eila Talonpoika eivät tahtoisi muuttaa muualle.

Linnut livertävät ja nurmikko on jo alkanut vihertää. Pihalla käyskentelee pari kesyn oloista sepelkyyhkyä. Yksi naapureista kuulemma tykkää antaa niille ruokaa.

Millaista täällä on ollut asua?

”Ihanaa, tosi kivaa. Mukava ympäristö ja mukavia ihmisiä”, Talonpoika sanoo.

Hän kertoo ihastuneensa paikkaan heti, kun muutti asuntoon 1980-luvulla. Talonpojan kodin edustalla kasvaa suuri vaahtera.

”Vaahtera oli ihan pieni, kun muutin tänne. Se on kasvanut kanssani.”

Hän on hakenut TVT:n asuntoa toiselta puolelta Aurajokea, mutta voisi muuttaa jonnekin vielä kauemmas. Silloin tutusta kodista luopuminen ei ehkä tuntuisi niin pahalta. Mieluiten tietysti johonkin lämpimään maahan, vaikka Turkkiin tai Espanjaan.

Asukkaat kuvailevat pihapiiriä yhteisölliseksi, he ovat vähän kuin perhettä.

”Ei tarvitse koskaan pelätä, ettei saisi apua ja tukea”, Talonpoika sanoo.

Naapureilla on tapana tuoda hänelle kirjoja luettavaksi ja sanaristikoita ratkottavaksi. Kesäisin asukkaat istuskelevat yhdessä talojen suojaan jäävällä sisäpihalla. Siellä on järjestetty tapahtumiakin, pihalla on kuultu esimerkiksi runonlausuntaa ja musiikkiesityksiä.

Pihapiirissä pidetään huolta muista.

Marja Mäenpää, joka on asunut paikassa 20 vuotta, ilmoittaa aina Talonpojalle, kun hän on yön pois kotoa. Näin Talonpoika ei ihmettele ja huolestu, kun Mäenpään ikkunassa ei pala valo illalla tuttuun tapaan.

Marja Mäenpää on tulevasta muutosta huolimatta istuttanut pihalleen kukkia, jotka hän on kasvattanut kotonaan siemenestä asti.

”Asunnot myydään sosiaalisen asumisen kustannuksella”, pihapiirissä asuva Turun kaupungin varavaltuutettu Riikka Oksanen (vas) sanoo.

”Eila [Talonpoika] sanoi minulle aiemmin, että voidaanko Riikka muuttaa samaan kerrokseen, tai edes samaan paikkaan.”

Asukkaista olisi kiva pysyä yhdessä, mutta todennäköisesti he päätyvät eri paikkoihin asumaan. Kaikilla haastateltavilla on vetämässä hakemus toiseen TVT:n asuntoon. Tulevaisuudessa he ehkä asuvat kerrostalossa.

”En uskalla enää lähteä puutaloon”, Talonpojan seinänaapuri Johanna Nieminen sanoo.

TVT on nimittäin myynyt puutaloasuntoja aiemminkin.

Baba-mäyräkoira tuli ovelle tervehtimään.

Tilanne herättää asukkaissa surua, eivätkä he tahtoisi lähteä kodeistaan. Marja Mäenpään mukaan tämä on paras koti, mikä hänellä on ikinä ollut.

”Mieluiten asuisin tässä koko loppuelämäni.”

Asukkaiden mielestä huoneistot ovat ihan hyvässä kunnossa, mutta esimerkiksi Talonpojan keittiön kaapisto pitäisi uusia. Mäenpää sanoo, että talot ovat kyllä eläneet paljon ja että niiden seinissä on rakoja.

Talonpoika kertoo, että naapureiden kanssa on ollut yhtä mukavaa aina, vaikka porukka onkin vaihtunut. Ennen asunnoissa asui lapsiakin, nyt lähinnä vanhempaa väkeä.

Kysymme lopuksi, voimmeko käydä kurkkaamassa Talonpojan kotiin.

”Siellä on ovet auki”, Talonpoika sanoo.

Asunnossa on keittiö ja kamari.

Talonpoika naapureineen istahtaa sängyn laidalle. Huoneessa on kaakeliuuni, pieniä eläinpatsaita ja kaunis kukkakimppu, jonka Talonpoika on saanut lapsenlapseltaan.

Eila Talonpoika voi katsoa ikkunasta lapsuudestaan tuttuja maisemia.

Talonpoika on asunut lapsena ihan lähettyvillä, parin korttelin päässä. Hän sanoo, että tänne muuttaessaan hän palasi juurilleen.

Lattia narisee vähän, kun siirrymme keittiöön.

Siellä näkyy banaanilaatikoita, jonne on jo pakattu tavaroita.