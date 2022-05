Keskellä koronaa turkulainen kivijalkaliike teki historiansa parhaan tuloksen – Nyt kauppias­pari kertoo, miksi kaupungin keskusta on nousemassa uuteen kukoistukseen

Turun keskustan yrittäjiä ovat kurittaneet sekä korona että pitkittynyt toriremontti. Tunnelin päässä näkyy jo valoa.

Jarkko ja Johanna Vilén pohtivat hiljaisimpina koronaviikkoina liikkeensä remontointia, mutta asiakkaat tuntuivat pitävän tiloista sellaisina kuin ne ovat. Liikkeen edustan kadulta on hävinnyt puolet parkkipaikoista, mutta Vilénit arvioivat kävelykadun hyötyjen voittavan haitat.

Turun kauppatorilla lentää kivipöly. Kaupungin keskustaa on myllerretty yli kolme ja puoli vuotta. Ensin rakennettiin kiisteltyä toriparkkia ja nyt valmistellaan uutta kauppatoria. Aikataulut eivät aina ole pitäneet. Esimerkiksi torin ravintolatiloiksi rakennettujen paviljonkien piti aueta jo vapuksi – viime vuonna. Tälläkin hetkellä ristikkoaidat ohjaavat kulkijoita puikkelehtimaan kapeille käytäville. Torikauppiaat ovat palanneet evakosta, mutta suuri osa tilasta on yhä poissa käytöstä.

Kaupunkilaisten hermoja ovat kiristäneet alati muuttuvat liikennejärjestelyt. Ajo- ja jalankulkureitit ovat vaihtuneet pahimmillaan päivittäin. Turussa onkin pelätty, ovatko ihmiset kaikonneet keskustasta pysyvästi.

Pitkittynyt remontti on ollut kuin vuotava haava kaupungin kasvoilla. Vähintään yhtä paha on ollut henkinen arpi kaupungissa, jonka brändi on rakentunut ydinkeskustan ja jokirannan varaan.

Keskellä remonttikaaosta iski vielä korona. Moni yrittäjä epäili, että tästä ei enää nousta. Hämillään olivat myös Kauppiaskadun varrella optikkoliike Optinäköä pitävät Jarkko ja Johanna Vilén.

Yhtäkkiä, kevättalvella 2020, Vilénien perheyritys oli tilanteessa, jossa katutyöt veivät parkkipaikat ja korona asiakkaat.

”Kyllähän se hirvitti, mutta samaa hirvitystä kokivat silloin kaikki muutkin”, Jarkko Vilén muistelee.

Vilénit päättivät pitää liikkeensä auki kaikesta huolimatta.

”Palvelu on sitä, mihin me olemme panostaneet. Meillä on paljon vakioasiakkaita ja pitkät asiakassuhteet. Meillä ei koskaan kysytä vain mitä saisi olla, vaan myös että mitä kuuluu.”

”Joka päivä täällä joku kävi. Joskus jopa tehtiin joku kauppakin”, Vilén nauraa.

Kevään mittaan Johanna Vilén ehti kahlata läpi Netflixistä neljä kautta Galerias Velvet -draamasarjaa. Iltapäivisin pariskunta opetteli turistiespanjaa radiosta Esko Eerikäisen johdolla.

Uudet fraasit eivät koskaan ehtineet käyttöön, sillä pahimpien liikkumisrajoitusten jälkeen elämä palasi.

”Toukokuun puolivälissä ihmisiä alkoi taas tulla”, Jarkko Vilén muistelee.

Kesäkuussa 2020 50-vuotias yritys takoi myynnillisesti koko historiansa parhaan tuloksen. Vilénit huomasivat, miten patoutunut kysyntä lähti purkautumaan.

”Sanoin silloin vaimolle, että nyt ei sitten haikailla lomalle”, Jarkko Vilén sanoo.

Eivätkä kauppiaat ole sen jälkeen juuri ehtineet lomaa pitämään.

Optinäön liikevaihto oli vuonna 2019 noussut ennätystasolle lähes 650 000 euroon. Koronan myötä se putosi viitisen prosenttia, mutta palasi 2021 taas nousu-uralle. Liikevoitto on jatkanut tasaisen maltillista nousua koko ajan.

Liikkeen edessä kulkevan Kauppiaskadun osan remontti valmistui tämän vuoden huhtikuussa. Aiemmin läpiajoliikenteen käyttämä reitti muuttui kävelypainoitteiseksi kaduksi.

Ensi näkemältä ei heti uskoisi, että Turun kauppatorin avajaisia vietetään syyskuussa.

Jarkko Vilén sanoo, että kävelykadut ovat selvästi olleet ihmisten mieleen.

”Meidän liikkeessämme se ei ole enää kovin paljon näkynyt, mutta yleisenä vilkkautena kyllä. Näkee, miten tuosta kulkee nyt ihan eri tavalla ihmisiä ohi.”

Päivittäin torinliepeen elämää tarkkailevat Vilénit uskovat, että sama ilmiö on edessä koko keskustassa.

”Odotamme ilman muuta keskustan vetovoiman nousua. Että ne ihmiset, jotka eivät ole keskustassa käyneet vähään aikaan, tulisivat katsomaan mitä täällä on saatu aikaiseksi.”

Tämän hetkisen aikataulun mukaan Turun kauppatori avautuu kokonaisuudessaan syyskuussa. Paviljonkiravintolat valmistuvat kesäkuun aikana.

