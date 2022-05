Turun keskusta on muuttumassa kaikessa hiljaisuudessa peruuttamattomalla tavalla – "Sitä on niin kaivattu!”

Paljon esillä ollut kiista on peittänyt alleen tosiasian, että Turkuun on syntymässä kävelykeskusta, joka muovaa kaupunkikuvaa ihan uudella tavalla.

”Noo, se kesäkatu on ihan ok. Mutta elävöittääkö se sitten kaupunkia?” Satu Kainulainen pohtii.

”Turkulainen on muutenkin sellainen, että syö ja juo mieluiten kotona. Miks mää mihinkä lähtisisi ku mul on koto ruaka?”

”Onko siinä pölyn keskellä sitten kiva syödä ja juoda? Mitä täälläkään on, muuta kuin muutama mätänevä jokilaiva?”

Satu ja Jorma Kainulainen istuvat torikahvilassa keskellä Turun kauppatorin remonttia ja tempautuvat keskustelemaan Turun ydinkeskustan tilasta ja tulevaisuudesta. Keskusta-asujina he ovat seuranneet tiiviisti kaupungissa käytävää keskustelua siitä, miten keskustasta pitäisi tehdä nykyistä viihtyisämpi.

”Ei ole hyvä, jos kaupunki näivetetään kokonaan autoista,” Jorma Kainulainen miettii.

”Kyllä siinä vaiheessa pikkuliikkeet ainakin lähtevät. Ja mitä tilalle? Ei voi kebab-paikkaa laittaa joka kivijalkaan.”

”Kun ei nykyään saisi autoakaan omistaa, Satu Kainulainen muistuttaa.”

”Tämä keskustatila on loppujen lopuksi tosi pieni, puoliso komppaa.

”Minä olen kyllä sitä mieltä, että ei se ainakaan parempaan suuntaan tule menemään. Hirveän kaksipiippuinen juttu, Satu Kainulainen päättää.

Turussa on kiistelty pitkin kevättä etenkin kesäkatuhankkeesta, jossa pieni pala yhtä ydinkeskustan katua varataan kesän ajaksi oleskeluun ja tapahtumille. Nahistelu on jakanut keskustan toimijoita jalankulun ja autoilun puolestapuhujiin.

Paljon esillä ollut kiista on peittänyt alleen tosiasian, että Turkuun on syntymässä kävelykeskusta, joka muovaa kaupunkikuvaa ihan uudella tavalla.

Lue lisää: Turun repivä kesäkaturiita sai yllätys­käänteen – Nyt vihreiden valtuutettu kertoo, miten autottoman kesäkadun tuplaus juonittiin

Terassit ja kävelykadut tuovat kivaa tunnelmaa keskustaan, kiittelee Päivi Nuotio-Niemi.

”Tori on se juttu hyvin monelle. Sitä on niin kaivattu!” huudahtaa tulevalle kesäkadulle ikkunaostoksille piipahtanut Päivi Nuotio-Niemi ja tiivistää sen, mistä Turun keskustan uudistuksessa on kyse.

Kaiken ytimessä on kauppatori, jonka pitäisi nykyaikataulun mukaan valmistua syyskuussa. Toria on myllätty yli kolme ja puoli vuotta. Ensin rakennettiin kiisteltyä toriparkkia ja nyt valmistellaan kauppatorin pintaa.

Kun vuosia kestänyt suurremontti viimein valmistuu, ydinkeskusta on muuttunut merkittävästi kävelijöitä suosivaksi.

Martin kaupunginosassa, lähellä keskustaa asuva Nuotio-Niemi uskoo, että kävelykadut houkuttavat ihmisiä viettämään aikaa keskustassa.

”Niitä voisi olla Turussa enemmänkin”, hän toivoo.

Toive on toteutumassa.

Esimerkiksi Yliopistonkadun nykyinen kävelykatu saa toriremontissa mittavan jatkeen koko torin ja ortodoksikirkon väliselle alueelle.

Vielä suurempi muutos tapahtuu Kauppiaskadulla. Projektijohtaja Janne Laine Turun kaupungilta kertoo, että katu muuttuu jalankulkijoita suosivaksi yli kahden korttelin matkalta.

”Kauppiaskatu tulee olemaan torin ja Börsin kohdalla mitä mainioin katualue”, hän kehaisee.

Torin vierellä kadulla saavat jatkossa ajaa vain taksit ja huoltoliikenne.

”Börsin kohdalle tulee ajoneuvoliikennettä, mutta ei parkkipaikkoja. Ehkä pihakatu olisi paras termi kuvaamaan sitä. Sinne tehdään leveät jalkakäytävät. Wiklundin ja Börsin kohdalle tulee varmasti ravintoloiden terasseja”, Laine ennustaa.

Ennen keskustan uudistusta koko Kauppiaskatu oli käytännössä ruuhkainen autokatu.

Mutta Turku ei olisi Turku, ellei suureellisten suunnitelmien ja pragmaattisen toteutuksen välissä olisi jouduttu tekemään ikäviä kompromisseja.

Vielä kuusi vuotta sitten Kauppiaskadun päähän suunniteltiin autovapaata kaupunkilaisten olohuonetta. Keväällä 2016 tehty suunnitelma oli eräänlainen nykyisen kesäkadun edeltäjä.

Nykyään Kauppiaskatu muuttuu Linnankadun risteyksestä käytännössä parkkipaikaksi, joka ulottuu jokirantaan saakka. Osuudesta piti tehdä autoton oleskelualue tai vähintään pysäköintiruutuja piti merkittävästi vähentää. Alueella olisi voitu järjestää kesäisin myös katutapahtumia, ihan kuin nykyisellä Kristiinankadun kesäkadulla.

Tälle kadunpätkälle Turussa on suunniteltu oleskelualuetta, mutta suunnitelmat ovat toistaiseksi jäissä.

Suunnitelma kuitenkin haudattiin viime vuoden keväällä. Kadulla sijaitseva asuntoyhtiö vastusti parkkipaikkojen vähentämistä ja kaupunkiympäristölautakunta perui hankkeen. Janne Laine kertoo, että päätökseen vaikutti myös se, että toriremontin viivästyessä ja paikallisliikenteen linjastouudistusta odottaessa osa busseista pysähtyy edelleen Linnankadun varteen.

”Suunnitelmassa otettiin aikalisä, koska kaikkia Linnankadun parkkipaikkoja ei saada palautettua käyttöön vielä ennen vuotta 2025.”

Saattaa siis olla, että Turussa on edessä uusi kesäkaturiita parin vuoden päästä, mikäli Kauppiaskadun suunnitelmat kaivetaan naftaliinista.

Haluatko lisää luettavaa Turun seudulta? Tilaa HS Turun uutiskirje täältä.