Jättiterassin takana olevalla miehellä on tiukat kriteerit sille, kuka pääsee myymään ruokaa ja juomaa terassikansalle.

Tämä on kolmas kesä, kun Samuli Pasanen on Kirkkopuiston terassin tuottaja.

Kirkkopuiston terassi avattiin taas Turussa.

Tällä kertaa yhteisterassilla on seitsemän ravintolatoimijaa. Julkista hakua ei järjestetty, vaan kiinnostuneet ravintolatoimijat ovat olleet itse yhteydessä Samuli Pasaseen, Kirkkopuiston terassin tuottajaan. Hakemuksia tuli tänä vuonna yhteensä noin parikymmentä.

Pasanen valitsee, kuka terassille pääsee.

”Olen päättävä henkilö, mutta konsultoin laajasti ravintola-alan ammattilaisia ja ystäviäni”, Pasanen kertoo.

Osa yrittäjistä on luopunut leikistä, kun he ovat käyneet neuvotteluja Pasasen kanssa.

”Me olemme auki seitsemänä päivänä viikossa käytännöstä aamusta iltaan. Se vaatii ravintolalta paljon resursseja. En halua, että kukaan polttaa itseään loppuun”, Pasanen sanoo.

Tänä kesänä ravintola-alalla on työvoimapulan vuoksi vaikeaa.

Osa Pasaselle tulleista hakemuksista on kariutunut siihen, ettei konseptia ole ymmärretty. Joku olisi esimerkiksi halunnut tuoda paikalle oman konttinsa. Se ei ole kuitenkaan mahdollista, sillä alue telttoineen ja kalusteineen on tarkkaan suunniteltu. Pasasen mukaan kaupungin hyväksymiin suunnitelmiin voi yrittää tehdä muutoksia, mutta se on aikaa vievä ja kallis prosessi.

”Yritämme tehdä mahdollisimman vähän kiinteitä rakennelmia. Teltat eivät muokkaa alueen fiilistä”, Pasanen kertoo.

Terassikävijöille ei voi myöskään tarjota aivan mitä tahansa. Terassille tahtovien yrittäjien pitää pystyä vakuuttamaan Pasanen: konseptin on oltava hyvä, ja ravintolan pitää pystyä lunastamaan lupauksensa.

”Yrittäjien pitää pystyä tekemään ruoat sillä laadulla ja tasolla, mitä on alun perin kerrottu”, Pasanen sanoo.

Hän kertoo kolmikosta, joka olisi halunnut tulla terassille tekemään pizzaa. Pasanen ei uskonut siihen, että kokematon porukka pärjää, eivätkä he päässeet mukaan. Kolmikko kuitenkin päätyi lopulta töihin terassille kokeneemman pizzeriayrittäjän työntekijöinä.

Pizza on nimittäin vaativa tuote.

Pasasen mukaan esimerkiksi puu-uunissa paistettavia napolilaistyylisiä pizzoja terassilla ei voi tehdä. Ruoat valmistetaan pienissä teltoissa, ja se tuo omat haasteensa.

”Emme saa paikalle tarpeeksi isoa toimivaa uunia", Pasanen sanoo.

Ja kysyntä on iso. Pasanen sanoo, että jos illassa valmistaisi 300 suurta pizzaa, odotusajat venyisivät helposti liian pitkiksi.

”Asiakas ei voi joutua odottamaan tuotetta tuntia”, Pasanen toteaa.

Terassilla tehdään tänä vuonna pizzojakin. Minikokoisia sellaisia.

Käsin syötävän minipizzan kehitti Kirkkopuiston terassia varten Kakola Brewing Companyn keittiömestari Jessica Sorsakari. Panimo on ollut terassilla joka kesä myymässä olutta. Tänä kesänä he tekevät siellä ensimmäistä kertaa ruokaa. Yrityksellä on Kakolanmäellä panimoravintola KBC Taproom, jossa tarjotaan pizzaa, ja yritys päätti tuoda saman konseptin Tuomiokirkonpuistoon.

Kakolanmäen ravintolassa tehdään tosin aivan tavallisen kokoisia pizzoja.

”Kämmenpizza on kivempi syödä festariympäristössä. Se on käytännöllinen ja söpö”, toteaa yrittäjä Eeva Torniainen, yksi Kakola Brewingin perustajista.

Pieniä pizzoja on myös helppo työstää ja paistaa ahtaassa teltassa.

Kokki Eeli Salakka ja keittiömestari Jessica Sorsakari työskentelivät Kakola Brewingin teltalla. Panimon teltalla on töissä yhteensä kahdeksan henkilöä, joista osa on osa-aikaisia.

Kakola Brewingin listalla on useita kasvisvaihtoehtoja. Pizzoissa on täytteenä muun muassa kurpitsapyreetä ja siitakesieniä, kesäkurpitsaa, za’atar-mausteseosta ja minttua sekä gorgonzolaa, perunaa ja salviaa.

Pikkupizzojen koeversioista lähetettiin kuvia Pasasellekin. Hän nimittäin osallistuu myös terassilla toimivien ravintoloiden tuotekehitykseen.

Bagel House -niminen ravintola teki ensimmäisenä vuotenaan bageleita, mutta ne osoittautuivat liian hitaiksi valmistaa. Ravintolayrittäjä ja Pasanen totesivat, että tuote pitää muuttaa, ja kehittivät yhdessä muun muassa bao-höyrysämpylän. Niitä saa tänä vuonna yhteisterassilta, ja Bagel House on avaamassa syksyllä Yum Bao -nimisen ravintolan.

”Minulle se on tärkeintä, että ruoka on maistuvaa eikä sitä joudu odottamaan liian kauan”, Pasanen tiivistää.

Turun terassi aukesi ensimmäisen kerran kesällä 2020. Pasanen veikkaa, että kävijämäärä kasvaa tänä vuonna.

Yhteisterassihankkeen innoitti koronapandemia. Terasseja on ollut muuallakin, esimerkiksi Helsingissä, Tampereella ja Vantaalla.

Helsingissä ei nähdä tänä vuonna jättiterassia. Pasasen mukaan Turun terassin menestyksen salaisuus on se, että täällä terassista on vastannut yksityinen yritys.

Lue lisää: Jättimäinen kesäterassi ei toteudu Helsingissä tänä vuonna

”Olemme olleet alusta asti Turussa yrittäjävetoisia, Helsingissä yhteisterassi tehtiin kaupungin omin voimin”, Pasanen sanoo.

Helsingin tarkoitus oli tehdä terassista tänä vuonna yrittäjävetoinen, mutta yrittäjää ei löytynyt. Pasanen sanoo, että Helsingissä taisi olla liian kiireinen aikataulu.

”Helsingissä aloitettiin vasta maaliskuussa. Me aloitimme prosessin arkkitehtien ja yhteistyötahojen kanssa viime vuoden joulukuussa.”

Paikalle alkoi heti kerääntyä väkeä, kun Kirkkopuiston terassi aukesi perjantaina.

Perjantaina iltapäivällä, juuri ennen terassin aukeamista, Pasanen lakaisi viimeiset sahanpurut asiakkaiden tieltä. Viime vuonna terassin pystytys meni tiukille, mutta nyt on kuulemma ollut rennompaa.

Alueelle pääsee ilmaiseksi sisään eikä siellä ole ostopakkoa. Se on Pasasen mukaan ”periaatteellinen juttu”.

”Tuomiokirkonpuisto on monelle tärkeä paikka.”

Haluatko lisää luettavaa Turun seudulta? Tilaa HS Turun uutiskirje täältä.