Rakentamisen ja kaavoituksen apulaispormestariksi valittiin lääkintöneuvos Heikki Pälve (kok).

Turun kokoomuksen valtuustoryhmä valitsi sunnuntaina lääkintöneuvos Heikki Pälven uudeksi apulaispormestariksi. Kaupunginvaltuusto sinetöi valinnan vielä maanantai-illan kokouksessaan.

Pälve on anestesiologi ja pitkäaikainen Lääkäriliiton puheenjohtaja. Hän saa hoidettavakseen pätkäpormestarin pestin, sillä Turun puolueiden sopimuksen mukaan apulaispormestarin paikka siirtyy Vasemmistoliitolle ensi vuoden elokuussa. Paikka avautui nyt, sillä Ville Valkonen (kok) nousi edesmenneen Ilkka Kanervan (kok) tilalle eduskuntaan.

Lääkintöneuvos saa johdettavakseen rakentamiseen ja kaavoitukseen liittyvät asiat. Pälve myöntääkin, että edessä on paljon perehtymistä. Kiinnostava ala ja tehtävän määräaikaisuus saivat kuitenkin politiikan jäähdyttelijän palaamaan eläkkeeltä päivätöihin.

”Tämä sektori on kunnan elinvoiman kannalta aivan elintärkeä, eikä minua pohdituttanut se, etten ole varmasti alan paras substanssiosaaja. Minun tehtäväni on hyödyntää asiantuntijoita ja virkamiesten osaamista.”

Kuntavaalien alla Pälve kritisoi voimakkaasti esimerkiksi Turun raitiotiehanketta, jota kaupungin johto on härkäpäisesti ajanut. Ratikan yleissuunnitelman on määrä valmistua ensi syksynä. Pälve sanoo suhtautuvansa ratikkaan edelleen kriittisesti.

”Olen alusta asti epäillyt sen soveltuvuutta Turun kaupunkikuvaan”, hän pohtii ja lisää epäilevänsä myös hankkeen taloudellisia edellytyksiä.

”Jos yhden ratikkalinjan hinta on melkein 500 miljoonaa euroa, riittävä kokonaisuus maksaisi ainakin miljardin.”

Pälve kuitenkin myöntää olevansa valmis muuttamaan mielipiteensä, jos ratikka tulevissa selvityksissä osoittautuu sekä järkeväksi että kannattavaksi.

Heikki Pälve (kesk.) on tehnyt pitkän työuran lääketieteen parissa. Vuonna 1999 hän työskenteli lääkärihelikopteriyksikössä Turussa.

Rakentamisen suhteen Pälve haluaa nostaa tikunnokkaan asuntojen koon.

”Olen kovasti hämmästynyt siitä, että olemme Turussa viime aikoina tehneet koko lailla paljon isoja kerrostaloja, joissa asuntojen keskikoko ylittää 35 neliötä vain hieman.”

Hän aikoo perehtyä lähiaikoina tarkemmin asiaan, mutta epäilee, että asuntotuotannossa on syntymässä vääristymää. Pelkkien pienten asuntojen rakentaminen ei hänen mielestään palvele kestävällä tavalla kaupungin kehittymistä.

Hän peräänkuuluttaa monipuolisempaa asuntotuotantoa. Muuten naapurikunnat houkuttavat esimerkiksi perheitä pois Turusta.

Yksi uuden apulaispormestarin pöydälle tulevista kuumista perunoista on Turun Kupittaan siirtolapuutarhan kohtalo. Turku on aikeissa jyrätä pitkäaikaisen puutarhapalstan kerrostalojen tieltä. Suunnitelma on herättänyt kaupungissa paljon vastustusta. Pälven mukaan asiaa on kuitenkin vatuloitu riittävän kauan.

”Käsittääkseni jo 25 vuotta sitten Turku aikoi kehittää aluetta. Silloin ei päästy yhteisymmärrykseen ja otettiin 20 vuoden aikalisä. Ja sitten otettiin viisi vuotta lisää. Tuntuisi aika vaikealta ajatella, että nyt odotettaisiin taas viisi vuotta lisää.”

Hän muistuttaa, että siirtolapuutarhan kaavoitus voisi tuoda Turulle parinkymmenen miljoonan euron tulot. Sen sijaan nykyisten palstojen vuokrat eivät kata edes alueen ylläpidosta syntyviä kustannuksia. Pälven mukaan palstat ovat veronmaksajien lahja muutamille onnekkaille omistajille.

”Minulle olisi suuri pettymys, jos kaikki jatkuisi ennallaan. Meidän on yhdessä pyrittävä löytämään kompromissi, joka paremmin avaa kyseistä kaupungin keskellä jäänyttä hyvin harvojen käytössä olevaa aluetta nykyistä paremmin.”