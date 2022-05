Paikalle lähetettiin useita pelastuslaitoksen yksiköitä.

Turun keskustassa Humalistonkadulla sijaitsevan kerrostalon kellarissa syttyi maanantaina tulipalo. Humalistonkatu on toistaiseksi suljettu liikenteeltä Läntisen Pitkäkadun ja Rauhankadun väliseltä kortteliosuudelta.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen keskisuuresta rakennuspalosta kello kymmenen jälkeen aamupäivällä. Paikalle lähetettiin useita pelastuslaitoksen yksiköitä.

Paikalla oleva päivystävä palomestari Marko Virolainen kertoo, että kellarissa oli tehty saneeraustöitä, joissa oli poistettu öljysäiliötä tulityömenetelmällä.

”Tästä on syttynyt tulipalo.”

Palo ei tiettävästi aiheuttanut henkilövahinkoja.

Savunmuodostus on ollut palossa runsasta, ja se aiheutti aluksi haittaa palon lähialueella.

Pelastuslaitos on evakuoinut asiakkaat ja henkilökunnan niistä rakennuksen liiketiloista, joihin on tullut savua. Lisäksi osa talon asukkaista on Virolaisen mukaan evakuoitunut omaehtoisesti kodeistaan. Esimerkiksi rappukäytäviin on tullut savua.

Virolaisen mukaan ei ole uhkaa siitä, että palo leviäisi muihin kiinteistöihin. Sammutustöiden kestosta ei puoli kahdentoista aikaan aamupäivällä ollut vielä tarkkaa tietoa, mutta palo alkoi olla pelastuslaitoksen hallinnassa.

”Nyt aletaan tuulettamaan porraskäytäviä”, Virolainen kertoo.