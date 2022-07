”Sinä olet asunut aiemmin kellaritalossa, etkä sellaista halunnut. Itsellänikään ei ollut mitään hinkua sellaiseen”, Janne Hurme, 38, sanoo hymyillen puolisolleen Tuuli Ekmanille, 37, heidän tulevan kotinsa keittiössä.

Pariskunnan puolitoistavuotias poika Eemil Hurme istuu upouuden keittiösaarekkeen päällä ja heittelee kukkapurkissa olevia koristekiviä iloisena lattialle.

Valmisteilla oleva suuri kivitalo on perheen unelma. Se on hieman yllättäen kellaritalo, jollaista kumpikaan ei aluksi halunnut. Kyse on rinnetontille rakennettavasta ratkaisusta, jossa alakerta on osittain maan alla.

”Meillä oli suunnitelmissa kaksi maanpinnan yläpuolella olevaa kerrosta, mutta kaava vaati tähän juuri rinnetalon ja kellarin”, Hurme sanoo.

Hän myöntää, että tontin pitkulainen malli ja pinnanmuodot eivät olisi helpolla edes mahdollistaneet muunlaista ratkaisua. Nyt kaksikko on tottunut ajatukseen ja uskoo saavansa tästä rinnetalosta haaveidensa kodin.

Pariskunta rakennuttaa taloaan merellisiin maisemiin Naantalin asuntomessualueelle. Kyse on Ekmanin isän suvun vanhoista maista. Paikka on rakas ja tontti lopulta tärkeämpi kuin talomalli. Eemil-poika edustaa viidettä sukupolvea lahden rannalla.

Taloa on rakennettu Eemil-pojan vauva- ja taaperoaikana.

Rauhalanrinteeksi nimetyssä valkoisessa talossa on kiinnitetty huomiota pikkulapsiarkeen. Onhan taloa rakennettu vauva kainalossa.

”Tämä on ollut haastavaa. Toinen meistä on käytännössä koko ajan sidottuna lapseen. Tukiverkkomme ovat auttaneet joko antamalla lapsenvahtiapua tai auttamalla talolla. Perheen yhteistä aikaa on ollut vähän”, Ekman sanoo.

Keskeneräisessä talossa Eemil-poikaa on pidettävä jatkuvasti silmällä ja aikuisen on oltava kädenmitan päässä. HS vieraili talolla toukokuussa.

Uudessa talossa arjesta yritetään tehdä mahdollisimman helppoa ja toimivaa. Yläkerran vessassa on luukku, jonka alta paljastuu pyykkikuilu.

”Mietimme, miten kahden kerroksen elämää voisi helpottaa ja pidimme tätä hyvänä ideana”, Hurme kertoo.

Kuiluun tiputetut likapyykit hulahtavat suoraan alakerran pukeutumiskeskuksessa olevaan pyykkikoriin. Huoneen nimi kuulostaa mahtipontiselta, mutta vastaa todellisuutta. Suureen ikkunattomaan tilaan on yhdistetty vaatesäilytys, kodinhoitohuone ja kaikki pyykkihuollon tarpeet.

Talon muunneltavuutta on haluttu edistää esimerkiksi pistorasioiden määrällä. Ekmanin mielestä pistorasioita on kuitenkin jo liikaa. Hurme hieman toppuuttelee. Pistorasioita löytyy noin 160, osa niistä on kaksiosaisia.

”Ei niitä välttämättä ole liikaa, mutta niitä on paikoissa, joissa niitä ei välttämättä tarvita – esimerkiksi makuuhuoneen kaapeissa. Vessanpöntön vieressäkään ei varmaan tarvitsisi olla pistorasiaa, mutta mietin, että jos joskus ostan pesevän pöntön, niin sähköt ovat valmiina”, Hurme sanoo.

Pyykkikuilun suuaukko on yläkerran vessan nurkassa. Kuilun halkaisija on 25 senttiä. Janne Hurme uskoo, että putkesta menee pyykkien lisäksi alas yhtä sun toista pientä tavaraa, kun perheen poika keksii kuilun olemassaolon. Kuvassa vessa on vielä työn alla.

Yksi Tuuli Ekmanin ja Janne Hurmeen kodin huoneista on nimetty pukeutumis­keskukseksi. Se on suuri ja tilava. Valot syttyvät automaattisesti liiketunnistimen avulla. Pyykkikuilun pää on huomaamaton. Aukko on katossa huoneen nurkassa.

Lapsiperhearkea helpottanee tulevaisuudessa myös mummolan läheisyys. Ekmanin vanhemmat Timo Ekman, 69, ja Päivi Ekman, 65, rakentavat omaa valkoista kivitaloaan saman kadunpätkän toiseen päähän. Etäisyyttä talojen välillä on noin sata metriä.

Läheisyys ei hirvitä kummankaan talon tulevia asukkaita. Ratkaisu on harkittu ja perusteltu.

”Vanhempani voivat auttaa lapsenhoidossa, ja me puolestamme voimme auttaa heitä, jos he ikääntyessään tarvitsevat apua. Tämä on ehkä enemmän eurooppalaista asumista, jossa perheet ja isovanhemmat asuvat lähekkäin”, sanoo Tuuli Ekman.

Päivi Ekman (vas.), Timo Ekman, Tuuli Ekman, Janne Hurme ja Eemil Hurme asuvat tulevaisuudessa saman kadun varrella. Arkea ilostuttavat myös koirat Mei, Mickan ja Bami.

Janne Hurme kertoo suhtautuvansa hyvillä mielin siihen, että puolison vanhemmat asuvat lähellä. Perheet ovat jo valmiiksi paljon tekemisissä keskenään.

”Mutta on se hyvä, että jää pieni hajurako”, Hurme sanoo hyväntuulisesti.

Samoilla linjoilla on Tuulin isä Timo Ekman.

”Aluksi ajatuksena oli, että meidän ja nuorten tontit olisivat olleet vierekkäin, mutta lopulta kaavoitus meni toisin. Huomasimme, että on ihan hyvä, että talojen välillä on pieni hajurako emmekä ole suoria naapureita”, Timo Ekman sanoo.

Kummallakin perheellä on jatkossakin oma yksityisyytensä. Kahden suuren kivitalon väliin nousee muutamia veikeänmallisia paritaloja. Timon ja Päivin kodista ei ole ikkunoista suoraa näköyhteyttä Tuulin ja Jannen taloon.

Pihalta pystyy kuitenkin kätevästi kurkkaamaan, ovatko sukulaiset kotona vai eivät.

Tuuli Ekman on iloinen siitä, että nyt Eemil näkee paljon isovanhempiaan ja hänet voi hieman vanhempana lähettää katua pitkin vierailulle mummolaan. Tärkeää on myös se, että suvun tarina jatkuu vanhoilla mailla.

”Kun tuli mahdollisuus rakentaa tänne, niin päätös oli itsestään selvä.”

Tuuli Ekmanin ja Janne Hurmeen talon yläkerrasta on näkymät merenlahdelle. Isot ikkunat päästävät maiseman oikeuksiinsa.

Messurakentaminen on Hurmeen ja Ekmanin mielestä ollut työlästä ja stressaavaa. Aikataulupaineet ovat kovat.

”Tämä on ollut paljon intensiivisempää kuin osasin ajatella”, Ekman sanoo.

Lähtisikö pariskunta uudestaan rakentamaan taloa messuille?

”Jos nyt pitäisi päättää, niin ei ikinä enää”, Hurme sanoo, mutta hymyilee.

”Voi olla, että aika kultaa muistot. Nyt on ollut kuitenkin todella stressaavaa. Jos saisimme rakentaa rauhakseen ja pikkuhiljaa, tästä voisi nauttia enemmän”, Ekman sanoo.

Eemilin huoneessa on luontoteema, koska eläimet kiinnostavat pientä poikaa. Seinässä riittää ihmeteltävää.

Budjetti on Hurmeen mukaan ”ylittynyt miehekkäästi”. Pariskunta on joutunut tinkimään valinnoistaan. Esimerkiksi porrasmalli vaihtui halvempaan ja puukiuas sähkö­kiukaaseen. Varaavasta takasta luovuttiin ja laatoituksen määrää talossa vähennettiin.

Hurme ja Ekman ovat kuitenkin tyytyväisiä siihen, mitä kotiinsa saavat. Toiveita ovat läpi rakennuttamis­urakan olleet talon yhteydessä oleva suuri autotalli, iso keittiö ja avara oleskelutila. Ne pariskunta saa.

”Pitkälti tästä tulee meidän unelmatalomme. Olemme tavallisia ihmisiä. Emme hanki hirveästi design-huonekaluja, eikä kaikki ole viimeistä huutoa. Teemme tästä oman näköisemme kodin, joka ei ehkä ole mikään sisustuslehtikoti”, Hurme sanoo.

Ekmania kutkuttaisi jo muuttaa taloon, mutta sitä pitää odottaa loppukesään.

