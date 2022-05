Merja Alénin koirat katosivat kotipihalta ja hän etsi niitä viikon tuloksetta – ”Näytti siltä, että ne on heitetty autosta ojaan, dumpattu kuin roskat”

Kaksi kiinanharjakoiraa katosi mynämäkeläisen Merja Alénin aidatulta kotipihalta viime viikolla.

Kiinanharjakoiraurokset Vinski ja Billie katosivat omistajansa Merja Alénin, 57, omakotitalon pihalta tiistai-iltana 10. toukokuuta. Kun etsijäkoirat eivät seuraavana päivänä saaneet kaksikosta jälkeä, tuli Alén siihen tulokseen, että koirat on todennäköisesti varastettu.

Eilen tiistaina koirat löytyivät kuolleena ojasta kaukana kotipihasta.

Tapahtumat saivat alkunsa, kun Alén laski koirakaksikon ulkoilemaan aidatulle kotipihalleen Mynämäellä Varsinais-Suomessa. Hän kertoo toimineensa näin jo pitkään.

”Päästin pojat ulos kahdeksan aikaan illalla. Ne tekivät saman iltahömpötyksen joka ainut ilta. Puoli tuntia myöhemmin menin ottamaan niitä sisälle, mutta koiria ei näkynyt. Kiersin talon päätyyn ja huomasin, että portti on selällään. Kyseessä on raskas rautaportti, jossa on salpalukko. Koirat eivät saa sitä itse auki.”

Alén apujoukkoineen etsi koiria lähistöltä, mutta turhaan. Alén teki koirista myös katoamisilmoituksen sosiaaliseen mediaan, mutta havaintoja ei tullut.

”Seuraavana päivänä lemmikkietsiviltä tuli kaksi koirakkoa paikalle. Molemmat koirat saivat pussista hajun, mutta ne vain pyörivät tuossa ja ilmaisivat, ettei ole hajujälkeä, mitä seurata”, Alén kertoo.

Hän tuli siihen tulokseen, että koirat on todennäköisesti varastettu ja teki rikosilmoituksen. Lounais-Suomen poliisin viestinnästä vahvistetaan, että Mynämäeltä on tehty rikosilmoitus kahdesta varastetusta koirasta ja asian selvittely on kesken.

”En usko, että täällä kukaan avaisi porttia piruuttaan vain päästääkseen koirat karkuun”, Alén sanoo.

Lähes viikko myöhemmin Alén sai surullisen puhelun. Koirat olivat löytyneet kuolleina ojasta Yläneentien varrelta.

”Nainen, joka ajaa paikan ohi usein, oli löytänyt koirat. Edellisenä päivänä koirat eivät vielä olleet siellä.”

Alén kuvailee koirien näyttäneen siltä, että ne olivat olleet kuolleina jo päiviä ennen ojaan joutumista.

”Näytti siltä, että ne on heitetty autosta ojaan, dumpattu kuin roskat.”

Alén kertoo lähettäneensä koirien ruumiit keskiviikkona tutkittavaksi Ruokavirastoon Helsinkiin. Toiveissa on, että koirien kuolinsyy saadaan selville.

Alénilla ei ole käsitystä siitä, miten hänen koirilleen on käynyt näin.

”Minulla ei ole riitoja kenenkään kanssa. Tämä on aivan käsittämätöntä.”

Jos joku on esimerkiksi varastanut koirat myyntimielessä ja tullut myöhemmin toisiin ajatuksiin, kyseinen henkilö olisi vain voinut päästää koirat vapaiksi tai esittää koirien löytäjää ja ottaa Alénin tarjoaman löytöpalkkion.

”Lupasin palkkiota 500 euroa koirasta. Olen puhunut tuttujeni kanssa, että onko koirat jätetty tarkoituksella löydettäviksi. Jos ne olisi haluttu hukata johonkin, olisi ne voitu viedä jonnekin metsäautotien varteen”, Alen sanoo.

Tapaus on järkyttänyt Alénia. Hän kasvattaa kiinanharjakoiria ja hänen kotonaan on edelleen koiria.

”Nautin täällä asumisesta, mutta enää koirat eivät ole keskenään ulkona pihalla. Olen hankkinut myös kamerat.”

Koirien kohtalosta kertoi ensin Yle.

