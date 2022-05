”Asiakas oli juuri kirjaimellisesti housut kintuissa” – Anna Hannikainen koki maanantaina yrittäjän painajaisen ja nyt hänellä on missio

Turun Humalistonkadun tulipalon pahin kärsijä oli pukuvuokraamo Lainahöyhen, johon tuli mittavat savuvahingot keskellä parasta sesonkia.

Pukuvuokraamo Lainahöyhenessä leijailee savun haju.

Syynä on tapahtumaketju, jota yrittäjä Anna Hannikainen ei osannut viime maanantaina aavistaa tullessaan töihin normaaliin tapaan aikaisin aamulla.

Meneillään on pukuvuokraamon paras sesonki moneen vuoteen, kun ihmiset järjestävät taas koronaepidemian jälkeen kevätjuhlia, promootioita ja naamiaisia. Hannikaisen leipä irtoaa siitä, että hän lupaa ratkaista vähän erikoisemmatkin pukeutumisongelmat.

Vuokraamo sijaitsee vuonna 1912 valmistuneessa Auralinnassa, jossa tehtiin maanantaina remonttia: tarpeettomaksi käynyttä talon öljysäiliötä oltiin poistamassa. Jo parikymmentä vuotta käyttämättömänä ollut säiliö oli pilkottava polttoleikkaamalla paloiksi ennen se poistoa.

Samaan aikaan liikkeeseen oli yllättäen saapunut asiakas sovittamaan vielä kertaalleen iltapukua Turun yliopiston tohtoripromootiota varten.

Tämänvuotinen promootiotilaisuus on poikkeuksellisen merkittävä. Edellisestä tapahtumasta on koronan vuoksi vierähtänyt jo viisi vuotta.

Yhtäkkiä palovaroitin pärähti soimaan ja liikkeen eteen ajoi paloautoja.

”Asiakas oli juuri kirjaimellisesti housut kintuissa sovituskopissa, kun palohälytys tuli. Niin kuin naiset nyt nopsaan sovittavat.”

Öljysäiliö oli saanut kipinän poiston yhteydessä tehdyistä tulitöistä. Hannikainen ja asiakas ryntäsivät kadulle. Asiakas sentään ehti saada housut jalkaansa.

Suuremmilta vahingoilta vältyttiin palokunnan ripeän toiminnan ansiosta. Mutta palosta noussut sankka savu imeytyi pukuvuokraamoon, jonka varastossa on tuhansia vaatekappaleita. Hannikainen näki kadulla, miten ilmastointi imi sameanharmaata savua liikkeeseen.

”Tajusin kuitenkin savuvahingon vasta, kun palo oli sammutettu ja pääsin sisälle liikkeeseen. Liike oli sakeana savusta. En tiedä mi–nkälaisella resilienssillä minua on varustettu, mutta en panikoinut vaan aloin heti miettiä, miten tämä tilanne hoidetaan.”

Miesten juhlapukuihin, iltapukuihin ja aikakausipukuihin erikoistunut vuokraamo on toiminut jo 30 vuotta. Hannikainen säilyttää mahdollisimman paljon vanhoja pukuja ja muokkaa niitä tarvittaessa muodin ja tarpeen mukaisiksi.

” ”Missioni on ratkaista asiakkaiden pukeutumispulmia ja nyt niitä minulla riittää”

”Meillä on juhlavuosi meneillään. Historialliset vaatteet ovat kestäneet kauan ja minulla on myös paljon tuunattavaa varastoa. Koko varasto täytyy nyt pestä. Ei voi tietää ihan tarkkaan, miten se savun haju sieltä lähtee, mutta keinojahan löytyy.”

Eniten Hannikaista huolettavat hänen itse ompelemansa käsityönä tehdyt aikakausipuvut. Käytännössä koko varasto on lähetettävä pesulaan. Hannikainen tutkii asuja aistinvaraisesti ja pesee osan myös itse. Hän selvittää parhaillaan vahinkojen laatua, mutta ei osaa vielä sanoa paljonko rahallinen vahinko tulee olemaan.

”Käsityönä tehdyissä puvuissa on useita materiaaleja, eikä minulla ole pesulaan annettavaa kirjallista pesuohjetta niin kuin teollisissa puvuissa on. Katsotaan nyt, onneksi arvokkaimmat olivat pahvilaatikoissa. Yksi vaihtoehto on onneksi ionisointi.”

Hän on tullut keskiviikkona liikkeeseen normaalin tapaan kello seitsemän aamulla ja aikoo tehdä 12 tunnin päivän. Ympäripyöreitä päiviä on tiedossa lisää, sillä Hannikaisella on missio: hän aikoo toimittaa kaikille asiakkailleen raikkaat vaatteet ja toivottaa uudetkin tervetulleeksi. Myös liikkeessä palon aikaan ollut asiakas saa asunsa, Hannikainen vakuuttaa.

”Missioni on ratkaista asiakkaiden pukeutumispulmia ja nyt niitä minulla riittää”, hän sanoo tragediasta huolimatta hieman humoristiseen sävyyn.

Haluatko lisää luettavaa Turun seudulta? Tilaa HS Turun uutiskirje täältä.