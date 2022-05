Naantalilainen Heidi Lindroos alkoi tehdä vegaanista gelatoa ja haluaa nyt viedä brändinsä maailmalle.

Kun Heidi Lindroosin poika oli 9-vuotias, kävi ilmi, ettei hänelle sovi maito ollenkaan.

”Ei hänelle voinut tyrkyttää kuin mehujääpuikkoja kesäaikaan”, Lindroos sanoo.

Siksi Lindroosia alkoivat kiinnostaa vegaaniset vaihtoehdot.

Nykyään hän pyörittää Nordic Gelato -nimistä yritystä, joka valmistaa vegaanista gelatoa eli italialaistyylistä jäätelöä.

Kaikki alkoi, kun Lindroos oli messuilla edustamassa erästä veitsimerkkiä, edellistä työnantajaansa. Hänen osastonsa vieressä oli jäätelökone, jolla tehtiin gelatoa kauramaitoon.

Hän ihastui ja halusi tehdä samaa itsekin. Mitään kokemusta gelaton tekemisestä hänellä ei ollut.

Kesällä 2018 jäätelökoneet saapuivat ja reseptejä alettiin hioa.

”Ei se mitään salatiedettä ole, mutta siinä on tiettyjä asioita, jotka pitää ymmärtää ja tietää”, Lindroos toteaa.

Tavallinen gelato tehdään maidosta. Se ei ole samanlaista kuin suomalainen jäätelö.

” ”Gelatossa on ilmaa 20–30 prosenttia. Se on sen takia venyvämpää, koostumus on selkeästi erilainen”

”Suurin ero on siinä, että suomalaisessa jäätelössä käytetään kermaa ja siinä on ilmaa 50–70 prosenttia. Gelatossa on ilmaa 20–30 prosenttia. Se on sen takia venyvämpää, koostumus on selkeästi erilainen”, Lindroos sanoo.

Lindroos ei ole koskaan tehnyt gelatoa lehmänmaidosta, vaan on alusta asti tehnyt sitä vegaanisesti. Hänen gelatonsa ovat maidottomia sekä gluteenittomia.

Ensin Lindroos myi gelatoa jäätelöpyörällä, mutta alkoi pian haaveilla omasta myyntipisteestä.

”Ajattelin, että myyntipaikan pitää olla paras mahdollinen, muuten en tiedä, onko tuotteessa potentiaalia. Kyselin, ja alkuvuonna 2019 kävi ilmi, että rannan kioski [Naantalissa] on tulossa hakuun. Totesin, että pieni puukioski meren rannalla on se minkä haluan, ja sain sen.”

Nordic Gelato Oy Yrityksen liikevaihto oli viime vuonna noin 120 000 euroa. Liikevaihto kolminkertaistui edellisvuodesta, mutta tulos jäi noin 12 000 euroa tappiolle.

Yritys aloitti toimintansa vuonna 2019 ja vaihtoi nimensä seuraavana vuonna.

Tavoitteena on laajentua Kööpenhaminaan ja Lontooseen. Rahoitusneuvottelut ovat vielä kesken.

Lindroos kehittää gelatomaut itse.

”Olin sitä mieltä, että makuprofiilin pitää olla helposti tunnistettava, aito, ei mitään esanssisötkötystä”, hän sanoo.

Maut ovat pohjoismaisille ihmisille tuttuja: muun muassa tummaa suklaata, pistaasia, sitruunaa, uuniomenaa, lakritsia.

”Emme tee hubbabubba-höpöhöpöjuttuja.”

Erikoisin maku on ollut ehkä ruusu. Hempeän vaaleanpunainen gelato jakoi mielipiteitä, mutta Lindroos aikoo tehdä sitä uudestaan.

Hänestä vaikeinta on jäätelön tekemisessä on saada hapokkuus ja sokerin määrä tasapainoon. Esimerkiksi sitruunasorbetin tekeminen on haastavaa: siitä voi tulla helposti liian hapanta tai sitten liian makeaa.

Kioskilla on kesäaikaan enimmillään kahdeksan makua, jotta ei tulisi hävikkiä. Gelatot tehdään kotimaisen valmistajan kaurajuomaan, joka on gluteenitonta ja jossa on riittävän suuri rasvaprosentti. Lindroos käyttää jäätelöissään kotimaisia marjoja.

Lämpimän päivän jäljiltä kioskilla oli kolmea eri makua.

Yritys valmistaa muun muassa suolakaramelligelatoa ja sitruunasorbettia.

Kioskilla ei lue, että gelatot ovat vegaanisia. Ensimmäisenä kesänä siellä luki niin ”kissankokoisin kirjaimin”, mutta Lindroos päätti muuttaa taktiikkaa, sillä hänen kokemuksensa mukaan vegaani-sanaa vierastivat esimerkiksi keski-ikäiset miehet.

Nordic Gelatolla on myyntipisteet myös Tampereella ja Hangossa. Lindroos ei aio tyytyä Suomeen, vaan haaveilee perustavansa toimipisteet myös Kööpenhaminaan ja Lontooseen.

Lindroos kertoo, että enkelisijoittajakierros on käynnistynyt vuoden 2021 lopulla. Sijoittajia ei ole vielä löytynyt, mutta keskusteluja on käyty.

Lindroosin lapsi, joka ei voi syödä maitoa, on nyt 15-vuotias. Pitääkö hän äitinsä tekemästä jäätelöstä?

”Murrosikäinen ei ole koskaan tyytyväinen siihen, mitä äiti tekee.”

Pistaasigelato hänelle sentään maistuu.