Tekoäly osaa ennustaa koronapotilaan kuolemanriskiä jo 88,9-prosenttisesti – Tällainen on maailmalla leviävä suomalaiskeksintö

Ohjelma analysoi verinäytteestä yhtätoista erilaista arvoa, jotka se suhteuttaa koronapotilaan ikään.

Tutkijat ovat kehittäneet keinon, jolla tekoäly pystyy ennustamaan sairaalahoidossa olevan koronapotilaan kuolemanriskiä tämän verinäytteestä.

Verinäytteestä analysoidaan koronapotilaan tulehdusarvo (CRP) ja munuaisten toimintaa mittaavaa kreatiiniarvo sekä yhdeksän muuta arvoa. Tekoäly laskee kuolleisuuden ennusteen näistä arvoista, jotka se suhteuttaa potilaan ikään.

Turun PET-keskuksen apulaisprofessori Riku Klén kehitti tutkimuksessa koneoppimismalli CODOP:n, jonka avulla voidaan arvioida potilaan tehohoidon tarvetta ja kuolemanriskiä. Tekoäly ennustaa koronapotilaan kuolemanriskiä riippumatta hänen saamistaan koronarokotteiden määristä tai virusvariantista.

Keskeinen osa tutkimusta tehtiin Turun PET-keskuksessa sekä itävaltalaisessa Max Planc-instituutissa. PET-keskus on Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteisesti hallinnoima valtakunnallinen tutkimuslaitos.

”Tällä hetkellä 344 instituutiota maailmalla on jo hyödyntänyt laatimaamme koneoppimismallia koronapotilaiden terveydentilan ennustamiseksi. Tietääkseni CODOP ei ole vielä käytössä Suomen sairaaloissa”, Klén sanoo.

Tutkimuksessa hyödynnettiin noin 30 000 potilaan aineistoa yli 150 sairaalasta eri puolilta maailmaa.

”CODOP ennustaa 88,9-prosenttisesti potilaan kuolemanriskiä”, Klén sanoo.

Malli on testattu eri virusvarianteilla alkuperäisestä Wuhan-variantista omikroniin sekä rokottamattomilla että rokotetuilla potilailla.

Tutkimus “Development and evaluation of a machine learning-based in-hospital COvid-19 disease outcome predictor (CODOP): a multicontinental retrospective study” on julkaistu vertaisarvioidussa eLife-lehdessä.

