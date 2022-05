Pentti-Oskari Kangas rakennuttaa Naantalin Rymättylässä sijaitsevan saaristomatkailukylänsä rantapenkereelle pitkän rivin telkänpönttöjä ihmisille. Aiemmin hän on tullut tutuksi korkealle puihin rakentamistaan ihmisten linnunpöntöistä.

Kun tavallinen mökki ei enää riitä, voi nukkua vaikka telkänpöntössä. Kokenut matkailuyrittäjä Pentti-Oskari Kangas rakennuttaa parhaillaan Naantalin Rymättylään, Pienen rengastien varrelle, isoa telkänpönttökylää. Pöntöt eivät ole nimestään huolimatta telkille tarkoitettuja vaan suunniteltu majoittamaan ihmisiä.

Tällä hetkellä pönttöjä on Herrankukkaro-matkailukeskuksen rannoilla muutama, mutta Kankaalla on kunnianhimoisempia suunnitelmia.

”Viime syksynä saimme tänne viimein asemakaavan ja lisärakennusoikeutta. Seuraavan kolmen tai neljän vuoden aikana tänne nousee yhteensä kuusikymmentä telkänpönttöä.”

Kankaan mukaan 5,5 hehtaarin alueelle saa rakentaa enintään sata telkänpönttöä ihmisille.

Pentti-Oskari Kangas rakennutti Naantalin Rymättylään ensin ihmisen nukuttavia linnunpönttöjä ylös puihin, nyt reilut 20 vuotta myöhemmin telkänpönttöjä.

Linnunpönttöjen suhteen Kangas ei ole eilisen teeren poikia. 23 vuotta sitten hän näki unen, joka toimi pontimena myös nykyisille telkänpöntöille.

”Vaimolla oli ollut vähän huono päivä. Nukuin levottomasti ja näin yöllä unen, että rakensin niin ison pöntön, että sen sisään mahtui ihminenkin.”

”Unenpöppörössä nousin sen verran ylös, että kirjoitin ruutuvihkoon ’linnunpönttö puussa’. Aamulla herättyäni näin sen ja sanoin heti puusepälle, että nyt tehdään ihmisen mentävä pönttö puuhun.”

Puuseppä tarttui haasteeseen ja rakensi puuhun Kankaan kaipaaman linnunpöntön. Se oli kooltaan vain vaatimattomat 2 x 2,5 metriä, mutta sen sisällä nukkujaa odotti merkkivalmistajalta hankittu hierova sänky.

Linnunpönttömajoituksen suosio yllätti ja siitä tehtiinkin omana aikanaan lukuisia juttuja eri medioihin ulkomaita myöten. Paikalla pöntössä on käynyt vuosien varrella muun muassa BBC:n, Singaporen ja Kiinan keskustelevision toimittajaryhmiä.

Kangas haki ja sai tuolloin linnunpönttömajoitukselleen myös patentin, joka sittemmin on rauennut.

”Nyt kun asemakaava on viimein valmis, olen hakenut ja saanut uuden mallisuojan näille telkänpöntöille. Ei tällä mallisuojalla mitään todellista merkitystä ole. Se on vaan niin hauskaa, ihan kuin elämä parhaimmillaan”, Kangas naurahtaa.

Pentti-Oskari Kangas sanoo, että telkänpönttöjä rakentuu nyt vauhdilla. Reilun kolmen vuoden päästä niitä pitäisi olla Rymättylässä jo kuusikymmentä.

Kangas paljastaa, että pönttösuunnitteluilla on kolme kulmakiveä.

”Täällä ovat kiellettyjä suorakulmat, vatupassit ja arkkitehdit. Siksi täällä tehdään tällaisia juttuja.”

On Kangas tuttu Turussa muistakin jutuistaan. Vaakahuoneen paviljonki ja höyrylaiva Ukko-Pekka ovat tuoneet virkistystä Aurajokirannalla jo vuosikymmenten ajan.

Kangas kävelee telkänpönttöön sisälle ja istahtaa sängyn reunalle. Pyöreästä ikkunasta näkyy meri ja Kirveenrauman silta, jota pitkin Pienen rengastien kulkijat ajelevat.

”Mikä tässä pyöreässä luontonäkymässä onkin sellaista, joka jaksaa pitää otteessaan. Tässä on jotain yksinkertaista, merkillistä, tunteisiin vetoavaa lämminhenkisyyttä”, hän pohtii.

Telkänpöntön lintuteema jatkuu tapeteissa ja tekstiileissä.

Ihan halvalla telkänpönttöjen pyöreät ikkunat eivät rakennu. Kangas laskee yhden ikkunan maksaneen asennuksineen noin kymppitonnin.

Ikkunasta alas katsoessa maahan on muutaman metrin pudotus, joka jäljittelee telkille tarkoitettujen pönttöjen maailmaa. Aidon telkänpöntön alla tulee mieluusti olla pehmeää maata eikä pönttöä saa sijoittaa liian korkealle, jotta poikaset eivät loukkaisi itseään hypätessään pesästä pois.

KUN aikuinen telkkä lentää pönttöön, se tekee sen vauhdilla. Linnun lentoreitin vesistöstä pönttöön tulee olla suora ja vailla mitään esteitä.

”Meillä on täällä myös oikeita telkänpönttöjä, joissa telkät pesivät. Se on vieraille aika eksoottista, kun ne näkevät telkän lentävän vauhdilla pönttöön. Kauhea kolina tulee, kun telkkä törmää pöntön takaseinään, kuten niillä on aina tapana”, Kangas sanoo.

Telkänpöntöt nousevat rantatörmälle riveihin.

Herrankukkaron majoitukseen tarkoitetut telkänpöntöt ovat yksittäisten matkailijoiden varattavissa poikkeuksellisesti Naantalin asuntomessujen ajan heinä- ja elokuussa. Muutoin yritys keskittää palvelunsa yrityksille ja ryhmille.

”Onhan minulla sellainen vaatimaton toive, että kun iglut ovat saaneet aikaan kansainvälisen kiinnostuksen Lappia kohtaan, niin voisivatko Suomen luontoon aidosti kuuluvat linnunpöntöt saada aikaan samanlaisen kiinnostuksen Suomen saaristoon. Toivotaan niin.”

Ensimmäiset telkänpöntöt ovat jo valmiita majoittamaan matkailijoita.

