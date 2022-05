Professori Laura Kolbe on kutsunut arkkitehti Benito Casagrandea ”oman kotikaupunkinsa rakastajaksi”. 80 vuotta täyttävä arkkitehti istuu rakennuttamassaan Pyhän Hengen kappelissa.

80 vuotta täyttävä Benito Casagrande muovasi purkukuntoisen ja likaisen Vähätorin seudun kaupungin suosituimmaksi kesäaukioksi.

Kassakaapissa Turun Vähätorin varrella on tallessa yhdeksänvuotiaan pojan koulutodistus Snellmanin kansakoulusta vuodelta 1951. Siinä on yksi erikoisuus: äidinkielen kirjallisten harjoitusten arvosana on kolmonen.

Numeroa voi pitää yllättävänä. Kansakoulussa arviointiasteikko oli neljästä kymmeneen.