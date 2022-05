Henkirikoksen ja langettavan tuomion välinen aika on pisin itsenäisen Suomen oikeushistoriassa, kertoo rikosoikeuden apulaisprofessori Tatu Hyttinen Turun yliopistosta.

Mainosmiehenä tunnettu Lasse Lehto, 68, on tuomittu elinkautiseen vankeuteen turkulaisen lakimiehen Ilpo Härmäläisen murhasta. Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi Lehdon vuonna 1994 tehdystä henkirikoksesta perjantaina.

68-vuotiasta miestä on kutsuttu julkisuudessa mainosmieheksi, sillä hän omisti henkirikoksen tapahtuma-aikana 1990-luvulla mainostoimiston.

Lue lisää: Syyttäjä: Mainos­mies ampui laki­mies Ilpo Härmäläistä kaksi kertaa ”raukkamaisesti teloitustyylillä”, paketoi tämän ruumiin ja upotti ankkurin kera yli 40 metrin syvyyteen

Henkirikoksen ja langettavan tuomion välinen aika on pisin itsenäisen Suomen oikeushistoriassa, kertoo rikosoikeuden apulaisprofessori Tatu Hyttinen Turun yliopistosta.

Vanhemmistakin henkirikoksista on käyty oikeutta, mutta näissä tapauksissa tuomio on ollut vapauttava.

Bodomjärven kolmoismurhat tapahtuivat vuonna 1960, ja oikeudenkäynti ainoaa henkiinjäänyttä vastaan käytiin vuonna 2005. Oikeus antoi miehelle vapauttavan tuomion.

Vuonna 1987 Viking Sallyllä tapahtunut henkirikos eteni oikeuteen viime vuonna eli 34 vuotta tapahtuneen jälkeen. Varsinais-Suomen käräjäoikeus vapautti syytetyn, mutta tapausta käsitellään vielä tänä vuonna Turun hovioikeudessa.

”Syytteiden hylkääminen vanhoissa jutuissa ei sinänsä ole koskaan yllätys, koska asian toteennäyttäminen vaikeutuu vuosien myötä”, Hyttinen kertoo.

Hän muistuttaa, että henkirikostapauksissa ongelmia voi aiheuttaa se, että tappo vanhenee 20 vuodessa.

”Niinpä yli 20 vuotta vanhoissa tapauksissa pitäisi lisäksi näyttää toteen se, että kysymyksessä on ollut nimenomaan murha. Muuten syyte on hylättävä jo silläkin perusteella, että teko on vanhentunut.”

Murha ei koskaan vanhene toisin kuin tappo. Myös yli kymmenen vuotta vanhojen tappojen tuomiot ovat harvinaisia.

Vuonna 2018 Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa käsiteltiin yli 13 vuotta vanhaa katoamista. Oikeus tuomitsi 41-vuotiaan ilomantsilaismiehen kadonneen miehen taposta 9,5 vuodeksi vankeuteen. Henkirikoksen uhrin ruumista ei ole koskaan löydetty.

Espoolaisnainen joutui henkirikoksen uhriksi vuonna 1987. Rikosta tutkittiin vuosien varrella neljän tutkinnanjohtajan johdolla.

Vuonna 1966 syntynyt mies tunnusti rikoksen vuonna 1991, mutta perui tunnustuksen myöhemmin. Poliisitutkinta avattiin uudestaan vuonna 2007, ja kertaalleen rikoksen tunnustanut mies tuomittiin kaksi vuotta myöhemmin ryöstömurhasta elinkautiseen vankeuteen.

Henkirikoksen ja langettavan tuomion välillä ehti kulua reilut 21 vuotta.

Turkulainen lakimies Ilpo Härmäläinen katosi elokuussa vuonna 1994, mutta vasta viime vuonna poliisi onnistui selvittämään katoamispäivän tapahtumia. Kun oikeudenkäynti alkoi, Härmäläisen ruumis oli vieläkin kadoksissa.

Syyttäjän mukaan Lasse Lehto haki Härmäläisen tämän kotoa ja houkutteli miehen omistamalleen purjeveneelle Turun Satavan satamaan.

Syyttäjän mukaan Murhan motiivi oli pelko kiinnijäämisestä.

Lehdolla, Härmäläisellä ja kolmannella miehellä oli vuonna 1994 meneillään hämärä lainakeinottelu. Lehto oli tehnyt niin sanotun factoring-laskutussopimuksen, jonka avulla myyntisaatavat voidaan muuttaa rahaksi. Myyntisaatavat eivät kuitenkaan perustuneet todelliseen työhön.

Kaksikko lähti veneellä Airistolle. Matka jatkui noin puolentoista kilometrin verran yhdelle Airiston syvimmistä kohdista. Siellä Lehto ampui Härmäläistä kaksi kertaa revolverilla. Ensimmäinen laukaus osui Härmäläistä selkään. Toinen laukaus osui päähän.

Lehto paketoi surman jälkeen Härmäläisen ruumiin neljään muovisäkkiin ja kiinnitti pakettiin ankkuriketjun ja ankkurin. Tämän jälkeen mainosmies upotti ruumiin Airistolle.

Lehto myi revolverin myöhemmin asekauppaan, ja poliisi pystyi hankkimaan sen esitutkinnan aikana. Sitä ei kuitenkaan pystytty yhdistämään varmuudella henkirikokseen.

Oikeudenkäynti sai yllätyskäänteen maaliskuussa, kun merivoimien sukeltaja löysi Härmäläisen ruumiin Airistolta.

Muovisäkkeihin paketoitu ruumis löytyi noin 44 metrin syvyydestä. Ruumis oli säilynyt kylmässä ja hapettomassa vedessä hyvin.

Puolustus kiisti säännönmukaisesti syytteen. Puolustuksen mukaan Lehto on syytön henkirikokseen ja ruumiin kätkemiseen.

”Minä olen täysin väärä henkilö. Koko ajan minua yritetään saada syylliseksi tässä asiassa”, syytetty ilmoitti lisäkuulustelussa helmikuussa.

Uutinen päivittyy...

Haluatko lisää luettavaa Turun seudulta? Tilaa HS Turun uutiskirje täältä.

Lue lisää: Poliisi: Airistolta keskiviikkona löytynyt vainaja on vuonna 1994 kadonnut lakimies

Lue lisää: Yli 27 vuotta sitten kadonneen lakimiehen ruumis löytyi hyväkuntoisena merenpohjasta – Todistaja kertoi oikeudessa, mitä 44 metrin syvyydessä tapahtui