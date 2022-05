”Hotellit” sijaitsevat Biologisen museon läheisyydessä.

Turun keskustaan on ilmestynyt kolme suurta hyönteishotellia, jotka täytetään tänään.

Hotellit sijaitsevat Biologisen museon läheisyydessä. Vastaava rakennuttaja Jonne Linna-alho Turun kaupungilta kertoo, että ensin hyönteishotellien ulkonäköä ja kokoa suunniteltiin kaupungin työntekijöiden palaverissa.

”Vaikutteita otettiin museon värimaailmasta ja koristeista”, Linna-alho sanoo.

Hyönteishotellin haluttiin sopivan Biologisen museon ulkoasuun. Eteen tulee vielä tiheää verkkoa täyttämisen jälkeen.

Toivomukset lähetettiin Turun kaupungin työkeskukseen, jossa hotellit piirrettiin ja valmistettiin. Inspiraatioksi lähetettiin muun muassa kuvia Biologisesta museosta.

”Saimme aika vapaat kädet. Hyönteishotelleissa ei oikein ole tiettyjä mittoja. Esimerkiksi linnunpöntössä se on olennaista”, työnjohtaja Mika Kouki Turun työkeskuksesta kertoo.

Työkeskuksessa on tehty pikkuisia hyönteishotelleja, mutta ei aiemmin näin isokokoisia.

Biologisen museon pihalla oleva hotelli on hieman pienempi kuin kaksi muuta.

”Syvyys tuli työstön kautta, kun mietittiin, miten hotelli pysyisi pystyssä. Ensimmäinen prototyyppi oli aika kapea”, Linna-alho sanoo.

Prototyyppi oli 10 senttimetriä leveä, valmis hotelli on 30 senttimetriä leveä.

”Meillä meni varmaan näihin kaikkiin hotelleihin muutama päivä. Minun työtäni ei mennyt ihan mahdottomasti. Meni muutama tunti kun katsoin niitä kuvia, vähän mietiskelin ja hain vastaavia netistä”, Kouki sanoo.

Pienemmässä hotellissa on kuusi ja isommissa 12 ”huonetta”. Tänään hotellit saavat sisäänsä pätkittyä järviruokoa.

”Hyönteisen näkökulmasta periaatteessa jokainen korsi on huone”, Linna-alho sanoo.

Järviruoko valittiin siksi, että sitä on hyvin saatavilla ja lasten on helppo käsitellä sitä. Isot hotellit täyttää tänään kaksi koululuokkaa, pieni täytetään kaikille avoimessa iltatapahtumassa.

Linna-alho kävi itse hakemassa korret Hirvensalon sillan kupeesta.

”Kävin perjantaina niittämässä puolitoista kuutioita, hiki tuli. Vedin ihan viikatteella. Pähkäilimme yhdessä ympäristönsuojelutoimiston kanssa, mikä olisi hyvä paikka.”

Hotellien asukkaiksi odotetaan pistiäisiä.

Kaiken kaikkiaan projekti tulee hotelleineen, asennuksineen ja täyttötapahtumineen maksamaan Linna-alhon mukaan noin 4 000 euroa. Turun kaupungin kaunistamisrahasto on myöntänyt projektiin 10 000 euroa.

”Raha, mikä jää nyt käyttämättä, jää kasvattamaan tulevien vuosien pottia”, Linna-alho sanoo.

Isommat hyönteishotellit sijaitsevat Urheilupuistossa.

Isompien hyönteishotellien luona kaksi ohikulkijaa jää juttelemaan. Helsingin Sanomat kävi kuvaamassa hotellit maanantaina.

”Moi, mitä nämä ovat?”

Hyönteishotelleja, Linna-alho selittää.

”Aika ihania”, yksi ulkoilijoista sanoo.

”Mitä nuo roskat siellä tekevät?” toinen kummastelee.

"Hotellihuoneisiin” oli laitettu muun muassa keppejä ja voikukkia.

Hotelleja on nimittäin käyty täyttämässä omin luvin etukäteen. Joku on tuonut paikalle puupalikankin, jossa on pieniä reikiä.

”Tänne on näköjään tullut ihan reikäpuutakin, joku on nähnyt vaivaa ja tietänyt ehkä mitä tekee. Ei tuollaista puistosta löydy, kyllä se on kotona porattu”, Linna-alho sanoo.

Linna-alho toteaa, että täytteet pitää kuitenkin varmaan poistaa, vaikka ”ne ovat ihan nättejä”.

”Eivät ötökät tee pelkällä kepillä mitään."

Hänestä hyönteishotelleille on selkeästi tilausta.

”Nämä on asennettu ehkä viikko sitten, ja viikon aikana on tullut jo näin paljon täytettä.”

Linna-alho on tyytyväinen siihen, millaisia hotelleista tuli.

”Näissä viihtyy varmasti moni ötökkä.”

