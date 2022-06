Turun vuokra­hinnat ampaisivat korkeuksiin, vaikka asuntoja on tarjolla enemmän kuin vuosiin – HS:n hakukone näyttää alueiden vuokrakehityksen

Turun vuokrat ovat nousseet nopeammin kuin muualla maassa. Kaupungissa on rakennusbuumi, mutta se ei ole hillinnyt vuokrien nousua. Uudet asunnot ovat myös vääränlaisia, sanoo kiinteistönvälittäjä.

Tilaajille

Nira Merola (kesk.) ja Juuso Tuokko kävivät katsomassa vuokrakaksiota Turun Herttuankulmassa. Kiinteistönvälittäjä Eeva Panttila (vas.) kertoo, että alue kiinnostaa Turussa kovasti, vaikka se on edelleen täynnä rakennustyömaita.

Nira Merola, 18, ja Juuso Tuokko, 23, etsivät ensimmäistä yhteistä asuntoaan ja samalla ensimmäistä omaa kotiaan. Molemmat asuvat vielä vanhempiensa luona Raisiossa, mutta nyt edessä on suuri elämänmuutos.

He ovat tulleet asuntonäyttöön Turun Iso-Heikkilään. Tarjolla on 50-neliöinen vuokrakaksio vuonna 2020 valmistuneessa kerrostalossa. Vuokrapyyntö on 735 euroa kuussa.