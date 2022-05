Projektijohtajan mukaan rikosilmoitukset ovat tekeillä. Juhlijoita on ollut ainakin kahden paviljongin katolla.

Kultajuhlien kohteeksi joutuneiden Turun Kauppatorin uusien paviljonkien katoille on tehty alustava tarkastus.

Torilla on neljä paviljonkirakennusta. Juhlijoita kiipesi ainakin kahden paviljongin katolle. Paviljongit ovat vielä työmaa-aluetta.

Kauppatorin työmaasta vastaava Turun kaupungin projektijohtaja Janne Laine kertoo, että suurimmat vauriot ovat Hansakorttelia vastapäätä olevalla Aurakadun paviljongilla.

”Kyllä siellä vaurioita on. Ilmanvaihdon rakenteita on sotkettu aika pahasti. Osa on repeytynyt vähän rikki, osa on painunut ja osa muuten mutkalla”, Laine kertoo.

Osa ilmanvaihdon päätelaitteista menee hänen käsityksensä mukaan vaihtoon ja osa yritetään korjata. Virallinen tarkastus paviljonkeihin tehdään lähipäivinä. Piilossa olevien rakenteiden osalta tehdään laskelmia ja arvioita siitä, millaisen paineen alle ne ovat joutuneet.

”Sitten ratkaistaan, pitääkö tutkia syvemmältä”, Laine sanoo.

Aurakadun paviljongin lisäksi ihmisiä on ollut myös yhden Eerikinkadun paviljongin katolla. Laineen mukaan katolta on löytynyt roskia, mutta tämäkin paviljonki tarkistetaan tarkemmin vaurioiden varalta.

Tarkkaa arviota korjausten kestosta tai kustannuksista ei vielä ole. Siivous- ja puhdistustoimien hintalapun kuitenkin arvellaan olevan noin 10 000 euron luokkaa.

”Ilmastoinnin päätelaitteiden osalta puhutaan tuhansista tai kymmenistä tuhansista euroista”, Laine arvioi.

Hän huomauttaa, että paviljongit ovat arkkitehtuurisesti ainutlaatuisia rakennuksia, joissa ilmastoinnin päätelaitteetkin ovat räätälöityjä ratkaisuja.

”Niitä ei kaupanhyllystä haeta. Varmasti menee aikaa, että uudet saadaan.”

Laine uskoo, että ihmisten juhlinta paviljonkien katoilla ei näillä näkymin vaikuta Kauppatorin remontin valmistumisaikatauluun. Se on kuitenkin epäselvää, vaikuttaako tapaus paviljonkirakennusten käyttöönottoon.

Kuvassa Eerikinkadun paviljonki muutama viikko sitten kuvattuna.

Paviljonkirakennusten ympäristö on työmaa-aluetta lukuun ottamatta kulkuja maanalaiseen pysäköintilaitokseen eli Toriparkkiin. Laineen mukaan paviljonkirakennusten ympärillä oli kultajuhlayönäkin kaksi metriä korkea verkkoaita.

”Ihmiset ovat tunkeutuneet aitojen läpi tai niitä rikkomalla työmaa-alueelle. Tikkaat on haettu ilmeisesti työmaavarastosta tai sen läheisyydestä. Urakoitsijan mukaan heidän varastotiloihinsa on murtauduttu. Torin pintaan oli kirjoitettu maalilla kannatuslauseita Suomelle”, Laine kertoo.

Hänellä ei ole tällä hetkellä tietoa, mitä tapahtui tikkaille, joiden avulla ihmiset kiipesivät katolle.

”Tikkaista ei ole mitään havaintoa.”

Laine kertoo, että rikosilmoitukset ovat tekeillä. Ilmoitukset tekee hänen mukaansa alueen pääurakoitsija.

”Ihmisten tunnistaminen jää poliisille. Katselmuksessa katolta käsittääkseni löytyi jotain, mikä kenties on yhdistettävissä johonkin henkilöön. Aineisto toimitetaan poliisille”, Laine sanoo.

