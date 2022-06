Ainutlaatuisen kanavan kupeesta löytyy liikennemerkki, joka on muutettu alatyyliseksi kerta toisensa jälkeen vähintään 20 vuotta – Viimein kissa hiiri -leikki on loppumassa

Kemiönsaarella sijaitseva Strömman kanavan tienviitta on hyvin mahdollisesti Suomen töhrityin paikannimeen liittyvä liikennemerkki. Perinteeseen on kuitenkin tulossa muutos.

Strömman kanava – Strömma anal.

Klassikkohassuttelu nousi jälleen esiin, kun psykologi ja Helsingin entinen apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri (vihr.) julkaisi hiljattain Twitterissä kuvan Varsinais-Suomesta, Perniöntien varrelta löytyvästä tienviitasta. Ruotsinkielisestä kanal-sanasta oli tuhrittu K-kirjain. Sauri kyseli tviitissään, koska Ely-keskus aikoo korjata kirjoitusasun kuntoon.

”Siitä taitaa nyt olla vajaa vuosi, kun se viimeksi korjattiin”, vastaa maanteiden hoidon projektipäällikkö Markus Salminen Varsinais-Suomen Ely-keskuksesta.

Salminen vahvistaa, että Strömman kanavan viittaa tuhritaan selvästi kaikkein useimmin ainakin Varsinais-Suomen alueella. Hänen mukaansa se lienee koko maan töhrityin paikannimeen viittaava liikennemerkki.

”Meillä oli juuri [muiden Ely-keskusten] ]kollegoiden kanssa aamukahvihetki, jossa asiasta keskusteltiin. Eikä kukaan muistanut mistään muualta vastaavaa”, Salminen sanoo.

Kemiönsaaren ja Salon Perniön välissä kulkeva Strömman kanava on rakennettu 1800-luvun puolivälissä. Se on lajissaan ainutlaatuinen, sillä kanava on tiettävästi Suomen ainoa paikka, jossa voi havaita vuorovesi-ilmiön. Tienviitan historiasta Salminen ei osaa sanoa. Mutta ne parikymmentä vuotta, jotka hän on ollut hommissa, kylttiä on sutattu säännöllisesti. Ja yhtä säännöllisesti virkamiehet sitä korjaavat.

Salmiselle tulee pohtimatta mieleen myös muutama muu tienviitta, jotka kutkuttavat säännöllisesti ohikulkijoiden huumorihermoa.

”Askainen on yksi sellainen. Siihen ilmestyy aina välillä P-kirjain eteen”, Salminen hymähtää.

Askainen on entinen kunta, joka on nykyään osa Maskua.

”Ja Nakkilassa on Masia-niminen paikka, jonka kylttiin armeijasta pääsevät liimaavat aina A:n päälle Ohi on -tarran niin, että jäljelle jää pelkkä Masi.”

Liikennemerkki A9: epätasainen tie

Muista liikennemerkeistä kaksi ovat Salmisen mukaan töhrinnän kohteina ylitse muiden. Molemmat liittyvät ruumiinkulttuuria juhlistavaan huumoriin.

Perinteinen jäynä kohdistuu epätasaista tietä osoittavaan liikennemerkkiin, joka saattaa sellaisenaankin tuoda ilkikuriseen mieleen kumpuilevat rinnat.

”Niihin nyppyihin laitetaan sellaiset pallurat päälle”, Salminen kuvaa nänneihin viittaavaa standardisuttausta.

”Toinen on sitten kurvin merkki. Siihen käyrän juureen käydään piirtämässä niin sanotut pussit.”

Salminen suhtautuu töhertelyihin lakonisella huumorilla. Samalla hän korostaa toivovansa, että kukaan ei nyt ainakaan ottaisi esimerkeistä vaikutteita. Tienpitäjille tuherrukset tietävät aina lisätöitä. Pahimmillaan liikennemerkkien vandalisointi voi tehdä merkistä huonosti tunnistettavan. Vähintäänkin se vie ohiajajien huomion pois itse pääasiasta eli tiellä pysymisestä.

Liikennemerkki A1.1: mutka

Salminen kertoo, että Strömman kanavan kylttiperinteelle saattaa tulla loppu lähivuosina. Väylävirastossa on nimittäin vireillä uusi viitoitusohjeluonnos. Se juontaa juurensa uuteen tieliikennelakiin, joka astui voimaan vuonna 2020.

Uuden ohjeistuksen myötä esimerkiksi vesistöjen merkinnät liikennemerkeissä uudistuvat kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä. Salmisen mukaan ohjeistus antaa mahdollisuuden jättää kanava-sana pois.

”Jatkossa vesistö voidaan merkitä vihreällä kyltillä, jossa on ensin kaksi aallon kuvaa ja sitten vesistön nimi”, Salminen sanoo.

Salminen arvoi, että Varsinais-Suomen Ely-keskus vaihtaa Strömman kanavan kyltin uuden standardin mukaiseksi kun se vain on mahdollista. Siihen loppuu alatyylinen hassuttelu.

”Ei minulla ainakaan ole intohimoja jättää sitä vanhaa paikalleen. Parempi niin, ettei jouduttaisi tekemään turhaa työtä kyltin putsaamisessa.”

Haluatko lukea lisää uutisia Turun seudulta? Tilaa HS Turun uutiskirje täältä.