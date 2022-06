Perhossääskiä elää luultavasti sadoissa viemäreissä ja vesilukoissa Imatralta Turkuun. Sääsken toukat voivat joutua ihmiseen paikoissa, joissa hygieniataso on huono.

Ihan turhaa hysteriaa.

Näin sanoo hyönteistutkija, Lapin maakuntamuseon amanuenssi Jukka Salmela perhossääskestä.

”Ei ole mitenkään ihmeellistä, että meillä on tällainen elukka. Kenenkään ei tarvitse pelätä.”

Kyseisestä hyönteisestä on kirjoitettu muun muassa Iltalehdessä sekä Turun Sanomissa. Ötökkä on herättänyt huolta, koska on kerrottu, että sen toukat voivat päätyä ihmisen sisään.

Salmela sanoo, että perhossääski ei tunkeudu ihmiseen.

”Tunkeutua on ihan väärä sana. Se päätyy vahingossa, ei hakeudu, ihmiseen.”

Hän tietää joitakin tapauksia, joissa toukkia on joutunut ihmisen silmiin, nenänieluun tai peräaukkoon. Ne ovat kuitenkin kaikki tapahtuneet paikoissa, joissa hygieniataso on erittäin huono, esimerkiksi huono-osaisella asuinalueella Egyptissä.

”Kun perhossääskeä esiintyy runsaana jossain lutakossa ja vettä käytetään pesuvetenä, toukkia voi päätyä limakalvoille, alapäähän tai kasvoihin. Meillä tulee puhdasta vettä hanasta, ei kukaan pese itseään seisseellä likaisella vedellä”, sanoo Salmela.

Toukat eivät ole ihmiselle vaarallisia.

”Jos silmään tai nenään päätyy tuollainen, ne tulevat sieltä ajan kanssa pois itsekseen. Varmaan menehtyvät siellä. Ne aiheuttavat ennen kaikkea ärsytystä.”

Salmela muistuttaa, että kyse ei ole loisista, jotka esimerkiksi imevät ihmisten verta.

Havaintoja perhossääskistä on tehty useissa suomalaisissa kaupungeissa.

”Minun tietooni tulee havainnosta ehkä promille. Niitä on luultavasti sadoissa viemäreissä ja vesilukoissa Imatralta Turkuun.”

Salmela sanoo, että hän on kuullut muutamista turkulaisista tapauksista.

”Turku ei ole mikään pesäke.”

Salmelan mukaan havaintoja on tehty lähinnä yksityisten ihmisten kodeista sekä yleisistä vessoista.

Hän sanoo, ettei tarvitse olla huolissaan, vaikka omasta kodista löytyisi kyseinen ötökkä. On tuurista kiinni, kulkeutuuko niitä kotiin.

”Jos asuu vaikka kerrostalossa ja jollakin sattuu olemaan perhossääskiä, se on ihan mahdollista, että kun ovia avataan ja suljetaan, aikuiset lentävät sisään ja munivat paikasta toiseen. Vaikka olisi miten siisti ihminen, näitä voi tulla, eikä siitä voi syyttää itseään.”

Hän sanoo, että toukista ja munista pääsee eroon kaatamalla viemäriin lähes kiehuvaa, ainakin yli 60 asteista vettä.

”Uskoisin, että suurin osa kuolee sillä menetelmällä yksityisasunnoissa.”

Salmelan mukaan edes Ruisrockin bajamajat eivät ole riski.

”Perhossääsket vaativat joitakin viikkoja, että ne kehittyvät munasta aikuiseksi. Jos bajamajat olisivat paikallaan kuukauden ja jätteiden annettaisiin muhia, voisi olla mahdollista.”

Toukat elävät kosteissa viemäreissä ja vesilukoissa, joihin kertyy ihosolukkoa ja karvaa ihmisistä. Perhossääski on trooppinen laji, joka on luultavasti levinnyt Suomeen Venäjän kautta. Suomessa havaintoja on tehty lähinnä sisätiloissa.

”Alkuperäinen elinympäristö saattaa olla puun onkalo, mihin kerääntyy vettä ja missä on jotain bakteerikasvustoa. Niitä on usein paikoissa, missä on ulostetta tai teurasjätettä. Tämä tykkää epähygieenisistä olosuhteista.”

Salmela kertoo, että aikuisia perhossääskiä on tutkittu sairaalaolosuhteissa.

”Perhossääski on erittäin karvainen ja pörröinen, oikeastaan aika söpön näköinen. Se voi levittää bakteereita. Ihan sen ulkomuodon takia – siinä on niin paljon ulokkeita, mihin voi tarttua kaikennäköistä. Bakteerien levittäminen todennäköisempi uhka kuin toukkien päätyminen ihmiseen.”

Mutta siitäkään ei tarvitse hänen mukaansa hätääntyä.