Suosittu kävelyreitti joutuu yllättäen remontin kohteeksi.

Turun kaupunki on sulkenut Itäisen Rantakadun pyörätien ja jalkakäytävän Myllysillan ja Teatterisillan väliseltä alueelta. Rantapenkereessä on havaittu painumia, jotka johtuvat todennäköisesti maa-aineksen valumisesta veteen.

Kaupunki aloittaa painumien tutkimukset ensi viikolla. Korjaustöiden ajaksi jalankulkijoille ja pyöräilijöille on aidattu kiertotie työmaan viereen. Kiertotien alta Itäisen Rantakadun pysäköintiruutuja on vähennetty.

Vastaava rakennuttaja Antti Aalto kertoo, että maahan syntyneet kuopat ovat syvimmillään noin 70 sentin syvyisiä. Jalkakäytävän kohdalla painumat ovat pahimmillaan vieneet laatoitusta mukanaan.

Aallon mukaan tilanne ei ole kuitenkaan hälyttävä. Pikemminkin kyse on vanhan kaupungin normaalista kulumisesta. Turun keskustassa Aurajoen penkkaa tukee yli satavuotias rantamuuri. Sen alta on löydetty vielä vanhempia tukipuita. Monin paikoin keskusta-alueella muuria on korjattu, mutta Myllysillan ja Teatterisillan kohdalla korjaustöihin ei ole vielä ehditty.

”Kun vesi on alhaalla, kivimuurin alaosassa voi nähdä reikiä ja rakoja. Oma veikkaukseni on, että maa-aines on pikkuhiljaa huuhtoutunut raoista veteen”, Aalto kuvaa.

Hänen mukaansa tarkempaa selkoa asiasta saadaan ensi viikon tutkimuksissa.

”Jos sieltä löytyy isompaa ongelmaa, sitten elämme sen mukaan”, hän tokaisee.

Turussa muistetaan edelleen Myllysillan kohtalo vuonna 2010. Silta notkahti ja hetken aikaa kaupungissa pelättiin sen vajoavan jokeen kokonaan. Tällä kertaa Myllysilta ei kuitenkaan ole vaarassa, Aalto vakuuttaa.

”Sillä on kokonaan oma rakenteensa ja se ei ole sidoksissa rantamuuriin.”

Haluatko lukea lisää uutisia Turun seudulta? Tilaa HS Turun uutiskirje täältä.