Turun kaupungin uusi yhteysjohtaja työskentelee vielä tällä hetkellä pääministeri Sanna Marinin kabinetissa pääministerin poliittisena erityisavustajana.

Turun kaupungin uusi yhteysjohtaja Matti Niemi päättää tällä viikolla työt pääministerin erityisavustajana ja muuttaa asumaan Turkuun. Valtiotieteiden maisterin koulutuksen saanut Niemi on työskennellyt Sanna Marinin (sd) erityisavustajana vuodesta 2019 lähtien.

”Olen ollut kolme vuotta tämän hallituksen palveluksessa ja halusin nyt etsiä uudenlaista tekemistä. Työurastani valtaosan olen ollut tekemisissä poliitikkojen kanssa erilaisissa avustustehtävissä.”

Niemi on toiminut aiemmin Eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen (sd) erityisavustajana sekä europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natrin (sd) avustajana. Hän on ollut myös Antti Rinteen (sd) ja Jutta Urpilaisen (sd) erityisavustajana valtiovarainministeriössä.

”Olen ollut itse ehdolla Helsingissä kunnallisvaaleissa ja eduskuntavaaleissa, mutta minulla ei ole mitään poliittisia, omia tavoitteita”, Niemi (sd.) sanoo.

TURKU on Niemelle tuttu paikka isän puoleisen suvun kautta.

”Isäni on kotoisin Turusta. Itse en ole koskaan asunut Turussa, mutta olen kesäsauvolainen, viettänyt Sauvossa kaikki lapsuuteni kesät. Sitä kautta tunnen Varsinais-Suomea.”

Niemen vastuulla tulee olemaan kaupungin edunvalvontatyö sekä sidosryhmäyhteistyö kaupunkiverkostojen ja ministeriöiden suuntaan. Lisäksi hän tukee kaupungin johtoa edunvalvonnan lisäksi kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöasioissa.

”Turussa on viime vuosina alkanut tapahtua todella paljon. Täällä on paljon kehittämissuunnitelmia ja elinkeinoelämäkin on vireää. Siinä on hyvät eväät tulevaan kasvuun. Tavoitteeni on, että valtiotason ja EU-tason päätöksenteossa ymmärretään, mitä Turussa on tapahtumassa.”

Niemen mukaan tärkein nosto kaupungin edunvalvonnan kannalta on Tunnin junan toteuttaminen tulevaisuudessa.

”Sen rakentaminen on tärkeää saada käyntiin pian.”

Turun edunvalvonnan päätavoitteet ovat pormestariohjelman mukaisesti Tunnin junan toteuttaminen ja investointipäätös niin, että junayhteys on käytössä vuonna 2030 sekä Saaristomeren suojelun toteuttaminen ja siihen riittävän rahoituksen saaminen.

SANNA Marinin erityisavustajan tehtävissä Niemi sanoo olleensa laajasti tekemisissä kaikkien ministeriöiden kanssa.

”On tullut tehtyä soteuudistusta, liikennepolitiikkaa ja EU-politiikkaa sekä seurattua ajankohtaista, kansainvälistä poliittista tilannetta tänä keväänä. Tällä kaikella perspektiivillä on etua kaupungin edunvalvonnan kannalta.”

Turussa Niemi odottaa tapaavansa runsain mitoin turkulaisia toimijoita, järjestäjiä ja yrityksiä.

”Saa soitella! Mielelläni kuulen, mitä täällä tapahtuu, kun itselleni nämä kuviot ovat kuitenkin uudet.”

Ennen soittorumban aloittamista Niemi aikoo kuitenkin suunnata Turun tuomiokirkon edustalla olevalle terassille.

”Se jäi viime kesänä kokematta. Nyt on ihan pakko ottaa vahinko takaisin”, Niemi naurahtaa.

