Naantalin Kuparivuoren alueella on nähty nuorisoa kiipeilemässä suurjännitetolppiin. Varsinais-Suomen pelastuslaitos on varoittanut nuorison parissa leviävän kiipeilyhaasteen vaarallisuudesta. Ensimmäisenä asiasta uutisoi Turun Sanomat.

”Tieto tuli kaupungin asukkaalta, joka useaan kertaan on Kuparivuoren alueella lenkkeillessään havainnut nuoria kiipeilemässä Fingridin suurjännitetolppiin”, kertoo Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen ensihoitaja ja ensihoidon kouluttaja Harri Palomäki.

Tämä on erittäin huono idea, pelastuslaitos varoittaa. Suurjännitetolpissa väijyy 20 000–110 000 voltin jännite.

Kiipeilevät lapset ovat olleet arviolta yläkouluikäisiä ja heitä on ollut useita.

”Suurimmat vaarat kiipeilyssä liittyvät putoamisvaaran lisäksi sähkön kykyyn kulkea ilmassa eli niin sanottuun valokaari-ilmiöön”, Palomäki kertoo.

Tappava valokaari saattaa iskeä kiipeilijään, vaikkei itse voimalinjoihin koskisikaan, pelastuslaitos tiedottaa.

”Näihin suojaetäisyyksiin on esimerkiksi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto antanut ohjeelliset arvot, jonka mukaan tämän kaltaisessa suurjännitejohdossa suojaetäisyys johtoon tai johdon suojaeristeisiin on kolme metriä. Tämä suurjännite itsessään on jo tappava.”

Suurjännitejohtojen osalta ei ilmiön laajuutta tai somehaasteen tarkkaa sisältöä Palomäen mukaan tiedetä. Vastaavaa toimintaa on havaittu aiemmin junien sähkötolppien läheisyydessä.