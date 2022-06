Tiktokin supersuositun Shokkiäijän markkinoima ravintola suljettiin kaikessa hiljaisuudessa – Terveystarkastus on karua luettavaa

Sosiaalisessa mediassa suositun ravintolan omistaja kertoo, että syynä sulkemiseen oli vuokrasopimuksen päättyminen. Veljesten toinen ravintola sai tarkastuksessa puhtaat paperit.

Turkulainen Malmin kebab on noussut Tiktokin avulla yhdeksi Suomen tunnetuimmista pikaruoka­ravintoloista. Ravintolan kasvoilla Khaled Azizilla on palvelussa yli kaksisataa­tuhatta seuraajaa ja videoilla on yhteensä 6,7 miljoonaa tykkäystä.

Khaled Azizi avasi Tiktok-tilinsä vuoden 2021 alkupuolella ja hänen iskulauseestaan ”mä laitan asiakkaan šokkiin” tuli välittömästi viraalihitti. Ravintolan suosio räjähti ja ihmiset matkustavat nykyään ympäri Suomen maistamaan ”Shokkiäijän” annoksia. Khaled Azizi oli ehdolla Vuoden turkulaiseksi 2021.

Malmin kebab on saanut nimensä Turun Malminkadulta, missä alkuperäinen ravintola sijaitsi. Ravintolan perusti Khaledin veli Ghazi Azizi vuonna 2017. Kesäkuussa 2021 veljekset avasivat yhdessä toisen ravintolan Turun keskustaan Eerikinkadulle.

Veljekset Ghazi Azizi (vas.) ja Khaled Azizi (oik.) kuvattuna Eerikinkadun ravintolassa elokuussa 2021.

Juuri Malminkadulta ravintola nousi valtakunnalliseen suosioon. Kioskimainen ravintola­rakennus on kuitenkin seissyt tyhjillään viimeisen puolen vuoden ajan. Ennen Malminkadun ravintolan sulkemista sosiaalisessa mediassa levisi väitteitä paikan siivottomuudesta ja rottaongelmasta.

Marraskuussa 2021 Turun ympäristöterveys tarkasti Malminkadun ravintolan. Julkisesta Oiva-raportista selviää, että ravintola sai huonoimmat mahdolliset arvosanat kaikissa tarkastuskohteissa. Lisäksi tarkastuksessa havaittiin haittaeläimiä.

Joulukuussa 2021 Malminkadun ravintola suljettiin. Khaled Azizi lupasi Tiktok-videolla, että ravintola pysyy suljettuna vain muutaman kuukauden. Samalla hän tyrmäsi väitteet paikan ongelmista ja kutsui niitä internetissä kulkeviksi huhuiksi.

Malminkadun ravintola suljettiin loppuvuodesta 2021.

Ghazi Azizi kiistää, että ravintola olisi lähtenyt Malminkadulta Oiva-raportissa mainittujen ongelmien vuoksi. Hänen mukaansa tontin vuokrasopimus päättyi ja ravintolarakennus kaipasi kunnostusta.

”Saimme juuri pari kuukautta sitten uuden 10 vuoden vuokrasopimuksen”

Oiva-raportissakin mainitut haittaeläimet eivät Azizin mukaan vaikuttaneet päätökseen sulkea ravintola.

”Ei todellakaan. Netissä on paljon tuollaista, että se olisi ollut syynä. Rotat ovat olleet jo kauan koko Portsan ongelma.”

Malminkadun ravintola sijaitsee Portsan eli Port Arthurin kaupunginosan läheisyydessä.

Turun kaupunki kommentoi Port Arthurin ja Kakolan alueen rottaongelmaa helmikuussa Turun Sanomille. Kaupungin mukaan rottaongelma johtuu pitkälti alueen rakentamisesta, kun rotat lähtevät liikkeelle etsimään parempia elinpaikkoja.

Ravintola on kärsinyt ilkivallasta.

Rotat viihtyivät erityisesti ravintolan jäteastioiden ympäristössä. Ravintolan vieressä olevalla kukkulalla, jonka päällä kohoaa entinen Merenkulkuoppilaitos ja Juhana Herttuan koulu, on Azizin mukaan ”satoja ellei tuhansia rottia”. Hän vakuuttaa, että rotat eivät kuitenkaan ikinä tulleet ravintolaan sisälle.

Raportissa huomautettiin myös muista ravintolan ongelmista. Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito sekä tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus saivat huonoimman mahdollisen arvosanan.

Azizin mukaan ongelmat johtuivat siitä, että ravintola oli muutenkin tarkoitus sulkea.

Uuteen Malminkadun ravintolaan Azizi on ideoinut myös drive-in-mahdollisuutta.

Juuri vuoden täyttäneessä Eerikinkadun ravintolassa ei Azizin mukaan ole ollut huomautettavaa.

”Kolme viikkoa sitten kävi tarkastaja ja saimme kunnollisen hymyn, kaikki oli loistavasti. Tarkastaja oli jopa yllättynyt.”

HS Turku on nähnyt Eerikinkadun ravintola Oiva-raportin. Toukokuun 19. päivänä tehdyssä tarkastuksessa ravintola sai parhaan arvosanan viidessä kategoriassa. Kahdessa kategoriassa arvosana oli toiseksi paras.

Huomautettavaa löytyi elintarvikkeiden jäähdyttämisessä.

Ravintolalla on mahdollisuus antaa raportista vielä huomioita valvontaan ennen kuin se julkaistaan Oivahymy-sivustolla 17. kesäkuuta.

Nyt tyhjillään oleva Malminkadun rakennus aiotaan purkaa ja paikalle nousee tulevaisuudessa kokonaan uusi ravintolarakennus vanhojen paalujen päälle.

Vaikka Azizin mukaan haittaeläimet eivät olleet syynä ravintolan sulkemiseen, rakennus on kuitenkin hänen mukaansa pakko purkaa juuri rottaongelman takia.

”Pitää kunnolla tunkea sementtiä kaikkialle ja rakentaa uusi rakennus alusta loppuun. Mikään muu ei auta tilanteeseen tällä hetkellä.”

