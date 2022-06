Varsinais-Suomen käräjäoikeus joutui pohtimaan, onko niin sanottu kevytkannabis huumetta ensinkään. Vireillä on lakimuutos, jonka toivotaan selventävän asiaa. Kriitikoiden mukaan se kuitenkin tekee Suomesta huumepolitiikan takapajulan.

Niin sanottu kevytkannabis on monissa Euroopan maissa laillista.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi keskiviikkona nuoren turkulaismiehen yhteensä 12 huumausainerikoksesta. Tuomittu ei joudu kuitenkaan maksamaan edes sakkoja.

Juttukokonaisuus oli erittäin monimutkainen. Tuomiolauselmassa oikeuden puheenjohtajakin päätyi pohtimaan sitä, miten huumausaine oikeastaan pitäisi määritellä.

Parikymppinen turkulaismies oli tilannut italialaisista verkkokaupoista niin sanottua kevytkannabista. Se sisältää vain pieniä määriä päihdyttävää THC:tä ja on monissa Euroopan maissa laillista.

Useissa erissä tilatut paketit sisälsivät yhteensä 2,6 kiloa kannabiksen kukintoa. Huumausainerikoksia koskevien suositusten mukaan määrä ylittäisi törkeän rikoksen rajan ja sen pitäisi johtaa yli vuoden vankeustuomioon.

Ruutukaappaus italialaiselta verkkosivustolta, joka mainostaa ”laillista kannabista kotiinkuljetuksella”. Oikeudessa syytetty mies oli tilannut kannabiskukintoa muun muassa näiden sivujen kautta.

Mies kiisti syyllistyneensä rikokseen. Hän sanoi käyttäneensä ainetta kivunlievitykseen ja musiikkivideoiden rekvisiittana.

Oikeus joutui pohtimaan, oliko kevytkannabista tarkoitus käyttää huumeena vai ei. Laajassa oikeuden taustaselvityksessä kävi ilmi, että tieteelliset tutkimuksetkin asiassa ovat ristiriitaisia. Kevytkannabista ei yleisesti pidetä päihdyttävänä, mutta suurina annoksina sillä voi olla myös päihdyttäviä vaikutuksia.

Käräjäoikeus päätyi laskemaan tuomion sen mukaan, kuinka monta ”normaalin” kannabiksen käyttöannosta miehen tilaamista aineksista saisi aikaan. Lopulta mies tuomittiin 80 päiväsakkoon. Oikeus kuitenkin katsoi, että miehen tutkintavankeudessa viettämä aika riitti kuittaamaan hänen velkansa valtiolle.

Miestä syytettiin myös kannabiksen myymisestä ja kasvattamisesta. Nämä syytteet kaatuivat. Puhelimestaan löytyneet huumekauppaviestit mies selitti sillä, että hän oli lainannut puhelintaan kavereilleen.

Miehen kotoa löytyneet kannabiskasvit eivät johtaneet tuomioon, koska oikeus ei pitänyt varmana, oliko niitä kasvatettu huumeeksi vai ei. Yli 20 000 euron hämärät käteissiirrot pankkitilille mies kuittasi palkkana kavereille tehdyistä musiikkivideoista. Osa kevytkannabistilauksistakin jäi oikeudessa selvittämättä, koska niitä oli tehty tekaistuin nimin.

Niin sanotuista kevytkannabistuotteista on taitettu peistä Suomessa useamman vuoden ajan.

Alan yrittäjät haluaisivat tuoda markkinoille päihdyttämättömiä CBD-tuotteita, mutta viranomaiset haraavat vastaan. Hampun sisältämällä CBD:llä sanotaan olevan rentouttava ja kipua lievittävä vaikutus.

Monissa Euroopan maissa on sallittua myydä esimerkiksi hampun kukintoa, jos sen THC-pitoisuus on matala. Suomessa näin ei ole. Oikeuskäytännössä on kuitenkin ollut vaihtelua.

Vähäisen THC-pitoisuuden sisältävää kannabiskukintoa poltetaan tai syödään juuri CBD:hen liitettyjen suotuisien terveysvaikutusten vuoksi.

Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen sanoo, että lainsäädäntö lähtee siitä, että pienikin määrä THC:tä tekee hampusta huumetta.

”Lainsäädäntö on selvä, mutta kyse on siitä miten sitä tulkitaan.”

Neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) kuitenkin myöntää, että lainsäädännön tila hampun suhteen on vähintäänkin vaikeaselkoinen. STM ja maa- ja metsätalousministeriö valmistelevatkin parhaillaan muutosta huumausainelakiin.

Hankkeen vaikeudesta kertoo, että huumausainelaki oli lausuntokierroksella jo vuosi sitten. Tuolloin hamppua käsittelevä osuus jätettiin vielä jatkovalmisteluun, vaikka muu osa laista vietiin eduskuntaan tänä keväänä.

” ”Tarkoituksemme on tehdä lainsäädännöstä selkeämpi, koska nykyään tuomioissa on ollut tiettyä huojuntaa.”

Myös tänä keväänä tehty uusi lakiesitys on kerännyt runsaasti kritiikkiä. Lausuntokierroksella sitä kutsuttiin jopa ”irvokkaaksi”.

”Meidän tarkoituksemme on tehdä lainsäädännöstä selkeämpi, koska nykyään tuomioissa on ollut tiettyä huojuntaa”, Kotovirta muotoilee.

Nykyinen laki kieltää hampun kasvattamisen huumausainetarkoitukseen. Kansainvälisten sopimusten perusteella on kuitenkin epäselvää, pitäisikö esimerkiksi hampun lehtiä laskea huumeiden raaka-aineeksi.

Uuteen lakiesitykseen on lisätty pykälä, jonka mukaan jokainen vähänkin THC:tä sisältävä kasvinosa tulkitaan huumeeksi.

Kriitikkojen mielestä tämä vie Suomen lainsäädäntöä eri suuntaan muusta Euroopasta. Kotovirta myöntää, että tämä on osittain totta.

”Osa EU-maista on sallinut pieniä pitoisuuksia, mutta osassa raja on edelleen nolla prosenttia.”

Lausuntokierroksella esimerkiksi Luomuliitto huomautti, että kaikki hamppukasvit sisältävät pieniä määriä THC:tä.

EU on ensi vuonna nostamassa viljelyyn hyväksytyn hampun THC-rajaa 0,3 prosenttiin nykyisestä 0,2 prosentista.

Tällaista hamppua saisi Suomessakin yhä kasvattaa, mutta lopputuotteessa ei saisi olla THC:tä lainkaan. Lakiesityksessä tosin on hampun siemeniin liittyviä poikkeuksia.

Tiukka rajaus estää CBD-tuotteiden kehittelyä. Kotovirta myöntää, että Suomi ei halua avata niille markkinoita.

EU-tuomioistuin on linjannut, että CBD:tä ei saa luokitella huumeeksi. Suomi kuitenkin luokittelee sen lääkeaineeksi, joten tuotteiden maahantuonti pystytään melko tehokkaasti estämään.

Tilanne saattaa muuttua lähivuosina. Kotovirta kertoo, että EU:ssa on vireillä hakemuksia, joilla CBD:tä sisältäville tuotteille on haettu uuselintarvikelupaa. Jos tällainen tuote hyväksytään EU:ssa, se pitää sallia Suomessakin.

Tällä hetkellä CBD-öljyjä myydään joissain EU-maissa esimerkiksi ihovoiteina. Näin kierretään elintarvikesäännöksiä. Kuluttajat sekoittavat öljyä juomiin tai sähkötupakkanesteeseen.

