Taantuva pikkukunta Turun kupeessa palkkasi start up -firman rohkeaan yritykseen – Uuden ajan kommuunista puuttuvat enää asukkaat

Asiantuntija pitää projektia hyvin harvinaisena ja kiinnostavana. Siinä yhdistyvät Suomessa ylipäätään harvinainen ryhmärakennuttaminen ja koeponnistusvaiheessa oleva asumisosuuskuntamalli.

Älykylään asukkaiksi haluavien on perustettava asumisosuuskunta, joka hakee rakennuslainan ja kustantaa kylän siirtymisen paperilta todellisuuteen. Visualisointikuva älykylää varten suunnitellusta talosta.

Start up -yritys suunnittelee älykylää pellolle Mynämäen maaseudulle. Tonttimaa on katsottuna, talomalleja valmiina ja rakennusten paikat sekä teknologiset järjestelmät valittuina.

Enää puuttuvat asukkaat.

Heitä etsitään, mutta tulokset ovat olleet toistaiseksi laihoja. Varauksia on toimitusjohtaja Juri Laurilan mukaan kolme. Hän arvelee tilanteen johtuvan siitä, että lopulliset hinnat eivät ole selvillä ja markkinointi on ollut vielä vähäistä.

”Meillä on kuitenkin noin 150 ihmisen nimet, jotka ovat kiinnostuneet tällaisesta asumisesta. Ymmärrän, että ennen varauksen tekemistä ihmiset haluavat vähän tarkempaa tietoa hinnoista.”

Hinta-arvausta hän ei tässä vaiheessa halua antaa.

Toimitusjohtaja Juri Laurila luotsaa älykyläprojektin takana olevia yrityksiä. Rakennustöihin piti päästä jo keväällä, mutta suunnitelmat lykkääntyivät.

Laurila luotsaa kahta älykyläprojektin taustalla vaikuttavaa rovaniemeläistä start up -yritystä: Asv Arctic Smart Villagea ja Smart Village Buildersia. Ensin mainittu on kehittänyt konseptin, jälkimmäinen on kuuden yrityksen yhteisyritys, joka suunnittelee ja johtaa rakennusprojektin.

Kylän älykkyys näkyy Laurilan mukaan esimerkiksi aurinkoenergiaan perustuvassa lämmitysjärjestelmässä, vuotovahdeissa ja erilaisissa sensoreissa, jotka seuraavat ilmanlaatua ja -kosteutta kodeissa. Hänen mukaansa älykkyys on kokonaisuus, jonka tarkoitus on tuoda asukkaille säästöjä.

”Kestävän asumisen älykkyys on paljon muutakin kuin teknologiaa. Älykkyyttä on se, miten sensoreita ja muita hyödynnetään. Tekoälyä käytetään paitsi energia- ja kustannustehokkaimpien talojen suunnittelussa myös asumisen aikaisen energiankulutuksen ohjauksessa.”

Laurilan mukaan tarkoituksena on muuttaa rakentamisen suuntaa Suomessa ekologisemmaksi ja vaikuttaa aluekehitykseen siten, että harvaan asutuilta alueilta löytyy houkuttelevia ja taloudellisesti kestäviä kotivaihtoehtoja.

kylä on tarkoitus toteuttaa ryhmärakennuttamalla. Asukkaiksi mielivien on valittava valmiiksi lukkoon lyödyistä talovaihtoehdoista itselleen sopivin ja perustettava yhdessä asumisosuuskunta, joka hakee rakennuslainan ja kustantaa kylän siirtymisen paperilta todellisuuteen.

”Emme odota asukkailta erityisen vahvoja ekologisia arvoja sopiakseen porukkaan. Kannustamme yhteisöllisyyteen, mutta se on vapaaehtoista. Kylä on suunniteltu aivan tavallisille suomalaisille”, Laurila sanoo.

Osuuskuntaa ei perusteta ennen kuin varauksia on koossa 15.

Kylää varten on suunniteltu talomallisto nimeltä Model-X.

Model-X:n kerrotaan olevan energiatehokas ja muunneltava talomallisto, jonka moduuleista voidaan rakentaa erikokoisia taloja. Visualisointikuvasta puuttuvat muun muassa rännit ja katon ylitykset.

”Kilpailutimme vuosi sitten talotehtaita. Osoittautui, että niillä oli äärimmäisen hyvät tilauskannat, koska emme saaneet riittävästi tarjouksia. Ne tarjoukset, joita saimme, eivät taas olleet riittävän hyviä. Päädyimme suunnittelemaan oman talomalliston”, Laurila kertoo.

Arctic Smart Village on saanut 80 000 euroa avustusta ympäristöministeriöltä puurakentamista kehittävään hankkeeseen.

Erilaisia asuntoja ja rakennuksia on piirretty alueelle kaikkiaan 32. Tarjolla on omakotitaloja, paritaloja ja rivitaloasuntoja. Lisäksi osuuskunnan pitää rakennuttaa kylätalo, jonne tulevat esimerkiksi saunat.

Osuuskunta-asuminen tarkoittaa, että asukas ostaa ensin osuuskunnasta osuuden, mikä oikeuttaa hänet vuokraamaan itselleen asunnon. Tämän jälkeen asukas maksaa osuuskunnalle kodistaan kuukausivuokraa.

Aluesuunnitelma on valmiina. Sen mukaan alueelle on tarkoitus tulla yhdeksän omakotitaloa, kylätalo ja 23 pari- tai rivitalohuoneistoa.

Mynämäen kunnanvaltuustossa tehtiin vuonna 2019 aloite älykylämahdollisuuden selvittämisestä. Asv Arctic Smart Village solmi myöhemmin kunnan kanssa älykylästä konsulttisopimuksen. Tavoitteena on hankkia kuntaan 50 uutta asukasta.

Kylän on tarkoitus nousta Kintikkalan alueelle rauhalliseen maalaismaisemaan. Matkaa Mynämäen keskustaan on kolmisen kilometriä ja Turun ytimeen reilut 30 kilometriä.

Tällaiseen maalaismaisemaan Kintikkalaan kyläkokonaisuutta suunnitellaan. Rakennukset sijoittuisivat nykyiselle pellolle.

Tähän mennessä kunta on maksanut älykyläprojektista 30 000 euroa.

”Se oli tavallaan kynnysraha alkusuunnittelua varten”, sanoo kunnanjohtaja Seija Österberg.

Hän kertoo Mynämäen lähteneen projektiin mukaan, koska taloudelliset riskit kunnalle ovat pienet.

Jos osuuskunta perustetaan ja rakentaminen alkaa, kunta maksaa Asv Arctic Smart Villagelle 120 000 euroa. Koko sopimuksen arvo on enintään 240 000 euroa, jos 50 asukkaan tavoite saavutetaan kahdessa vuodessa rakentamisen aloittamisesta, Österberg kertoo.

Hän pitää älykylää uudenlaisena vaihtoehtona maaseutuasumiseen. Mynämäen asukasluku on ollut laskusuunnassa ja väestö on ikääntynyttä. Vuonna 2021 kunnassa asui noin 7 600 ihmistä.

”Kuolleisuus on ollut syntyvyyttä suurempaa. Viime vuonna rakentaminen kuitenkin vilkastui ja asukasmäärä on alkanut hiljalleen kasvaa”, Österberg sanoo.

Kunta tukee älykyläprojektia myös kaavoituksella. Suunnitellun rakennuspaikan asemakaavaa on tarkoitus muuttaa asumisosuuskuntakohteelle sopivaksi, mutta kaava vahvistetaan vasta, kun osuuskunta on perustettu.

Kunnanjohtaja Seija Österbergin mukaan rakentaminen on viime vuonna vilkastunut Mynämäessä.

Älykylä on Laurilan luotsaaman yrityksen rekisteröimä tavaramerkki, ja konseptia on tarkoitus viedä maailmalle.

Tämän takia Mynämäen kunta halusi alueelle jonkin muun nimen kuin älykylä. Asiasta järjestettiin kuntalaisille nimikilpailu, mutta älykylä toistui nimiehdotuksissa.

Lopulta nimen päätti työryhmä. Kyläalueen nimen on tarkoitus olla Gadolin. Nimi tulee kemisti Johan Gadolinilta (1760–1852), joka löysi alkuaine yttriumin. Elämänsä lopulla hän asui Mynämäessä ja kuoli siellä.

”Emme halua puhua älykylästä, vaan toivomme alueen identifioituvan mynämäkeläiseksi. Gadolin tuo nimenä historiallisen juonteen”, Österberg perustelee.

Hän todella toivoo, että kyläprojekti onnistuu, mutta toteaa, että elämässä on aina pettymyksiä.

”Jos aina ajattelee, että ’mitä jos tämä ei toteudukaan’, niin mitään ei uskalla viedä eteenpäin.”

Kunnanjohtaja Seija Österberg pitää älykylää uudenlaisena vaihtoehtona maaseutuasumiseen.

Vaikka osuuskunta maksaa kylän rakentamisen, Smart Village Builders kilpailuttaa ja päättää rakentajan.

”Jos rakentajavalinta ei miellytä osuuskunnan osakkaita, he voivat lähteä osuuskunnasta ja koko hanke voi joutua vaaraan. Siten valinnan pitää olla heidän kannaltaan hyvä ja avoin”, Laurila kertoo.

Smart Village Builders myös perii osuuskunnalta konsulttimaksun.

”Toimimme ryhmärakennuttajakonsulttina, eli olemme asukkaiden edunvalvoja. Teemme suunnitelmat ja kilpailutamme ne asukkaiden eduksi”, Laurila sanoo.

Hänen mukaansa yrityksen ja osuuskunnan etujen törmääminen ei ole mahdollista.

”Sitoudumme yrityksenä ottamaan osuuskunnasta osuuden.”

Kestävän kaupunkikehityksen lehtori Markus Laine Tampereen yliopistosta pitää ryhmärakennuttajakonsultin käyttämistä melko tavallisena asiana. Monesti sellainen palkataan myös asukaslähtöisissä ryhmärakennuttamiskohteissa.

”Mynämäen projekti vaikuttaa asiantuntija- tai grynderivetoiselta mallilta, jossa konsultti hoitaa muun muassa paperirumbaa”, Laine arvioi.

Mynämäkeen suunniteltua hanketta hän pitää hyvin harvinaisena ja kiinnostavana, sillä siinä yhdistyvät Suomessa ylipäätään harvinainen ryhmärakennuttaminen ja koeponnistusvaiheessa oleva asumisosuuskuntamalli.

”Miten nämä kaksi suhteellisen uutta asiaa toimivat yhdessä? Yleistyykö asumisosuuskuntamalli Suomessa vai jääkö se kokeilujen asteelle ja painuu historian hämärään?” Laine pohtii.

Hän näkee asukkaiden kannalta kahdenlaisia riskejä, jotka tulevat monesti esiin myös muissa rakennushankkeissa.

”Lyhyen tähtäimen riski liittyy rakennusvaiheeseen. Jos jotain menee mönkään, niin jo sijoitettuja rahoja voi olla vaikea saada takaisin. Pitkän tähtäimen riski liittyy siihen, saako asukas oman osuutensa myytyä, jos hän haluaa joskus muuttaa pois.”

Ympäristönäkökulmien kannalta Laine nostaa esille neljä pointtia: miten rakennukset on tehty, miten asumiseen kuluva energia tuotetaan, miten liikkuminen alueelle ja sieltä pois hoidetaan sekä millaista elämäntapaa asuminen mahdollistaa.

”Rakennusmateriaalit, muovittomuus ja energiapihiys vaikuttavat hyviltä. Aurinkoenergiankäyttö vaikuttaa myös hyvältä. Projektissa on paljon sellaista, mitä suomalaiseen rakentamiseen kaivataan. Kaukaa katsottuna liikkuminen on ehkä suurin ongelma. Käytetäänkö omaa autoa, pyöräilläänkö vai onko joukkoliikennettä. Tämä vaikuttaa hiilitaseeseen”, Laine sanoo.

Entä vaikuttaako kylä älykkäältä?

”No, ainakin se vaikuttaa energiatehokkaalta ja rakentamistapa luonnonmukaiselta.”

Mynämäen älykyläprojekti on ollut töyssyinen. Rakennustöihin piti päästä keväällä, mutta suunnitelmat lykkääntyivät. Uusi arvio on, että rakennustyöt alkavat loppuvuodesta, jos varauksia on tarpeeksi.

”Olemme start up -yritys, jolla ei ole liikaa rahaa. Suunnittelijat joutuvat tässä vaiheessa tekemään kaikkea muuta, jotta pysyvät leivässä kiinni. Rahan puutteen takia suunnittelu on viivästynyt”, kertoo Laurila.

Vastoinkäymiset eivät ole Laurilalle uusi asia. Takana on kaksi kaatunutta älykyläprojektia. Toinen Utajärvellä ja toinen Sodankylässä. Laurilan mukaan molemmissa taustalla olivat ”poliittisten riskien realisoitumiset”.

”Mynämäen kohdalla on sopimuksessa varmistettu, että esimerkiksi poliittisen johdon vaihtuminen ei tyssää projektia.”

Korona puolestaan kaatoi älykyläsuunnitelmat Kiinassa ja Intiassa.

”Kiinnostusta oli kovastikin, mutta keskusteluja ei ole aloitettu uudelleen. Nyt meillä on vetämässä rahoitushakemus, jotta älykylää voidaan testata Alaskassa”, Laurila kertoo.

Epäonnistuneisiin kokeiluihin on kulunut rahaa. Laurila kertoo yritysten olevan pystyssä pankkilainan ja yksityisten piensijoitusten avulla.

”Ei tämä helppoa ole ollut. Yrittäjänä voin vapaasti tehdä pyöreitä päiviä ja olla nostamatta palkkaa. Ei tässä ole vielä päästy rikastumaan. Raha tosin ei ole päällimmäinen motivaattori, vaan haluamme muuttaa maailmaa kestävämpään suuntaan”, Laurila sanoo.

