Turussa on väännetty jo viisi vuotta Mauno Koiviston muistomerkistä – Nyt esille nousi presidentin kirjasto tai terminaali

Toimikunta ehdottaa Turun pääkirjaston nimen vaihtamista. Edesmennyttä turkulaispresidenttiä voitaisiin muistaa myös uuden satamaterminaalin tai satamaan suunnitellun puiston nimessä.

Mauno Koiviston syntymästä tulee vuonna 2023 kuluneeksi sata vuotta. Yhtenä ehdotuksena on nimetä presidentin mukaan Turun sataman uusi puisto tai matkustajaterminaali.

Presidentti Mauno Koiviston (1923–2017) mukaan nimetään Turussa joko kirjasto, puisto tai matkustajaterminaali. Turun nimistötoimikunta on kevään aikana käynyt läpi eri vaihtoehtoja, miten Koivisto voidaan ottaa huomioon Turun nimistössä.

”Olemassa olevien katujen, puistojen tai aukioiden nimien muuttaminen on vaikeaa, kun otetaan huomioon, että paikan tulisi olla merkittävä”, kaupunki kertoo tiedotteessa.

Turussa on kiistelty presidentin muistamisesta Koiviston kuolemasta lähtien. Heti vuonna 2017 kaupunginvaltuustossa esitettiin Koiviston muistomerkin pystyttämistä Turun valtuustotalon eteen. Sittemmin on keskusteltu myös katujen ja aukioiden nimeämisestä. Ilmoille on heitetty jopa ajatus, että valtiollisen muistopatsaskisan kakkosteos otettaisiin Turkuun. Toistaiseksi kaikki hankkeet ovat jääneet fundeeraamisen asteelle.

Nyt Turun nimistötoimikunta on päätynyt esittämään kolmea vaihtoehtoa: Turun pääkirjaston nimeämistä Mauno Koivisto -kirjastoksi, tulevan satamaan sijoittuvan puiston nimeämistä Koiviston mukaan tai Turun sataman uuden matkustajaterminaalin nimeämistä Koiviston mukaan.

Kirjaston nimeämistä toimikunta perustelee Koiviston kiinnostuksella kirjallisuuteen. Koivisto oli myös ahkera Turun kirjaston käyttäjä, tiedotteessa vedotaan.

”Turun pääkirjaston nimeämisellä Mauno Koivisto -kirjastoksi Turun kaupunki kunnioittaisi presidentti Koiviston elämäntyötä ja samalla toisi esille kirjaston merkityksen elinikäisen oppimisen ja itsensä kehittämisen instituutiona”, vaihtoehtoa perustellaan.

Kun Turun satamaan lähivuosina rakentuu uusi yhteisterminaali, vapautuu Linnanniemeltä alue uuden museon lisäksi myös puistoa varten.

”Kyseinen tuleva puisto, joka sijaitsee sataman välittömässä läheisyydessä, voitaisiin luontevasti nimetä presidentti Mauno Koiviston mukaan, sillä se muistuttaa Koiviston toiminnasta Turun satamassa työuransa alkuaikoina”, tiedotteessa todetaan ja huomautetaan, että puistoon voitaisiin myös sijoittaa mahdollinen Koiviston muistomerkki.

Uuden matkustajaterminaalin lisäksi myös terminaaliin johtava katu voitaisiin nimetä Mauno Koiviston kaduksi, toimikunta ehdottaa.

Toimikunta huomauttaa, että rakennus tulisi nimetä pian, sillä terminaalilla ei ole vielä vakiintunutta nimeä.

”Mauno Koiviston väitöskirja käsitteli satamaa työpaikkana, mutta ulkomaansatama symboloi myös Koiviston työtä kansainvälisten suhteiden ylläpitäjänä. Presidenttikaudellaan Koivisto toimi Suomen avaajana ja uutta luovana toimijana. Terminaalin nimeäminen hänen mukaansa kunnioittaisi tätä työtä, onhan Turun satama aina ollut portti maailmaan.”

Viimeinen vaihtoehto edellyttäisi kaupungin lisäksi Turun Satama Oy:n päätöstä.

Turun Kupittaalla Biocityssä sijaitsee jo entisestään Koiviston mukaan nimetty Mauno Koivisto -kokouskeskus.

