XXL:stä ei kommentoitu asiaa Helsingin Sanomille keskiviikkona.

Turkulainen Heli Hintikka käveli tiistaina Turun Skanssin XXL-urheilukaupan ohi ja ihmetteli pihalla seissyttä roskalavaa. Hintikka bongasi lavalta muovikajakin ja kysyi vieressä olleilta XXL:n työntekijöiltä, voiko hän ottaa sen lavalta.

”Olin juuri miettinyt kajakin hankkimista. Kysyin, onko muovikajakki oikeasti menossa kaatopaikalle. Henkilökunta vastasi myöntävästi, se on reklamaatiotuote ja se vuotaa. Ajattelin, että sen voi paikata.”

Henkilökunta kielsi edelleen kajakin ottamisen. Hintikka tokasi takaisin, että hän hakee kajakin yöllä pois.

”He vastasivat, että hajotamme sen sitten kokonaan.”

Hintikan mukaan roskalavalta löytyneessä repussa oli rikki ainoastaan vetoketju. Lisäksi se oli viilletty muiden tuotteiden tapaan.

Lavalta löytyi myös viilletty untuvamakuupussi.

Hintikka palasi hetken kuluttua takaisin roskalavalle, joka oli sillä välin täyttynyt erilaisista tuotteista.

”Laskin nopeasti, että yhteensä neljän viiden tuhannen euron arvoista tavaraa. Sup-lautoja, rinkkoja, makuupusseja, telttoja, elektroniikkaa, kenkiä ja vaatteita”, hän luettelee.

Kaikki lavalle heitetty näytti Hintikan silmiin käyttökelpoiselta. Henkilökunta vastasi hänelle niidenkin olevan reklamaatio­tuotteita, joita ei saa ottaa. Henkilökunta oli viiltänyt Hintikan mukaan tuotteet mattoveitsellä rikki varmistaakseen, ettei niitä voida enää käyttää.

”Sanoin heille, että tämä on ihan hirveää. He vastasivat, että tuotteista on saatu jo valmistajilta korvaukset ja valmistajat vaativat, että niitä ei saa laittaa eteenpäin.”

Hintikan mukaan kuvan kengät olivat viiltelyä lukuun ottamatta kunnossa.

Lavalta löytyneestä reklamaatiolapusta selvisi, että palautuksen syynä oli rikkinäinen remmi. Teltta oli viilletty rikki.

Hintikka löysi roskalavalta myös tuotteiden reklamaatio­ilmoituksia.

”Takista oli irronnut nappi tai teltasta puuttui pieni nauha, mutta silti kaikki oli vedetty lisäksi matto­veitsellä kunnolla rikki”, hän kuvailee.

Hintikka julkaisi tapahtuneesta Facebook-päivityksen, joka levisi nopeasti. Osa kommentoijista huomautti, että kyseessä on yleinen käytäntö reklamaatio­tuotteiden kanssa. Muussa tapauksessa jo kerran palautetut tuotteet voisi käydä hakemassa lavalta ja palauttaa uudestaan.

”Tavallaan ymmärrän sen, mutta se ei poista sitä faktaa, että tämä on mätä systeemi.”

”Tuotteet voisi korjauttaa, myydä outletissa tai lahjoittaa hyväntekeväisyyteen. Esimerkiksi Ukrainassa varmasti tarvitaan makuupusseja, vaatteita ja telttoja. Pakolaisleiriltä kukaan ei vie tavaroita reklamaatiotiskille”, Hintikka huomauttaa.

Tiistai-iltana avoimen roskalavan päälle ilmestyi suojapeite.

Roskalava oli paikallaan vielä keskiviikkoiltapäivänä. Työntekijä sitoi pressua kiinni.

HS Turku sai yhteyden XXL:n Skanssin-myymälään, josta ei kommentoitu asiaa vaan ohjattiin eteenpäin XXL:n toimitusjohtajalle Pasi Lämpsälle.

Lämpsä ei suostunut kommentoimaan asiaa puhelimitse. Myöhemmin hän vastasi tekstiviestitse, ettei ehdi vastata keskiviikon aikana.

Norjalainen XXL mainostaa itseään Pohjoismaiden suurimpana urheilukauppa­ketjuna.